डबल मर्डर की सजा काट रहा कैदी फरार, 15 दिन की पैरोल पर आया था बाहर
ग्वालियर सेंट्रल जेल में डबल मर्डर की सजा काट करा कैदी फरार, जेल प्रबंधन ने दर्ज कराई FIR.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 31, 2026 at 9:16 PM IST
ग्वालियर: ग्वालियर सेंट्रल जेल का एक कैदी फरार हो गया है, ये कैदी डबल मर्डर की सजा काट रहा था. ये हाल ही में पैरोल पर बाहर आया था, लेकिन समय पूरा होने से पहले ही गायब हो गया. अब जेल प्रबंधन ने कैदी के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज कराई है.
15 दिन की पैरोल पर गया था जेल से बाहर
असल में दतिया में डबल मर्डर के मामले में दोषी करार गिरवर यादव पिछले साढ़े चार साल से ग्वालियर सेंट्रल जेल में बंद था और अपनी सजा काट रहा था. लेकिन उसे हाल ही में 14 मार्च 2026 को 50 हजार की जमानत पर 15 दिन की पैरोल मिली थी. जिसके बाद वह जेल से अपने घर चला गया. 29 मार्च को उसकी पैरोल खत्म हो गई लेकिन गिरवर यादव पैरोल शर्त के अनुसार सेंट्रल जेल नहीं लौटा.
जेल प्रबंधन ने फरार कैदी पर करायी FIR
कैदी के पैरोल खत्म होने के बाद भी वापस ना आने पर जेल प्रबंधन द्वारा उससे संपर्क का प्रयास किया गया लेकिन उसके बारे में कहीं से कोई जानकारी नहीं मिल सकी. इसके बाद सोमवार को पहले इसकी जानकारी जेल के अधिकारियों ने अपने वरिष्ठों को दी और फिर उनके निर्देश पर ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना पुलिस में जेल प्रहरी ने सूचना दे कर फरार कैदी के खिलाफ FIR दर्ज कराई.
अब तक 24 वर्ष जेल में सजा काट चुका था कैदी
बताया जा रहा है कि, गिरवर यादव मानसिक रूप से कमजोर था जिसकी सर्रजरी भी करायी जा चुकी थी. उसे 25 साल पहले दतिया में हुए एक डबल मर्डर केस का दोषी पाया गया था, जिसके बाद से ही वह जेल में था पहले वह सागर जेल में था जहां से उसे अगस्त 2021 में ग्वालियर भेजा गया था. तब से वह ग्वालियर सेंट्रल जेल में ही रह रहा था. फरार कैदी गिरवर यादव अब तक करीब 24 साल की सजा जेलों में काट चुका था.
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फरार कैदी के साथ जमानतदार पर भी FIR
बहोड़ापुर थाना पुलिस टीआई आलोक परिहार के मुताबिक, "सेंट्रल जेल से जेल प्रहरी गजेंद्र चौहान ने पूरे घटना क्रम की जानकारी देते हुए फरार क़ैदी के खिलाफ FIR दर्ज करायी है. इस मामले में पैरोल से फरार हुए कैदी के जमानतदार को भी आरोपी बनाया गया है. पुलिस लगातार उसे ढूंढने का प्रयास कर रही है. जल्द ही उसकी गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी."