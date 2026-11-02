सोने की गिरी कीमतों से गुलजार सराफा व्यापार, ग्राहक नहीं कर रहे धनतेरस तक इंतजार
ग्वालियर सराफा बाजार में धनतेरस से पहले बढ़ी भीड़, दाम गिरने के बाद सोने-चांदी के गहने खरीदने पहुंच रहे लोग. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 4:47 PM IST
ग्वालियर: अमेरिका-इजराइल और ईरान के युद्ध का असर पूरी दुनिया में देखने मिला था. भारत में भी महंगाई की मार देखने को मिली, लेकिन सबसे ज़्यादा इजाफा सोने-चांदी के भाव में देखने को मिला था. इस बीच कुछ समय पहले प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता से अपील की थी, कुछ समय तक सोने-चांदी की ख़रीदारी बंद रखें, इसका असर ये हुआ कि, मार्केट में ग्राहकों कमी हुई और अब दिवाली से ठीक पहले सोने-चांदी के भाव में धीरे-धीरे काफी गिरावट आ चुकी है या कहा जाए तो लगभग दाम 30 फीसदी तक कम हो गए हैं.
जिसके बाद से सोने-चांदी की खरीदारी एक बार फिर पटरी पर लौट रही है. ग्वालियर में भी दिवाली से पहले सराफ व्यापार और बाज़ार फिर गुलजार हो रहे हैं, लोग अब धनतेरस का भी इंतजार नहीं कर रहे, इस सोच के साथ कि, कहीं फिर सोने चांदी के भाव ना बढ़ जाएं.
बाजार तक पहुंचने लगे सोने-चांदी के ग्राहक
ग्वालियर में एक बार फिर त्योहारी सीजन में सराफा व्यापार पटरी पर लौट रहा है, जिसकी बड़ी वजह अचानक सोने-चांदी के भाव में आई गिरावट मानी जा रही है. ऐसे में सोने-चांदी खरीदने की इच्छा रखने वाले लोग अब सराफा बाजार का रुख कर रहे हैं. लोग धनतेरस से पहले ही खरीदारी में जुटे हैं, क्योंकि सोने-चांदी के भाव को लेकर संशय बना हुआ है, लोगों को डर है की जल्द रेट दोबारा बढ़ सकते हैं.
अभी से शादियों के लिए खरीदारी की तैयारी
ग्वालियर के सराफा बाजार में पहुंच रहे ग्राहक त्योहार के साथ ही आने वाले शादियों के सीजन को लेकर खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि मना जा रहा है की, सोने के दाम धनतेरस दिवाली के समय एक बार फिर बढ़ सकते हैं. ऐसे में एहतियातन जब सोने के भाव कम हुए लोग घरों से निकल कर बाजार पहुंचने लगे हैं.
40 हजार रुपए से ज्यादा गिर गए सोने के दाम
ग्वालियर में सोने के दाम कुछ समय पहले 24 कैरेट करीब 1 लाख 80 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम तक जा चुके थे. ऐसे में आज जब रेट 1 लाख 38 हजार हुआ है तो ग्राहकों को बड़ी राहत महसूस हो रही है. ऐसे ही एक ज्वेलर्स के शोरूम पर पहुंची ग्राहक आरती का भी कहना है कि, "अभी सोने के भाव कम हैं, वे करीब 5 तोले का नेक सेट लेने आई हैं. भाव कम है, तो कीमत भी कम होगी, लेकिन अगर इंतजार किया और दोबारा दाम बढ़ गए तो नुकसान उनका ही होगा."
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कम कीमत से धनतेरस का भी इंतजीर नहीं कर रहे ग्राहक
वहीं सराफा व्यापारी प्रदीप अग्रवाल कहते हैं कि "प्रधानमंत्री की अपील के बाद देश में सोने-चांदी का बाज़ार करीब 70 फ़ीसदी तक गिर गया था, लेकिन अब जान सोने-चांदी के भाव कम हुए तो ग्राहकी में वापस से इजाफा देखने मिल रहा है. लोग शादियों के सीजन के लिए अभी से खरीदारी कर रहे हैं, यहां तक की, कम कीमतों के चलते अब धनतेरस तक का भी इंतज़ार नहीं कर रहे हैं."
बहरहाल सोने-चांदी के भाव में ये गिरावट आगे भी जारी रहेगी या दोबारा दामों में उछाल आयेगा, ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन ग्राहक इसे इस सीजन का न्यूनतम भाव मान कर खरीदारी में जुटा है, क्योंकि छीटी छोटी बचत लोगों के लिए बड़ी फायदेमंद होती है.