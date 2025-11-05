ETV Bharat / state

ग्वालियर में बड़ा धमाका, घर में सो रहे 3 झुलसे, फ्रिज के कंप्रेशर ने घटना को बनाया संदिग्ध

ग्वालियर में मंगलवार की रात एक घर में ब्लास्ट. हादसे में 3 लोग बुरी तरह घायल. घटना की वजह बताई जा रही शॉर्ट सर्किट.

GWALIOR BLAST IN HOUSE
ग्वालियर में घर में ब्लास्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 5, 2025 at 6:09 PM IST

3 Min Read
ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में मंगलवार की रात एक घर के अंदर ब्लास्ट हो गया. इस घटना में घर में सो रहे 3 लोग बुरी तरह झुलस गए. इस विस्फोट से इलाके में दहशत फैल गई. प्रारंभिक तौर पर ब्लास्ट की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है. घर में रखा रेफ्रिजरेटर पूरी तरह से जल गया है, लेकिन उसका कंप्रेशर पूरी तरह से ठीक है. ऐसे में अभी तक घटना का ठीक कारण नहीं पता चल सका है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

घर में सो रहे 3 लोग बुरी तरह घायल

घटना ग्वालियर के झांसी रोड थाना क्षेत्र के कैंसर पहाड़िया इलाके की है. यहां रहने वाले रफीक खान के घर में मंगलवार की रात भीषण विस्फोट हुआ. जिस समय हादसा हुआ उस दौरान रफीक घर पर नहीं थे, लेकिन उनकी पत्नी नजमा, बड़ा बेटा शोएब और 4 साल की नातिन इनायत घर में ही सो रहे थे. तीनों बुरी तरह घायल हो गए. रफीक पेशे से ड्राइवर हैं जो हादसे के समय अपने काम से बाहर गए हुए थे.

ग्वालियर में मंगलवार की रात एक घर में ब्लास्ट (ETV Bharat)

हादसे में तीन लोग झुलसे

झांसी रोड थाना प्रभारी शक्ति सिंह यादव के मुताबिक उन्हें सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के गड्ढा मोहल्ला में रहने वाले रफीक खान के घर आग लगी है. वो मौके पर तुरंत पहुंचे तो वहां देखा कि एक महिला, उसका बेटा और नातिन बुरी तरह झुलस गए थे. तीनों को तत्काल इलाज के लिए जयारोग्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां तीनों का इलाज जारी है.

कंप्रेसर ठीक, ब्लास्ट की वजह पता नहीं

घटना को लेकर बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में रखे रेफ्रिजरेटर में आग लगी थी. इसके बाद धीरे-धीरे आग ने पूरे कमरे को अपनी जद में ले लिया. इस दौरान ब्लास्ट की भी बात कही जा रही है. हालांकि पुलिस की जांच में पाया गया कि घर में रखे फ्रिज का कंप्रेसर ठीक है. ऐसे में यह ब्लास्ट किस वजह से हुआ इस पर अभी संशय बना हुआ है.

शॉर्ट सर्किट से हादसे की आशंका

पुलिस की मानें तो इस आगजनी में सबसे ज्यादा नुकसान रेफ्रिजरेटर में हुआ है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर के पास ही इलेक्ट्रिक बोर्ड लगा हुआ था. ऐसे में शॉर्ट सर्किट होने पर उससे निकली चिंगारी रेफ्रिजरेटर पर गिरी होगी, जिसकी वजह से फ्रिज के पीछे लगे पाइप फटने की आशंका जताई जा रही है. ज्यादातर मामलों में इस तरह के ब्लास्ट रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर फटने की वजह से होते हैं, लेकिन इस मामले में कंप्रेसर को कोई नुकसान नहीं हुआ है. हालांकि, पुलिस ने आगजनी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

