ETV Bharat / state

आंखें तबाह करने वाली बंदूक पर लगा प्रतिबंध, रखने, बेचने और इस्तेमाल पर होगी FIR

कार्बाइड गन का इस्तेमाल पड़ेगा भारी ( ETV Bharat )

ग्वालियर: दीपावली के समय कार्बाइड गन के उपयोग और इससे होने वाले हादसों को रोकने के लिए ग्वालियर पुलिस अब सख्त रवैया अपनाएगी. कार्बाइड गन का उपयोग करने वालों के खिलाफ अब FIR दर्ज होंगी. पुलिस अबकी बार खुद सोशल मीडिया पर नजर रखेगी और ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई करेगी.

पिछले साल चर्चा में आई कार्बाइड गन