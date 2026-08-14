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ग्वालियर शहर में है अंग्रेजों का कब्रिस्तान, इंग्लैंड से अभी भी कब्र पर आते हैं रिश्तेदार

ग्वालियर किले के गुजरी महल के पीछे एक कब्रिस्तान है जो पिछले कई दशकों से गुमनाम है, ये कब्र ब्रिटिश सैनिकों और उनके परिवार की हैं सैनिक जो युद्ध में मारे गए और उनके परिवार जो किसी दूसरे कारणों से. आज भी इस कब्रिस्तान में विदेश के वो सैलानी पहुंचते हैं जिनके दादा परदादाओं या पूर्वज यहां दफ्न हैं. यहां आते हैं प्रार्थना करते हैं और उनकी कब्र पर समय बिताते हैं. आज अंग्रेजों का ये कब्रिस्तान पुरातत्व विभाग के अधीन है.

ग्वालियर: भारत को आजाद हुए 79 साल पूरे होने जा रहे हैं. देश के आजाद होने के बाद अंग्रेज तो यहां से चले गए लेकिन आज भी ग्वालियर में अंग्रेजों का कब्रिस्तान है. वे अंग्रेज जो यहां 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ग्वालियर में थे और भारतीय सैनिकों के हाथों मारे गए थे. आज भी उनकी कब्रें ग्वालियर किले की तलहटी में मौजूद हैं.

विदेश से अपनों की कब्र तक आते हैं इंग्लैंड से रिश्तेदार (Etv Bharat)

1857 की क्रांति से जुड़ा है कब्रिस्तान

ये कब्रिस्तान गुजरी महल के पीछे के हिस्से में मौजूद है, जहां 40 सैनिकों की टुकड़ी और उनके परिवार के लोगो की कब्रें हैं. रिटायर्ड पुरातत्व अधिकारी और इतिहासविद लालबहादुर सिंह सोमवंशी बताते हैं, "इस कब्रिस्तान के पीछे की कहानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के आसपास घूमती है जब स्वतंत्रता संग्राम में महारानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर किले पर आईं तो अंग्रेज उन्हें घेरने की तैयारी कर रहे थे. अंग्रेजी हुकूमत ने अपनी सेना को ग्वालियर में 4 टुकड़ियों में विभाजित किया था. इनमें एक मोर्चा अंग्रेजों के ब्रिगेडियर स्मिथ ने संभाला था."

40 सैनिकों और उनके परिवार के लोगो की हैं कब्रें (Etv Bharat)

युद्ध में मारे गए अंग्रेज सैनिकों को किले की तलहटी में दफनाया

इतिहासविद लालबहादुर सिंह सोमवंशी बताते हैं, "जब रानी लक्ष्मी बाई किले पर मौजूद थीं तो उनके साथ तात्या टोपे भी आ गए थे और उनके ऊपर अंग्रेजों ने अटैक कर दिया था. जिसमें रानी लक्ष्मीबाई घायल हो गई थीं. ये स्वदेशी और विदेशियों की बीच की जंग थी. एक बड़ा युद्ध हुआ था ग्वालियर में, इस युद्ध में कई अंग्रेज सैनिक भी मारे गए गए थे. इन सैनिकों को ग्वालियर के गुजरी महल के पीछे कब्रिस्तान बनाकर दफनाया दिया गया था."

1857 की क्रांति से जुड़ा है कब्रिस्तान (Etv Bharat)

लाल बहादुर सिंह सोमवंशी कहते हैं, "आज भी जब अंग्रेज बाहर से आते हैं तो उन कब्रों को देखने जाते हैं. उस युद्ध के दौरान ग्वालियर का महाराजपुरा भी बैटल फील्ड बनाया गया था, कुछ अंग्रेजों को वहा भी दफनाया गया था."

उजड़ रहा कब्रिस्तान, पहुंचने का रास्ता नहीं बचा

ऐतिहासिक अंग्रेजों का कब्रिस्तान पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है लेकिन देखरेख के अभाव में इसका पतन हो रहा है. पूरा कब्रिस्तान बड़ी झाड़ियों और पेड़ों के बीच गुम होकर जंगल नुमा बन रहा है. यहां तक इस बरसात तो कब्रों तक जाने के लिए रास्ता तक नहीं बचा. ऊपर से जहरीले जानवरों का खतरा अलग से बढ़ रहा है, लेकिन बावजूद इस किले के अंदर मौजूद इस धरोहर को पुरातत्व विभाग ने लगभग अनदेखा कर दिया है. हालांकि इस बारे में पुरातत्व विभाग के क्यूरेटर पीसी महोबिया का कहना है कि, "इस कब्रिस्तान की साफ सफाई का काम जल्द शुरू किया जाएगा."