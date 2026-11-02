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सोने की गिरी कीमतों से गुलजार सराफा व्यापार, ग्राहक नहीं कर रहे धनतेरस तक इंतजार

सोने की गिरी कीमतों से गुलजार सराफा व्यापार ( Getty Image )

ग्वालियर: अमेरिका-इजराइल और ईरान के युद्ध का असर पूरी दुनिया में देखने मिला था. भारत में भी महंगाई की मार देखने को मिली, लेकिन सबसे ज़्यादा इजाफा सोने-चांदी के भाव में देखने को मिला था. इस बीच कुछ समय पहले प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता से अपील की थी, कुछ समय तक सोने-चांदी की ख़रीदारी बंद रखें, इसका असर ये हुआ कि, मार्केट में ग्राहकों कमी हुई और अब दिवाली से ठीक पहले सोने-चांदी के भाव में धीरे-धीरे काफी गिरावट आ चुकी है या कहा जाए तो लगभग दाम 30 फीसदी तक कम हो गए हैं.

जिसके बाद से सोने-चांदी की खरीदारी एक बार फिर पटरी पर लौट रही है. ग्वालियर में भी दिवाली से पहले सराफ व्यापार और बाज़ार फिर गुलजार हो रहे हैं, लोग अब धनतेरस का भी इंतजार नहीं कर रहे, इस सोच के साथ कि, कहीं फिर सोने चांदी के भाव ना बढ़ जाएं.