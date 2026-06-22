जाम में फंसी विधायक की गाड़ी तो गनमैन ने दी गाली, बीच सड़क माफी मांगते नजर बीजेपी MLA
ग्वालियर में बीजेपी विधायक के गनमैन ने बीच सड़क युवक से की बहस, शिकायत लेकर पहुंचा किसान, बीजेपी विधायक ने मांगी माफी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 22, 2026 at 8:44 PM IST
ग्वालियर: भितरवार से सिंधिया समर्थक बीजेपी के विधायक मोहन सिंह राठौर को अपने गनमैन की वजह से बीच सड़क एक युवक से माफी मांगनी पड़ी. नेताजी क्षेत्र के दौरे करते जाम में फंसे थे और उनका गन मेन गाली गलौज कर रहा था.
गनमैन की शिकायत लेकर विधायक के पास पहुंचा था किसान
असल में विधायक मोहन सिंह राठौड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है. जिसमें वे जाम फंसे अपनी काली गाड़ी में बैठे नजर आ रहे हैं. एक युवा व्यापारी अपना कैमरा लेकर उनके पास पहुंच कर गाड़ी के शीशा नीचा करवाकर विधायक से बात करने लगा. उसने सीधा सवाल किया की, आगे जो गार्ड है, वह उनका ही है क्या? सवाल करते ही विधायक के ड्राइवर ने उसके हाथ में पकड़ा मोबाइल कैमरा नीचे करने को कहा, इसके बाद विधायक ने उससे वजह पूछी तो उसने बताया कि, वह किसान है. विधायक मोहन सिंह राठौड़ का ही समर्थक है, लेकिन सड़क पर आगे उसकी गाड़ी पलटी है, जिसकी वजह से जाम लगा है. सभी मिलकर जाम खुलवा रहे हैं, लेकिन विधायक का गनमैन गली गलौज कर रहा है.
विधायक ने मांगी व्यापारी से माफी
इस पर विधायक ने उसे गनमैन को समझाने का आश्वासन दिया. रिकॉर्डिंग करता हुआ युवा व्यापारी वापस जाम में होते हुए गार्ड के पास पहुंचा और बताया की, उसने नेताजी को बता दिया है, वे इस क्षेत्र के विधायक हैं, जिन्हें उसने वोट दिया है. इन ग्रामीणों के वोट से ही मोहन सिंह राठौर विधायक बने और गनमैन गाली दे रहा है. कुछ सेकेंड्स के बाद विधायक की गाड़ी भी उनके पास आ गयी. जिसे देखने के बाद सभी लोग गनमैन की हरकत पर भड़के तो विधायक गाड़ी में बैठे बैठे लोगों से माफी मांगते नजर आए.
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'जबरन विवाद करने वाला कांग्रेसी था.. '
इस वीडियो के सामने आने के बाद जब विधायक मोहन सिंह राठौर से संपर्क किया, तो उनका कहना था कि "ट्रेक्टर ट्रॉली के कारण उनकी गाड़ी भी जाम में फंस गई थी. पुलिस और सभी लोग उस जाम को खुलवाने की कोशिश कर रहे थे. जिस व्यक्ति से गन मैन का विवाद हुआ, वह कांग्रेसी था और वीडियो में भी 'हमारी सरकार आने पर देख लेंगे' जैसी धमकी देता हुआ नजर आ रहा है, इससे ज्यादा क्या ही कहे."