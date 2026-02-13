सांड का 6 साल के मासूम पर अटैक, वीडियो देख सिहर जाएगी रूह, सिर और चेहरे पर 25 टांके
ग्वालियर में बहन संग कोचिंग से लौट रहा मासूम सांड के हमले का शिकार हो गया. बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 13, 2026 at 11:22 AM IST
ग्वालियर : ग्वालियर में तब एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई जब कोचिंग से लौट रहे एक 6 साल के बच्चे पर सांड ने हमला कर दिया. बच्चे ने उससे बचने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह जानवर के हमले से नहीं बच सका. इस घटना के बाद बच्चा गंभीर रूप से घायल है.
बहन के साथ कोचिंग से लौट रहा था मासूम
यह घटना मुरार क्षेत्र के त्यागी नगर की है. पहली कक्षा में पढ़ने वाला 6 साल का मासूम गोविंद लक्षकार अपनी बड़ी बहन के साथ कोचिंग पढ़कर घर लौट रहा था. इसी दौरान गली में मौजूद एक काले रंग का सांड उनके पीछे पड़ गया. सांड ने बच्चे पर हमला किया तो, बच्चा घबरा कर गिर गया. इसके बाद तो सांड ने अपनी सींगों से कई बार उस पर हमला किया.
मदद को भागी बहन, इस बीच सांड ने कई बार हमला किया
भाई को इस तरह घायल होते देख बड़ी बहन नादिनी ने तुरंत वहां से दौड़कर आसपास के लोगों को मदद के लिए बुलाया, लेकिन तब तक सांड पागलों की तरह मासूम को सींग में फंसाकर कई बार जमीन पर पटक चुका था. नंदनी की आवाज सुनकर आस पास के लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह सांड को वहां से भगाया. लेकिन तब तक मासूम बुरी तरह घायल हो चुका था. अगर थोड़ी और देर होती तो शायद बच्चे की जान भी जा सकती थी.
बच्चे को 25 टांके लगे, हालत गंभीर
बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए परिजन उसे लेकर तुरंत मुरार अस्पताल दौड़े और पीआईसीयू में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है. मुरार जिला अस्पताल अधीक्षक डॉ. राजेश शर्मा के मुताबिक "बच्चे के सिर और चहरे पर गंभीर चोटे हैं उसे सिर में 9 और चहरे पर 16 टांके आए हैं. फिलहाल उसका इलाज जारी है."
सीसीटीवी में कैद हुई घटना
आपको बता दें कि ये पूरी घटना गली में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई, जिसमें सांड मासूम को किसी खिलौने की तरह गिराता पटकता दिखाई दे रहा है. ये फुटेज देखकर किसी की भी रूह कांप जाये.