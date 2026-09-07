ग्वालियर से भोपाल जा रही यात्री बस बनी आग का गोला, हलक में अटकी यात्रियों की जान
ग्वालियर में चलती बस में अचानक लगी आग, ड्राइवर की सतर्कता से बची 25 यात्रियों की जान, सीपीआर से बुजुर्ग की सांस लौटी. रिपोर्ट-पीयूष श्रीवास्तव.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 7, 2026 at 10:10 AM IST
ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शनिवार रात एक भीषण आगजनी की घटना सामने आई है. यहां चलती बस में अचानक आग लग गई. कुछ ही मिनटों में आग ने पूरी बस को चपेट में ले लिया. यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. सभी आनन-फानन में बस से उतरकर भागे. बस करीब 25 यात्रियों को लेकर ग्वालियर से भोपाल जा रही थी.
ग्वालियर से भोपाल जा रही थी बस
ग्वालियर से राजधानी भोपाल जा रही बस में अचानक शनिवार रात करीब 9 बजे चीख पुकार मच गई. बस में आग की लपटे उठने लगी, इस दौरान बस में ड्राइवर हेल्पर के अलावा बस में 25 यात्री सवार थे, यात्रियों में बाहर निकलने की भगदड़ मच गई. आनन-फानन में सवार यात्री बस की खिड़कियां तोड़ कर बाहर निकले और जान बचाई. घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत झांसी रोड थाना पुलिस और ग्वालियर नगर निगम का फायर मौके पर पहुंचा और दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया. हालांकि, बस जलकर खाक हो गई थी.
20 मिनट में पाया आग पर काबू
ग्वालियर से भोपाल जा रहे बुजुर्ग यात्री की धुएं के चलते तबियत बिगड़ गई और वह बेहोश गए, जिन्हें भगदड़ के बीच बस से बाहर निकाला गया. नगर निगम फायर ऑफिस उमंग प्रधान ने बताया, "बस में आग की सूचना मिलते ही 10 मिनट में फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां मौके पर गई थी. करीब 20 मिनट में आग पर पूरी तरह काबू कर लिया गया था. इस दौरान एक बुजुर्ग यात्री बेहोश हुए थे जिन्हें सीपीआर देकर बचा लिया गया.
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हादसे की जांच में जुटी पुलिस
फायर ऑफिस ने बताया कि बस में आग वजह एसी में शोर्ट सर्किट हो सकती है. हालांकि जांच के बाद ही असल वजह स्पष्ट हो सकेगी. वहीं बस की फिटनेस और दस्तावेजों को लेकर जब ग्वालियर आरटीओ विक्रमजीत सिंह कंग से संपर्क किया गया तो उनका कहना था कि बस के दस्तावेज चेक किए गए हैं सभी डॉक्यूमेंट पूरे और वैध हैं.