ग्वालियर में मेन रोड पर सांड VS सांड, भयंकर युद्ध में वाहनों की बनी चटनी, वीडियो वायरल

ग्वालियर में बीच सड़क पर सांडों का तांडव, एक दूसरे से भिड़े तो क्षतिग्रस्त हुईं गाड़ियां, लोगों ने पानी फेंककर बचाई जान.

gwalior bulls fight
ग्वालियर में बीच सड़क पर सांडों का तांडव (Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 19, 2025 at 1:54 PM IST

Updated : December 19, 2025 at 2:01 PM IST

ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गुरुवार देर रात बीच बाजार दो सांडों ने तहलका मचा दिया. आपस में भिड़े इन मवेशियों की वजह से कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुचा है. मौके पर स्थिति संभालने नगर निगम का अमला मौजूद नहीं था, स्थानीय लोगों ने ही किसी तरह दोनों सांडों को अलग किया.

आपस में हमलावर हुए दो सांड
असल में घटना ग्वालियर के मुरार क्षेत्र के मुख्य बाजार की है. गुरुवार रात जब बाजार बंद हो रहा था, इसी दौरान वहां अचानक से आए दो सांड आपस में भिड़ गए. एक दूसरे पर हमलावर इन सांडों की चपेट में आसपास की दुकानों के बाहर रखा सामान और सड़क पर खड़े दुपहिया वाहन भी आ गये. जिससे कुछ मोटर साइकिल क्षतिग्रस्त भी हो गईं.

सांड़ों की लड़ाई में वाहन टूटे (ETV Bharat)

सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही सांडों की लड़ाई
आसपास नगर निगम का कोई अमला ना होने से स्थानीय लोगों ने ही अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए हिम्मत जुटायी और पानी फेंक कर किसी तरह सांडों को अलग किया और मौके से भगाया. तब जाकर हालत काबू में आ सके. इस घटनाक्रम को स्थानीय दुकानदार के पास खड़े एक युवक ने अपने मोबाइल फोन के कैमरे में भी कैद कर सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

घटना में दो दुपहिया वाहन भी हुई क्षतिग्रस्त
इस पूरी घटना में किसी के हताहत होने की सूचना तो नहीं है. लेकिन सड़क पर खड़ी दो स्कूटी सांडों की टक्कर से क्षतिग्रस्त जरूर हुई हैं. घटना स्थल पर मौजूद रहे कॉस्मेटिक आइटम के दुकानदार राम कुमार ने बताया कि, ''रात के समय वे अपनी दुकान बढ़ाने की तैयारी में थे, इसी बीच अचानक कहीं से दो सांड आ गये दोनों दूसरे पर हमला कर रहे थे.

उन दोनों की लड़ाई में पहले पड़ोसी दुकानदार का बाहर रखा सामान बिखर गया. इसके बाद सड़क पर रखी एक स्कूटी में टूट-फूट हो गई. कुछ सेकंड के बाद ही एक दूसरी स्कूटी भी सांडों की टक्कर से गिर गई और फिर लड़ते-लड़ते सांड उस पर गिरे तो दूसरी स्कूटी में भी काफी नुकसान हो गया. सांडों को भगाने के लिए हम लोगों ने पानी फेंका, तब जा कर वे यहां से भागे और स्थिति सामान्य हुई. गनीमत रही इस घटना में कोई इंसान चपेट में नहीं आया, नहीं तो उसे गंभीर चोट लग सकती थी.''

नगर निगम ग्वालियर के उपायुक्त मुनीश सिंह सिकरवार ने बताया, ''ग्वालियर में नगर निगम द्वारा आवारा मवेशियों को पकड़ने के लिए टीम है जो समय समय पर कार्रवाई करती रहती है. लेकिन कभी कभार सूचना मिलने में देरी होने से इस तरह की स्थितियां बन जाती है. आपने बताया है तो हम दिखवाते हैं.''

