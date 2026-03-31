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ग्वालियर में बीच सड़क पर बैठीं बीजेपी पार्षद, काम नहीं होने पर अंजाम भुगतने की दी चेतावनी

असल में पूरा मामला ग्वालियर के वार्ड 58 से जुड़ा है. यहां से पार्षद हैं बीजेपी की अपर्णा पाटिल जो सोमवार को अपने वार्ड क्षेत्र के वसंत विहार कॉलोनी की मुख्य सड़क पर धरने पर बैठ गई. अपर्णा का आरोप है कि, ग्वालियर शहर में सड़कें बदहाल है और उनके क्षेत्र की बसंत विहार रोड जो एक पॉश और फेमस इलाका है, वहां की सड़क गड्ढों में तब्दील है.

ग्वालियर: मध्य प्रदेश और केंद्र दोनों ही जगह सत्ता में बीजेपी काबिज है लेकिन बावजूद इसके ग्वालियर में बीजेपी की एक पार्षद बीच सड़क पर ही धरने पर बैठी हैं. वजह क्षेत्र में विकास कार्यों का अभाव, इन महिला पार्षद का आरोप है कि, उनके क्षेत्र में विकास कार्य गर्त में हैं और नगर सरकार आंखें मूंद कर बैठी है.

बदहाल है पॉश इलाके की सड़क (ETV Bharat)

' हादसों में आए दिन लोग हो रहे घायल'

पार्षद अपर्णा पाटिल का कहना है "बसंत विहार गेट से लेकर चित्तपुर गेट तक की मुख्य सड़क पर जगह-जगह गड्ढे हैं. यहां सड़क में गड्ढा है कि गड्ढों में सड़क है, खुद समझ नहीं आता. इतनी हालत खराब है इस रोड पर लगातार एक्सिडेंट होते हैं. शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरे जिस दिन यहां कोई हादसा ना हो. कभी राह चलते ऑटो टेम्पो यहां पलटते हैं तो कभी कोचिंग जाने वाले बच्चे इन गड्ढों की वजह से गिरते हैं."

ग्वालियर में भाजपा की वार्ड 58 से पार्षद अपर्णा पाटिल धरने पर बैठीं (ETV Bharat)

'प्रदर्शन के बाद हुआ टेंडर फिर भी धरातल पर काम नहीं'

बीजेपी पार्षद अपर्णा पाटिलने बताया कि "जब पूर्व में यह रोड बननी थी उस समय भी उन्होंने यहां आंदोलन किया था. इस दौरान कहा था कि अगर इस रोड का वर्क ऑर्डर, फाइल टेंडर में नहीं जाती है तो वे अपना खून बहाकर आंदोलन करेंगी. इसके बाद आनन-फानन में इस रोड की फाइल टेंडर में गई, वर्क ऑर्डर भी हो गया लेकिन काम धरातल पर नहीं आज तक नहीं आया है."

नगर निगम बिल्डिंग में कुछ बड़ा करने की चेतावनी

पार्षद अपर्णा पटिल ने चेतावनी देते हुए कहा है कि "वे नहीं चाहती की उनके वार्ड की इस सड़क पर अब सड़क हादसों में जनता का खून बहे, अगर यह सड़क जल्द धरातल पर नहीं उतरती है तो नगर निकाय के इतिहास में ऐसा कुछ होगा जो अब तक नगर निगम परिसर में कभी नहीं हुआ. हालांकि उन्होंने अपने अगले कदम के बारे में जानकारी नहीं दी." उन्होंने कहा कि अगर वे बता देंगी कि उनका अगला कदम क्या होगा तो नगर सरकार के लोग उन्हें रोकने का प्रयास करेंगे.