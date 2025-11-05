ETV Bharat / state

बिशप निवास पर 26 बच्चों को आध्यात्मिक प्रशिक्षण, विहिप ने जताई धर्मांतरण की आशंका!

ये जानकारी सामने आते ही विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी मामले को लेकर आक्रामक हुए तो प्रशासन भी दौड़ा दौड़ा पहुंचा. पुलिस और इंटेलिजेंस की टीम भी पहुंची और जांच शुरू हुई. वहीं बताया गया यहां 26 बच्चे हैं जो मध्य प्रदेश के साथ अलग-अलग राज्यों के हैं. इन्हें यहां धर्मोपदेशक (रिलीजियश इंस्ट्रक्टर्स) के रूप में तैयार करने की योजना है.

असल में ग्वालियर शहर से 8 किलोमीटर दूर बड़ागांव क्षेत्र में ईसाई संगठन का एक सेंटर संचालित होता है. जहां धार्मिक अध्ययन और आध्यात्मिक प्रशिक्षण दिया जाता है. बताया जा रहा है कि, शहर के बाहर स्थित इस सेंटर में बाहरी राज्यों से आए बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी जा रही थी. ये बच्चे मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों के गरीब परिवारों के साथ ही छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, केरल से आए हुए हैं.

ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 26 बच्चों को बिशप निवास परिसर के एक सेंटर में धार्मिक शिक्षा देने की जानकारी पर बवाल मच गया. शुरुआती तौर पर अलग-अलग राज्यों से आए इन बच्चों को धर्मांतरण कराने जैसी आशंका जताई जा रही थी लेकिन ईसाई मिशनरी संगठन द्वारा इन सभी बातों को निराधार बताया गया है. हालांकि इस मामले में प्रशासन अपने स्तर पर जांच कर रहा है.

पुलिस प्रशासन कर रहा धर्मांतरण की जांच (ETV Bharat)

ईसाई संगठन ने नकारी धर्मांतरण की बात

इन बच्चों को मिशनरी संगठन के बिशप जोसफ टाईकाटिल के नेतृत्व में प्रशिक्षण दिया जा रहा है. साथ ही फादर हर्षल ए एक्स भी बच्चों की पढ़ाई और भोजन की जिम्मेदारी संभालते हैं. हालांकि केंद्र प्रबंधन धर्मांतरण जैसी किसी भी बात को नकार रहे हैं.

प्रबंधक डेनियल फ्रांसिस का कहना है कि "उनके सेंटर में प्रशिक्षण ले रहे सभी बच्चे कैथलिक और क्रिश्चियन हैं, जो उनके समुदाय के हैं और अपने माता-पिता की अनुमति से यहां आए हैं."

'पुजारी, मौलना की तरह अपने समुदाय के बच्चों को कर रहे तैयार'

डेनियल फ्रांसिस का यह भी कहना है कि "जिस तरह हिंदू धर्म में बच्चों को पुजारी और मुस्लिम समुदाय में मौलाना बनाने के लिए बच्चों को पढ़ाई कराई जाती है वैसे ही उनके यहां धर्मोपदेशक बनने के लिए बच्चों को कोर्स कराया जाता है. जिससे की आने वाले समय में उनके रीतिरिवाज आगे बढ़ सकें. सेंटर पर कुछ भी गलत नहीं हो रहा है. प्रशासन चाहे तो इसकी जांच करा सकता है और जांच में यदि कुछ गलत पाया जाता है तो जो भी कार्रवाई बनती है बिल्कुल की जाये. उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं है."

क्यों तूल पकड़ा मामला?

असल में कुछ समय पहले ग्वालियर के डबरा क्षेत्र में एक बच्चे को धर्मांतरण करा डीकन यानी धर्मगुरु बनाने के लिये धार्मिक संस्कार का मामला सामने आया था. ऐसे में यहां भी धर्मांतरण जैसी आशंका जताई जा रही है. खासकर इस मामले में भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर शहर के गिरजाघरों को छोड़कर इस तरह की ट्रेनिंग एक ग्रामीण इलाके में क्यों दी जा रही है.

बीजेपी नेता कमल माखीजानी का कहना है कि "ईसाई संगठन का विशेष ध्यान आर्थिक रूप से कमजोर और आदिवासी परिवारों पर होता है. इन परिवारों को बच्चों की शिक्षा और बेहतर भविष्य का आश्वासन देकर इस कार्यक्रम में जोड़ा जा रहा है. पूर्व में भी ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं." इस तरह की बातें सामने आई हैं. जिसके बाद प्रशासन भी मामले की जांच में जुट गया है."

विश्व हिंदू परिषद ने दी आंदोलन की चेतावनी

मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय नेता पप्पू वरना का कहना है कि "समुदाय विशेष द्वारा लंबे समय में ग्वालियर में धर्मांतरण और इसके लिए प्रेरित करने जैसे काम होते रहे हैं और विश्व हिंदू परिषद भी प्रशासन को चेताता रहा है. इस मामले में भी प्रशासन को गंभीरता से जांच के साथ कार्रवाई करनी चाहिए अगर कार्रवाई नहीं हुई तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा."

एसडीएम बोले-मामले की कर रहे जांच

इस मामले में एसडीएम नरेश गुप्ता का कहना है कि "उन्हें इस बात की जानकारी मिली थी कि बड़ा गांव स्थित समुदाय विशेष के शिक्षा केंद्र पर बिशप निवास में बच्चों के धर्मांतरण का प्रयास किया जा रहा है. इस पूरे मामले की अभी जांच की जा रही है. जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके संबंध में जल्द ही जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी."