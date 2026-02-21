ETV Bharat / state

5 दिन से मरी मां के साथ रह रहे थे बेटा-बेटी, बदबू आने पर हुआ सनसनीखेज खुलासा

घर में बेटे और बेटी के साथ अकेले रहती थी बुजुर्ग महिला असल में घटना ग्वालियर के कोतवाली थाना क्षेत्र के दही मंडी स्थित मदन मोहन मार्केट की है. यहां 70 वर्षीय रिटायर्ड क्लर्क उर्मिला भदौरिया अपने बेटे अखंड प्रताप सिंह और बेटी रितु के साथ रहती थी. उर्मिला भदौरिया ग्वालियर के गोरखी स्कूल से क्लर्क पद से रिटायर्ड थी. वहीं उनके पति सुरेंद्र भदौरिया की 20 साल पहले ही मौत हो चुकी है. बताया जा रहा है कि, शुक्रवार को जब दूधिया उनके घर आया तो घर से तेज बदबू आई तो उसने आस पड़ोस के लोगों को इस बारे में बताया.

ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक हृदयविदारक घटना ने सभी को चौका दिया है. एक बुजुर्ग महिला की उसके ही घर में मौत हो गई और उसके बेटा-बेटी महिला के शव के साथ 5 दिनों तक रहते रहे. हालांकि जब सड़ते शव की बदबू लोगों को आई तो पुलिस को सूचित किया गया. जिस पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

सड़ने लगा था महिला का शव

दूधिया की बातों से लोगों को शक हुआ तो उन्होंने भी जाकर देखा तो माजरा समझा आ गया कि, बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है. इसके बाद कोतवाली पुलिस को मामले की मामले की सूचना दी गई. जिस पुलिस मौके पर पहुची और घर खुलवा कर अंदर गए तो पुलिस को बुजुर्ग उर्मिला भदौरिया का शव बेहद ही खराब अवस्था में मिला. शव 5 दिन पुराना प्रतीत हो रहा था.

पुलिस ने शव उठाया तो विरोध करने लगा बेटा

पड़ोसी दुकानदार ज्ञान सिंह के मुताबिक, ''उर्मिला का बेटा अखंड और बेटी रितु दोनों ही मानसिक रूप से कमजोर हैं. पुलिस ने जब बुजुर्ग महिला के घर पहुंच कर उसके शव को बाहर निकालना चाहा तो बेटे अखंड प्रताप ने विरोध किया. जिस पर पुलिस ने बेटे को समझा-बुझाकर वहां से हटाया और बुजुर्ग महिला के शव को घर से निकालकर पोस्टमार्टम हाउस भेजा.''

'मानसिक रोगी हैं बेटा-बेटी, घर से भी काम निकलते थे'

पड़ोसियों का कहना है कि, घटना का पता उस वक्त चला जब दूध वाला घर दूध देने आया तो उसे तेज बदबू आई. मृतक के बेटा-बेटी दोनों ही मानसिक रूप से कमजोर हैं और कम ही घर से बाहर निकला करते थे. इस कारण उनकी शादी भी नहीं हुई थी. शायद इसी वजह से दोनों मां के शव के साथ रह रहे थे और उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि उनकी मां मर चुकी है.

पोस्टमार्टम के बाद सामने आएगी मौत की वजह

मामले की जानकारी देते हुए कोतवाली थाना प्रभारी मोहिनी वर्मा का कहना है कि, ''शुक्रवार को घटना की जानकारी लगी थी. पड़ोसियों ने बदबू आने पर मामले की सूचना पुलिस को दी थी. महिला के शव को पीएम के लिए भेज दिया गया है. अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर स्पष्ट हो पाएगा कि बुजुर्ग की मौत कैसे हुई है.''