लाल किले पर लहराता है ग्वालियर में बना तिरंगा, चरखे से लेकर अशोक चक्र तक इतिहास
94 सालों से ग्वालियर में बन रहा भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, कई राज्यों के साथ लाल किले पर जाता है फहराया, 18 राज्यों में होती है तिरंगे की सप्लाई. ग्वालियर से पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 13, 2026 at 7:37 PM IST|
Updated : August 13, 2026 at 8:03 PM IST
ग्वालियर: भारत की आन बान और शान हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है. तीन रंगों की पट्टिकाओं के बीच सुशोभित अशोक चक्र भारत का गौरव और पहचान है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजादी से पहले हमारा राष्ट्र ध्वज कुछ अलग था. इसमें अशोक चक्र के स्थान पर चरखा हुआ करता था, लेकिन आजादी के बाद इसमें बदलाव कर अशोक चक्र लाया गया. आज देश की चुनिंदा संस्थाओं के पास ही राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बनाने का जिम्मा है, जो तय मानकों के अनुरूप ही इनका निर्माण करती हैं. इन संस्थाओं में शुमार है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित मध्य भारत खादी संघ.
एक ऐसी संस्था जो आजादी से भी पहले से राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण कर रही है. इस संस्था ने राष्ट्रीय ध्वज में हुए बदलाव भी देखे हैं और उनका अनुसरण भी किया है. खादी संघ के द्वारा ग्वालियर में अशोक चक्र ही नहीं आजादी से पहले के चरखा वाले राष्ट्रीय ध्वज भी बनाए जाते थे.
1930 में शुरू हुआ था था तिरंगे का निर्माण
ग्वालियर में स्थित मध्य भारत खादी संघ की नींव तो 1926 में इंदौर में रखी गई थी, लेकिन यह खादी ग्रामोद्योग की संस्था रजिस्ट्रेशन के बाद अपने पूरे अस्तित्व में आई. ग्वालियर में एक बड़े परिसर में 1930 में इसका संचालन शुरू हुआ. तब से आज यहां राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण हो रहा है. इसकी नींव महात्मा गांधी के चरखा आंदोलन से प्रभावित होकर बाबू तख़्तमल जैन जो बाद में मध्य भारत के मुख्यमंत्री बने उनके द्वारा रखी गई थी.
शुरुआत में पहली इकाई इंदौर में शुरू की गई, बाद में सबलगढ़ में एक कार्यालय शुरू किया गया. 1930 में ग्वालियर के भाऊसाहब पोतनीस से बाड़ा खरीदा गया और यहां मध्य भारत खादी संघ की स्थापना हुई. उस दौर से ही ग्वालियर में तिरंगा बनने का सिलसिला चल रहा है.
अशोक चक्र नहीं शुरू में छपते थे चरखे वाले तिरंगे
मध्य भारत खादी संघ के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा बताते हैं कि, "उस जमाने में जब ग्वालियर में राष्ट्रीय ध्वज बनाये जाते थे, तब सूत से कपड़ा काफी मोटा बनता था, तब देश आजाद नहीं हुआ था और भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र नहीं बल्कि चरखा हुआ करता था. ग्वालियर में यहां तब चरखे वाले राष्ट्रीय ध्वज ही बनाये जाते थे. इसके बाद राष्ट्र ध्वज में सुधार हुआ और तिरंगे में चरखे की जगह अशोक चक्र आया. इसके बाद अशोक चक्र वाले राष्ट्र ध्वज ग्वालियर में बनना शुरू हो गए.
10 साल पहले मिली ISI मान्यता, फिर लाल किले पर फहराया
वासुदेव शर्मा बताते हैं कि, वैसे तो 96 वर्षों से ग्वालियर में राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण हो रहा है, लेकिन 2016 में भारत सरकार के ब्यूरो ऑफ़ इंडियन स्टैटंडर्स (BIS) से लाइसेंस मिला और ISI स्टैंडर्ड के हस्त निर्मित राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण को मान्यता मिली. अब ग्वालियर के बने राष्ट्रीय ध्वज देश के 18 राज्यों में सप्लाई होते हैं और सरकारी दफ़्तरों हाइकोर्ट, सचिवालय मंत्रालयों में फहराए जाते हैं. 2016 में ग्वालियर में निर्मित राष्ट्रीय ध्वज 15 अगस्त के दिन दिल्ली के लाल किले से भी फहराया गया था.
देश के 18 प्रांतों में होती है राष्ट्रीय ध्वज की सप्लाई
पहले की अपेक्षा में अब तिरंगे की क्वालिटी में भी बहुत अंतर आ चुका है, ये लगातार बेहतर हो रही है. पहले सूत से मोटा कपड़ा तैयार होता था, लेकिन अब काफ़ी रिफाइन हो चुका है. जिसकी वजह से झंडे अच्छी क्वालिटी के बन रहे हैं. इसका सकरात्मक असर झंडों की बिक्री पर भी आया है. हर साल राष्ट्रीय ध्वज के अच्छे ऑर्डर मिलने लगे हैं. इस साल भी 1 करोड़ रुपए से अधिक के ऑर्डर 18 प्रांतों से मिले थे. जिनमें करीब 60 लाख रुपए के ध्वज डिलेवर किए जा चुके हैं, लेकिन अब समय कम रह गया है.
जिसकी वजह से कई ऑर्डर पूरे नहीं हो पा रहे हैं. जबकी दिन रात राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण का काम जारी. वासुदेव शर्मा ने बताया की, इस बार गोवाहाटी से 13 लाख से अधिक का ऑर्डर था, लेकिन बारिश की वजह से वह जा नहीं पाए."
साल भर होता है राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण
राष्ट्रीय ध्वज लैब इंचार्ज नीलू मेक्ले बताती हैं कि, "ग्वालियर के राष्ट्रीय ध्वज की डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है. यही वजह है कि, यहां साल भर ध्वज निर्माण का काम चलता है, तब जाकर 15 अगस्त और 26 जनवरी के आने वाले ऑर्डर्स की सप्लाई हो पाती है. ये संस्था नो प्रॉफिट नो लॉस पर काम करती है. इसलिए इसमें फिक्स 25 प्रतिशत मार्जिन रहता है.
इस बार महंगाई की वजह से रॉ मटेरियल महंगा हुआ तो इसका असर इनर कॉस्टिंग पर आया है, लेकिन संस्था ने बीते 2 वर्षों से झंडों की कीमतें नहीं बढ़ाई हैं. इस साल भी पिछले वर्ष की ही कीमतें रखी गई हैं. इसलिए मार्जिन कम हुआ है, लेकिन झंडे की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
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भारत में राष्ट्रीय ध्वज का विकास
- भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 1906 से वर्तमान तक 6 बार किया गया बदलाव
- पहला भारतीय झंडा 1906 में सामने आया, ऊपर हरी पट्टिका, जिस पर 8 कमल, बीच में पीला रंग, जिस पर 'वंदे मातरम्' लिखा था, नीचे लाल रंग जिस पर चंद्र और सूर्य के प्रतीक बने थे.
- 1907 स्वदेशी आंदोलन का ध्वज, तिरंगा पहली पट्टी केसरिया, पीला और हरा, इस पर ऊपर फूल नीचे की पट्टिका पर चांद और सूरज के प्रतीक बीच में वंदे मातरम लिखा था.
- 1917 होम रूल आंदोलन ध्वज, जिसमे लाल और हरे रंग की पट्टियां थीं, इस ध्वज में ब्रिटिश यूनियन जैक, सितारा चंद्र और सप्तऋषि विन्यास में तारे थे
- 1921 में बदलाव के बाद एक नया स्वरूप भारत के ध्वज का दिखा, तीन पट्टिकाएं पहला सफेद दूसरा हरा और तीसरा रंग लाल बीच में एक बड़ा चरखा.
- 1931 तिरंगे ध्वज में फिर बदलाव हुआ इस बार ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा रंग बीच में चरखा बनाया गया. इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपचारिक रूप से अपनाया
- आख़िरी बार भारत के स्वतंत्र होने के बाद संविधान सभा ने 22 अगस्त 1947 में अपनाया इस तिरंगा में ऊपर केसरिया बीच में सफेद और नीचे हरे रंग की पट्टिका हैं जिसमे सफेद रंग के हिस्से में गहरे नीले रंग से अशोक चक्र है. तब से अब तक यही भारत का राष्ट्रीय ध्वज है.