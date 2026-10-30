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देश नहीं विदेशों तक है ग्वालियर के कालीन की पहचान, ऑनलाइन शॉपिंग के सहारे उद्योग, युद्ध का धुआं छटने का इंतजार

एक्सपोर्ट पर ईरान-अमेरिका युद्ध का असर ( ETV Bharat )

भोपाल: ईरान-अमेरिका के बीच युद्ध के बाद भले ही हालात काफी हद तक सामान्य हो गए हो गए हों लेकिन इस युद्ध का खामियाजा मध्य प्रदेश के ग्वालियर के बुनकरों को अभी भी उठाना पड़ रहा है. युद्ध के बाद ग्वालियर का प्रसिद्ध कालीन उद्योग अभी भी पटरी पर नहीं लौट पाया है. युद्ध के बाद देश और देश के बाहर जाने वाले कालीन की बिक्री में 50 फीसदी तक कमी आई है. हालांकि अब इस उद्योग से जुड़े बुनकरों को अमेजन और दूसरी बड़े ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से जोड़ा जा रहा है, ताकि बिचौलियों को हटाकर फायदा सीधे छोटे बुनकरों को भी मिल सके.

'देश नहीं विदेशों तक है ग्वालियर के कालीन की पहचान' ग्वालियर के प्रसिद्ध कालीन उद्योग से जुड़े नारायण प्रजापति तीसरी पीढ़ी के सदस्य हैं, जो इस कला से जुड़े हुए हैं. वे बताते हैं, "उनके दादा कालीन बनाने के काम से जुड़े और इसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी यह काम घर में सीखती गई और पिछले 22 सालों से वे अब यह काम कर रहे हैं. कश्मीर के बाद ग्वालियर के हाथ से बुने गए कालीन की देश ही नहीं विदेशों तक में अपनी अलग पहचान है."