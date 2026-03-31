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डबल मर्डर की सजा काट रहा कैदी फरार, 15 दिन की पैरोल पर आया था बाहर

ग्वालियर सेंट्रल जेल में डबल मर्डर की सजा काट करा कैदी फरार ( ETV Bharat )