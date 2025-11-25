ETV Bharat / state

ग्वालियर में मेहमान बनकर आया सांसी गैंग, भाजपा नेता की भतीजी के उड़ा दिए लाखों के गहने

ग्वालियर में सांसी गिरोह ने भाजपा नेता की भतीजी को बनाया निशाना, नाबालिग संग एक संदिग्ध महिला लाखों के जेवरात लेकर हुए फरार.

gwalior sansi gang active
ग्वालियर में शादी समारोह के दौरान लाखों की चोरी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 25, 2025 at 10:51 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ग्वालियर: शादी का सीजन आते ही चोर गिरोह भी सक्रिय हो गए हैं, एक बार फिर ग्वालियर में एक शादी समारोह में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है. जहां चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए चोर गैंग मेहमान बनकर शामिल हुआ और जेवरात से भरे एक बैग पर हाथ साफ कर दिया. वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, इस चोरी में एक अनजान महिला के साथ एक नाबालिग के शामिल होने का शक है. जो किसी चोर गिरोह के सदस्य हो सकते हैं. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है.

भाजपा नेता की भतीजी के गहने चोरी

घटना ग्वालियर के भाजपा नेता की भतीजी जागृति सिंह भदौरिया के साथ घटित हुई है. दर्पण कॉलोनी निवासी पीड़ित जागृति सिंह भदौरिया अपनी मौसेरी बहन की शादी में पिंटू पार्क स्थित राजकिशोरी गार्डन में विवाह समारोह में शामिल होने पहुंची थी. वह शादी में शामिल होने अपने साथ करीब 10 तोला सोने के गहने ले गई थी. बारात आने से पहले जागृति ने अपने जेवरात एक डिब्बे में रख कर बैग में डाल दिए और समारोह के लिए तैयार होने चली गई.

ग्वालियर CSP अतुल सोनी ने दी जानकारी (ETV Bharat)

ध्यान भटकाकर दिया वारदात को अंजाम

जब कुछ देर बाद बारात पहुंची तो वह बाकी लोगों के साथ उसे देखने लगी. इस दौरान एक युवती भी मौके पर पहुंची, जो शादी में शामिल होने के लिहाज से तैयार थी. संदिग्ध युवती जागृति भदौरिया के पास खड़ी हो गई और उनसे टकराने लगी. जिस पर उन्होंने उसे कुछ दूरी पर खड़े होने की बात कही. कुछ देर बाद जब वे वापस कमरे में गहने पहनने के लिए पहुंची तो बैग से गहनों का डिब्बा गायब था. जिसके बाद मैरिज गार्डन में हंगामा कट गया.

संदिग्ध आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पहुंची. जब पुलिस ने मैरिज गार्डन में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो उसमें एक संदिग्ध महिला और एक नाबालिग लड़का नजर आया. लड़के की उम्र करीब 13 साल बताई जा रही है. पुलिस को शक है कि, अनजान लड़का और महिला शादी में मेहमान बनकर घुसे और गहने चोरी कर फरार हो गए हैं. पुलिस शिकायत में जागृति सिंह ने बैग में सोने का एक बड़ा हार, सोने का एक छोटा हार, मंगलसूत्र, सोने की चेन और पेंडल होने की बात कही है, इसके अलावा सोने की 6 अंगूठी, एक जोड़ी सोने की झुमकी और एक जोड़ी बाली थी.

ग्वालियर CSP अतुल सोनी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि "मैरिज गार्डन राजकिशोरी के CCTV में अनजान 13 साल का एक नाबालिग और एक महिला शादी के दौरान देखे गए हैं. दोनों को लड़की और लड़का पक्ष नहीं पहचानते हैं. दोनों संदेहियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है. पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है."

TAGGED:

GWALIOR THEFT CASE
GWALIOR WOMAN BAG STOLEN
GWALIOR NEWS
BJP LEADER NIECE JEWELLERY STOLEN
GWALIOR SANSI GANG ACTIVE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इस Gen Z के खतरनाक मंसूबे, पढ़ने-लिखने की उम्र में बनाया गिरोह, नाम रखा गैंग 02

कमलनाथ के नाम ऊपर बीजेपी सांसद का पोस्टर, कांग्रेस ने कर दी धुलाई, निगम को किया चैलेंज

कटने जा रहे थे 17 कछुए, 3 दिन में किस्मत का पासा पलटा, अब चंबल की लहरों में जिंदगी आबाद

एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट से पेंशन तक, वकीलों ने मोहन सरकार पर लगाए वादा खिलाफी के आरोप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.