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क्या सारे सियासी फासले खत्म! मंच पर अगल-बगल में ग्वालियर-चंबल के बीजेपी के महारथी

ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी ने स्थापना दिवस पर कार्यालय का भूमिपूजन किया. समारोह में सिंधिया, तोमर, पवैया मंच पर एक साथ.

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ग्वालियर में एक मंच पर सिंधिया, तोमर और पवैया (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 6, 2026 at 4:46 PM IST

4 Min Read
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ग्वालियर : भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को 47वें स्थापना दिवस पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर समेत 17 जिलों में कार्यालय का भूमिपूजन किया. ग्वालियर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और मध्य प्रदेश वित्त आयोग के अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया समेत मंत्री नेता मौजूद रहे. इन दिग्गज नेताओं का एक-दूसरे का विरोधी माना जाता है. इसलिए इनकी एक मंच पर मौजूदगी चर्चा का विषय है.

एक मंच पर सिंधिया-तोमर-पवैया

मध्य प्रदेश में बीजेपी का स्थापना दिवस भव्य स्तर पर मनाया गया. ग्वालियर में भी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश वित्त आयोग के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया, प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट समेत तमाम नेताओं मौजूदगी में BJP का स्थापना दिवस मनाया गया. इस मौके पर ग्वालियर के जिला कार्यालय भवन की आधारशिला रखी गई.

ग्वालियर में बीजेपी के स्थापना दिवस पर कार्यालय का भूमिपूजन (ETV BHARAT)

ग्वालियर का जनसंघ से पुराना नाता

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े. वित्त आयोग के अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया ने कहा "पार्टी आज अपने कार्यकर्ताओं के बल पर यहां तक पहुची है. स्थापना दिवस पर ग्वालियर के जिला कार्यालय की सौगात महत्वपूर्ण है. ये ख़ास इस वजह से भी है कि जनसंघ पर सबसे पहला कार्यालय ग्वालियर में बना, पहला महापौर भी जनसंघ को ग्वालियर ने दिया, ग्वालियर ही वह जगह जहां से पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने दुनिया को एकात्मक मानववाद की विचारधारा दी."

एक मंच पर बीजेपी के दिग्गज सिंधिया, तोमर और पवैया (ETV BHARAT)

वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को तवज्जो देने की नसीहत

जयभान सिंह पवैया ने बीजेपी जिला अध्यक्ष को भी सलाह दी "बीजेपी के ऐसे कार्यकर्ताओं को, जो इमरजेंसी के समय जेल गए. जिसने अपने खून पसीने से इस पार्टी को सींचा हो, ऐसे कार्यकर्ता अगर पार्टी कार्यालय पर आ जाएं तो उसे अपने पुरखों की तरह इज्जत देना. इन्हीं की बदौलत आज भारतीय जानता पार्टी ने यहा तक का सफ़र तय किया है."

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बीजेपी कार्यालय के भूमिपूजन में ग्वालियर चंबल के दिग्गज नेता (ETV BHARAT)

सिंधिया ने अटल जी को किया याद

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता हार नहीं मानूंगा.. का जिक्र किया तो साथ ही राजमाता विजया राजे सिंधिया और बीजेपी का रिश्ता बताया. सिंधिया ने मीडिया से कहा "आज BJP के लिए बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिवस है. 6 अप्रैल हमारे इतिहास का एक स्वर्ण दिवस है. जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी. इस मौके पर 14 कार्यालयों का भूमिपूजन, 03 का लोकार्पण हुआ."

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केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (ETV BHARAT)

बीजेपी कार्यालयों की संख्या बढ़ने से पार्टी मजबूत

मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा "भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का भूमिपूजन संपन्न हुआ है, यह हम सब लोगों के लिए प्रसन्नता की बात है, कार्यालय बढ़ने के बाद निश्चित रूप से पार्टी के काम को और सुचारू रूप से संचालित करने में मदद मिलेगी और यह कार्यालय जन कल्याण का केंद्र बने ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है."

सभी राज्यों में बीजेपी लगातार हो रही मजबूत

ग्वालियर सांसद भारत सिंह ने कहा"मेरे जैसे लाखों-करोड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के एक क्रियाशील सदस्य हैं. मध्य प्रदेश और ग्वालियर के कार्यकर्ता भाग्यशाली हैं कि आज नए कार्यालय का भी भूमिपूजन हुआ है. क्योंकि जब पार्टी का विस्तार हुआ तो कार्यालय का भी विस्तार होना चाहिए था, 6 अप्रैल 1980 को जब पार्टी की स्थापना हुई थी तो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी बने थे. उनके नेतृत्व में लगातार भारतीय जनता पार्टी ने यह इजाफा किया."

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