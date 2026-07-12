ETV Bharat / state

ग्वालियर में CA से 21 करोड़ की साइबर ठगी, चैंबर ऑफ कॉमर्स के मुख्य चुनाव अधिकारी को लगाया चूना

ग्वालियर में सामने आई सबसे बड़ी साइबर ठगी, 7 महीने तक ऑनलाइन ट्रेडिंग का मुनाफ़ा दिखा निवेश कराते रहे ठग, पुलिस ने दर्ज किया मामला.

GWALIOR CA ASHOK VIJAYWARGIA FRAUD
ग्वालियर में CA से 21 करोड़ की साइबर ठगी (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 12, 2026 at 4:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ग्वालियर: साइबर सुरक्षा और होने वाले साइबर फ्रॉड से लोगों को जागरूक करने के सभी प्रयास ग्वालियर में फेल होते नजर आ रहे हैं. एक बार फिर अंचल में एक साइबर ठगी का खुलासा हुआ है, जो 21 करोड़ रुपए से ज्यादा की है और संभवतः प्रदेश की सबसे बड़ी ऑनलाइन ठगी हो सकती है. ठगी का शिकार ग्वालियर चैंबर ऑफ कॉमर्स के मुख्य निर्वाचन अधिकारी शहर के सीए अशोक विजयवर्गीय बने. जिनसे यह रकम 7 महीने में ठगी गई है. पूरे मामले की शिकायत अब राज्य साइबर सेल से की गई है.

दिव्या नाम की महिला ने किया था सीए से संपर्क

असल में ठगी का यह पूरा खेल 7 महीने पहले शुरू हुआ था. दिसंबर 2025 में ग्वालियर के सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट 70 वर्षीय अशोक विजयवर्गीय से व्हाट्सएप पर एक महिला ने संपर्क किया. उसने अपना नाम दिव्या बताया और सीए से ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट को लेकर चर्चा कर प्रस्ताव दिया. विजयवर्गीय उसके झांसे में आ गये. इसके बाद उसने यूएसटीडी ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट के लिए दूसरे सलाहकार का नंबर दिया. जिससे बातचीत के बाद सीए ने छोटी रकम से निवेश शुरू किया. उन्होंने 40 हजार रुपए जमा किए.

GWALIOR CHARTERED ACCOUNTANT FRAUD
सीए अशोक विजयवर्गीय (ETV Bharat)

फर्जी ऐप पर मुनाफा दिखाते रहे ठग

ये क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट था, ऐसे में मुनाफा और घाटा भी सेकेंड्स में बदलता है. सीए को कुछ समय में अच्छा मुनाफा दिखा और उन्होंने करीब 1 लाख 88 हजार रुपए क्रिप्टो ट्रेडिंग के विड्रॉल भी किए. इससे उनका भरोसा और मजबूत हो गया. इसके बाद धीरे-धीरे 7 महीने में ठगों ने सीए से 4 बैंक खातों से करीब 21 करोड़ 5 लाख 92 हजार रुपए इन्वेस्ट करा लिए. ये पूरा इन्वेस्टमेंट ठग एक फर्जी ऐप के जरिए करा रहे थे, जिसकी वजह से सीए को उसमें लगातार मुनाफा बढ़ता दिख रहा था.

रकम निकालने के बदले ठगों ने मांगे 10 करोड़

इस पूरी ठगी का खुलासा तब हुआ, जब हाल ही में सीए अशोक विजयवर्गीय ने अपने ट्रेडिंग ऐप से बड़ी रकम विड्रॉल करने का निर्णय लिया, जब उन्होंने इस बारे में ठगों से बात की तो उन्होंने रकम विड्रॉल के लिए कमीशन और टैक्स के नाम पर 10 करोड़ 34 लाख रुपये जमा करने को कहा. इस बारे में सीए ने अपने कुछ परिचितों से चर्चा की तो ठगी का अहसास हुआ. जिसके बाद तुरंत उन्होंने स्टेट साइबर सेल में इसकी शिकायत की. जिस पर साइबर सेल जांच में जुटी हुई है.

जांच में जुटी राज्य साइबर सेल

स्टेट साइबर सेल ग्वालियर जोन के प्रभारी संजीव नयन शर्मा ने बताया की, "साइबर सेल इस मामले की बरीकी से जांच कर रही है, इस ठगी में उपयोग हुए सभी व्हाट्सएप मोबाइल नंबर फोन नंबर और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के साथ बैंक अकाउंट्स की जानकारी भी जुटाई जा रही है."

TAGGED:

GWALIOR CA FRAUDED 21 CRORE
GWALIOR CHARTERED ACCOUNTANT FRAUD
ONLINE TRADING SCAM WITH CA GWALIOR
GWALIOR CHAMBER OF COMMERCE FRAUD
GWALIOR CA ASHOK VIJAYWARGIA FRAUD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.