सड़क पर खेल रहे 5 साल के मासूम को कार ने रौंदा, अस्पताल में भर्ती करा ड्राइवर फरार

ग्वालियर में सड़क पर खेल रहे बच्चे को लापरवाह कार चालक ने रौंदा, बच्चे को अस्पताल में भर्ती करा ड्राइवर फरार.

सड़क पर खेल रहे 5 साल के मासूम को कार ने रौंदा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 3, 2025 at 7:09 AM IST

3 Min Read
ग्वालियर: एक 5 साल के मासूम बच्चे को कार से रौंदने का मामला सामने आया है. कार सवार ने बच्चे पर कार चढ़ा कर पार कर दी. बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है. वहीं घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. मासूम की दादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.

सड़क पर खेलते बच्चे पर चढ़ा दी कार

असल में घटना ग्वालियर के सेवानगर इलाके में स्थित कुमुद अपार्टमेंट के सामने की है. बताया जा रहा है कि, कुमुद अपार्टमेंट के सामने ही पूनम छारी की दुकान है. शाम को दुकान के बाहर पूनम का 5 साल का नाती कियान खेल रहा था. दुकान के सामने ही सड़क पार मोहित तोमर की सफेद रंग की कार खड़ी हुई थी. करीब साढ़े 5 बजे मोहित तोमर अपनी गाड़ी पर आया और उसमे अंदर बैठ गया. उस समय भी 5 साल का कियान गाड़ी के सामने ही खेल रहा था. फिर लापरवाही से गाड़ी चालू करते हुए आरोपी मोहित ने कार आगे बढ़ते हुए बच्चे के ऊपर से टायर चढ़ते हुए निकाल दी.

चीख सुनकर बच्चे के पास पहुंचे परिजन

गाड़ी बच्चे पर चढ़ते ही उसकी चीख निकल पड़ी. जिसे सुनकर दादी पूनम और आसपास के लोग दौड़कर पहुंचे. घटना के बाद आरोपी मोहित तोमर दादी पूनम के साथ बच्चे को एक निजी अस्पताल ले गया. उसका प्राथमिक इलाज कराने के बाद वह मौके से गायब हो गया. वहीं जब घटना की जानकारी बच्चे के पिता और अन्य परिजनों को लगी, तो वे भी अस्पताल पहुंचे. बच्चे की हालत गंभीर थी, उसके चेहरे, और बाएं पैर के साथ शरीर में गंभीर चोटें आई थी. जिसको देखते हुए परिजन ने उसे दूसरे हॉस्पिटल में रैफर करा ले गए. जहां उसका इलाज जारी है.

सीसीटीवी में कैद हुआ दर्दनाक हादसा

बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद कियान की दादी और पिता ग्वालियर पुलिस थाने पहुंचे और घटना की जानकारी दी. इस पूरी घटना की जानकारी देते हुए ग्वालियर एएसपी जयराज कुबेर ने बताया है कि, "फ़रियादी की शिकायत पर ग्वालियर थाना पुलिस ने आरोपी मोहित तोमर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. जिसमे 1 कार सवार बच्चे को कार से रौंदते दिखायी दे रहा है. पुलिस अब सभी साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही अग्रिम कार्रवाई करेगी."

संपादक की पसंद

