देश नहीं विदेशों तक है ग्वालियर के कालीन की पहचान, ऑनलाइन शॉपिंग के सहारे उद्योग, युद्ध का धुआं छटने का इंतजार
ग्वालियर के कालीन उद्योग को जीआई टैग मिलने से मिली ग्लोबल पहचान, एक्सपोर्ट पर ईरान-अमेरिका युद्ध का असर. ऑनलाइन से उम्मीद. ब्रिजेन्द्र पटैरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 10:13 PM IST
भोपाल: ईरान-अमेरिका के बीच युद्ध के बाद भले ही हालात काफी हद तक सामान्य हो गए हो गए हों लेकिन इस युद्ध का खामियाजा मध्य प्रदेश के ग्वालियर के बुनकरों को अभी भी उठाना पड़ रहा है. युद्ध के बाद ग्वालियर का प्रसिद्ध कालीन उद्योग अभी भी पटरी पर नहीं लौट पाया है. युद्ध के बाद देश और देश के बाहर जाने वाले कालीन की बिक्री में 50 फीसदी तक कमी आई है. हालांकि अब इस उद्योग से जुड़े बुनकरों को अमेजन और दूसरी बड़े ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से जोड़ा जा रहा है, ताकि बिचौलियों को हटाकर फायदा सीधे छोटे बुनकरों को भी मिल सके.
'देश नहीं विदेशों तक है ग्वालियर के कालीन की पहचान'
ग्वालियर के प्रसिद्ध कालीन उद्योग से जुड़े नारायण प्रजापति तीसरी पीढ़ी के सदस्य हैं, जो इस कला से जुड़े हुए हैं. वे बताते हैं, "उनके दादा कालीन बनाने के काम से जुड़े और इसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी यह काम घर में सीखती गई और पिछले 22 सालों से वे अब यह काम कर रहे हैं. कश्मीर के बाद ग्वालियर के हाथ से बुने गए कालीन की देश ही नहीं विदेशों तक में अपनी अलग पहचान है."
नारायण प्रजापति बताते हैं, "ग्वालियर के कालीन की पहचान इसके बुनने का तरीका है. यहां के कालीन को खास सिंगल नॉट तकनीक से तैयार किया जाता है और इसका फायदा यह होता है कि इसे आसानी से मोड़ा जा सकता है. ग्वालियर के कालीन में महाराजा और दरबारी पैटर्न दुनिया भर में पसंद किया जाता है. इस कारपेट को उच्च गुणवत्ता वाले ऊन, आर्ट सिल्क यानी विस्कोस और सूत के धागों से तैयार किया जाता है. इस उद्योग से बड़ी संख्या में शिल्पकार जुड़े हुए हैं."
युद्ध से कालीन उद्योग पर असर
ग्वालियर के कालीन उद्योग से जुड़े बुनकर संजय प्रजापति बताते हैं, "वे पिछले 12 सालों से ग्वालियर में कालीन तैयार कर उसे देश और विदेश के मार्केट तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं. लेकिन यूक्रेन-रूस युद्ध के बाद अमेरिका-ईरान युद्ध से कालीन के नियार्त पर जबरदस्त असर पड़ा है. युद्ध भले ही थम गया हो, लेकिन इसका असर कालीन के निर्यात से खत्म नहीं हुआ है. कालीन के निर्यात में 50 फीसदी की कमी बनी हुई है."
संजय प्रजापति कहते हैं, "जब बिक्री पर असर आता है तो इसका प्रभाव नीचे बुनकरों तक आता है. मेहनताना कम होता है तो वे भी काम छोड़ने लगते हैं. उनके भी कुछ बुनकरों ने फिलहाल काम छोड़ दिया, अब वे दूसरा कर कर रहे हैं. वे कहते हैं कि अभी सिर्फ ऑर्डर पर ही काम हो रहा है, रेडी स्टॉक से माल नहीं बुलाया जा रहा."
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जीआई टैग से मिली ग्लोबल पहचान, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उम्मीद
ग्वालियर के कालीन की पहचान जीआई टैग से पुख्ता हुई है. कालीन उद्योग को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है. ओडीओपी पोर्टल के जरिए ग्वालियर के कालीन को प्रमोट किया जा रहा है, साथ ही इनकी बिक्री जा रही है. उधर अमेजन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म से भी छोटे-बड़े शिल्पियों को जोड़ने के प्रयास चल रहे हैं. इसके लिए अमेजन इंडिया के अमेजन कारीगर और अमेजन सहेली कार्यक्रम के तहत ग्वालियर के कालीन बनाने वालों को ट्रेनिंग दी गई है, ताकि वे ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को बेच सकें.
मध्य प्रदेश के कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्यमंत्री दिलीप जायसवाल कहते हैं, "ओडीओपी मार्ट के जरिए प्रदेश के बुनकरों और शिल्पियों को ऑनलाइन बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है. इसके बेहतर रिजल्ट भी सामने आ रहे हैं. इसके अलावा त्योहारों पर तमाम शहरों में स्वदेशी मेला लगाए जा रहे हैं ताकि प्रदेश के लोग तक उनके प्रोडक्ट पहुंच सकें."