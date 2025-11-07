ETV Bharat / state

100 सीसी बाइक और पहाड़ों का एडवेंचर सफर, परेशानियों को चीर दो भाइयों ने नापा हिमालय

ग्वालियर के दो भाइयों का गजब शौक, 100सीसी की बाइक से तय किया हिमालय का सफर, आदिकैलाश और ओम पर्वत के दर्शन कर वापस लौटे.

GWALIOR BIKE RIDER BROTHERS
100 सीसी बाइक से नाप दिया हिमालय (ETV Bharat)
Published : November 7, 2025 at 7:35 PM IST

Updated : November 7, 2025 at 8:39 PM IST

8 Min Read
रिपोर्ट: पीयूष श्रीवास्तव

ग्वालियर: कहते हैं अगर सपने दिल से देखो तो उन्हें पूरा करने की ललक आपको सोने नहीं देती और शिद्दत हो सपनों के लिए तो मेहनत नाकाम होने नहीं देती. ऐसे ही सपने देखे दो भाइयों ने, जो अपनी साधारण सी बाइक पर देश दुनिया घूम रहे हैं. गौरव और रोहित माहौर ने हाल ही में हिमालय नाप दिया. वह भी अपनी 100 सीसी की बाइक से.

100 सीसी बाइक और पहाड़ों का एडवेंचर सफर (ETV Bharat)

मौसेरे भाइयों का बाइक ट्रिप का जुनून

युवाओं में बाइक्स को लेकर क्रेज किसी से छिपा नहीं है. आज की जेनरेशन में ज्यादातर युवा एडवेंचर्स लाइफ की चाह रखते हैं. ऐसी ही चाहत ग्वालियर के गौरव माहौर और रोहित माहौर में है, ये दोनों मौसेरे भाई हैं. गौरव एक जनरल स्टोर चलाते हैं और रोहित एक फैक्ट्री में मेनेजर हैं, लेकिन दोनों ही भाइयों में एक चीज कॉमन है, तो वो बाइक के लिए उनका प्यार और नई जगहों को बाइक से एक्स्प्लोर करने की चाहत है, लेकिन वे अपनी इस चाहत को पूरा करने के लिए किसी महंगी एडवेंचर बाइक का सपना नहीं देखते, बल्कि उन्होंने कामकाज के लिए घर से मिली उनकी 100 सीसी बाइक को ही हमसफर बना लिया है.

GWALIOR BROTHERS 100CC BIKE JOURNEY
ओम पर्वत पर दोनों भाई (ETV Bharat)

बाइक से पहुंचे आदिकैलाश फिर ओम पर्वत

गौरव और रोहित ने हाल ही में अपनी बाइक पर 9 दिन की एक ट्रिप की. उन्होंने 2500 किलोमीटर का सफर तय किया और उत्तराखंड में स्थित हिमालय पर्वत श्रृंखला में जिस जगह पहुंचने का सपना कई लोगों के लिए सपना रह जाता है, उस पवित्र आदिकैलाश और ओम पर्वत के दर्शन किए. ये एक एडवेंचर ट्रिप रही, क्योंकि आदिकैलाश और ओम पर्वत दोनों ही जगहों तक पहुंचना काफी चुनौती भरा होता है. ये दोनों भाई पहाड़ी, पथरीले, चुनौतीभरे, मुश्किल रास्तों को पार कर बाइक से 14700 फीट ऊंचाई पर आदिकैलाश और ओम पर्वत तक पहुंचे.

'स्कूल में था सपना बड़ी बाइक पर दुनिया घूमेंगे'

हाल ही में अपनी ट्रिप पूरी कर वापस लौटे गौरव और रोहित ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की और अपने इस जुनून और सफर के बारे में बताया. गौरव ने बताया कि "जब वे छोटे थे, तो बचपन में अक्सर स्कूल में दोस्तों से बात होती थी कि, बड़े होकर बुलट लेंगे, कहीं लॉग राइड पर चला करेंगे, लेकिन पता था कि, लॉग राइड के लिए अच्छी बाइक नहीं ले पाएंगे पर 100सीसी की बाइक से भी अच्छी राइड कर लेंगे, क्योंकि राइड के लिए बाइक मैटर नहीं करती, बस हिम्मत होनी चाहिए."

GWALIOR BIKE RIDER BROTHERS
आदिकैलाश पर्वत से दोनों भाइयों की तस्वीर (ETV Bharat)

पहली बार 100 सीसी की बाइक से गए थे मनाली

गौरव कहते हैं कि, "दो साल पहले दोनों ने तय किया कि, बाइक से घूमने बाहर जाना है. घरवालों को बताया तो पहले उनकी मां ने माना किया, लेकिन बाद में मान गए. तो दोनों भाई 100 सीसी की एक ही बाइक से मनाली के लिए निकल गए. तब पता नहीं था कि क्या समस्याएं रास्ते में आ सकती है. इस ट्रिप में समझ आया कि, बाइक ट्रिप में ज्यादा कपड़ों की जरूरत नहीं होती. इसी तरह टायर पंचर, फ्यूल जैसी चीजों की चुनौती होती है, लेकिन उन्होंने अपन ट्रिप पूरा किया.

GAURAV ROHIT ADI KAILASH JOURNEY
बाइक पर गौरव और रोहित (ETV Bharat)

दूसरा ट्रिप नेपाल का लगाया, 2700 किलोमीटर चलायी बाइक

दूसरी बार उन्होंने लंबी छलांग लगायी. दोनों भाई अपनी-अपनी बाइक पर नेपाल के लिए राइड पर निकले. उन्होंने ग्वालियर से नेपाल के मुक्तिनाथ टेम्पल का सफर किया. यह ट्रिप उनकी 2700 किलोमीटर की रही. रास्ते की चुनौतियां समझ चुके थे, इसलिए पंचर का सामान, एक्स्ट्रा टायर ट्यूब, टायर इंफ्लेटर जैसी चीजे साथ में लेकर चलने लगे.

बाइक से उमलिंग-ला पास भी फ़तह किया

अपने जीवन की तीसरी और सबसे बड़ी ट्रिप उन्होंने 2024 में लद्दाख के लिए की. उन्होंने उमलिंगला पास जो दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास है. उसे दोनों भाइयों ने अपनी अपनी बाइक से पास किया था. ये काफी खड़ी चढ़ाई थी, शुरुआत में लगा था कि शायद बाइक नहीं जा पायेगी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी. किसी तरह अपने टारगेट को सफलतापूर्वक अचीव किया और लौट कर ग्वालियर आए."

GWALIOR BIKE RIDER BROTHERS
आदिकैलाश पर्वत की मनमोहक तस्वीर (ETV Bharat)

ट्रिप में रही कई चुनौतियां, छोटी सी चूक ले लेती जिंदगी

आदि कैलाश यात्रा के बारे में चर्चा करते हुए राइडर रोहित माहौर ने बताया कि, "दो बार पहले भी वे लोग आदिकैलाश का प्लान कर चुके थे, लेकिन किसी वजह से नहीं जा पाए. इस बार दिवाली के तुरंत बाद वे बिना ज्यादा सोचे समझे निकल गए. 9 दिनों में 2500 किलोमीटर का सफर तय किया. आदि कैलाश की राइड बाकियों से काफी चैलेंजिंग थी, क्योंकि, पथरीले पहाड़, खतरनाक मोड़, वाटर क्रॉसिंग, जंगली जानवरों की मौजूदगी और नो नेटवर्क एरिया जैसी कई चुनौतियां थी. पहाड़ियों पर कोई भी बाइक 10-20 से ज्यादा की स्पीड में चल ही नहीं पाती. वह भी जब डाउन स्लोप यानी उतार आता है, तो बाइक फिसले का डर होता है. एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाई और नदी होती है, लेकिन हार नहीं मानी और ट्रिप पूरी की."

GAURAV ROHIT ADI KAILASH JOURNEY
आदिकैलाश पर्वत पर राइडर (ETV Bharat)

ट्रिप और बजट दोनों के लिए परफेक्ट है 100 सीसी बाइक

एक 100 सीसी की बाइक से एडवेंचर राइडिंग करने का विचार कैसे आया. इस बारे में रोहित का कहना था कि पहले उन्हें भी नहीं लगा था कि ऐसा कर पाएंगे लेकिन जब पहली बार मनाली गए, तो समझ आया कि इससे भी ट्रिप किया जा सकता है. इससे माइलेज भी अच्छा निकलता है, तो ट्रिप में खर्चा भी कम आता है. मनाली का ट्रिप दोनों भाइयों ने 10 हजार रुपए में पूरा कर लिया था. लद्दाख का ट्रिप भी 15 हजार रुपए के खर्चे में पूरा हो गया था. इसलिए ये 100 सीसी की बाइक ऐसे ही चलती रहेगी.

GWALIOR BROTHERS 100CC BIKE JOURNEY
प्रकृति का शानदार नजारा (ETV Bharat)

'सुकून की तलाश में निकलते हैं, बाइक से दिखती है खूबसूरती'

ग्वालियर के गौरव और रोहित माहौर दोनों भाई अब तक अपनी 100 सीसी बाइक पर 4 लंबी ट्रिप कर चुके हैं. वे मनाली, नेपाल, लद्दाख और आदि कैलाश की यात्रा कर चुके हैं. आदि कैलाश के साथ ही उन्होंने इस ट्रिप में बद्रीनाथ धाम के भी दर्शन किए. वे कहते हैं की कामकाज में फंसे होने के बाद यह लगता है की, किसी ऐसी जगह पर बाइक से राइड कर आएं, जहां कुछ सुकून मिले. इन राइडर ब्रदर्स का मानना है कि, बस और अन्य साधनों से किसी जगह घूमने जाने में इतना मजा नहीं जो आनंद बाइक पर सफर करने में है. जहां मन करे आप बाइक रोक कर प्रकृति के नजारों का आनंद ले सकते हैं. जो अहसास आपके हेलमेट में लगे वाइजर से देखने में आता वह अलग फीलिंग होती है.

MP BROTHERS ADI KAILASH JOURNEY
ओम पर्वत (ETV Bharat)

पहाड़ों पर हमेशा रूल्स फॉलो करें

रोहित कहते है कि, पहाड़ों में राइड करना अपने आप में बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि पहाड़ी रास्ते खड़ी चढ़ाई वाले होते हैं. इन रास्तों पर ओवरटेक नहीं कर सकते, क्योंकि वाहन चलने वाले बड़े वाहनों की स्पीड के मुकाबले बाइक की स्पीड ओवरटेक में रिस्की हो जाती है, लेकिन पहाड़ों में राइड करने का एक ही रूल है कि रूल्स को फॉलो करो. हमेशा अपनी लेन में चले, किसी को हॉर्न ना दें, पहाड़ी रास्तों पर हमेशा अंधेरे में डिपर का ही इस्तेमाल करें, ऊपर लाइट का उपयोग ना लें."

कुछ ऐसा रहा बाइक का सफर

आदिकैलाश के सफर में भी बाइकर भाइयों ने एक दिन में लगातार 450 किलोमीटर तक राइडिंग की है. उन्होंने सफर शुरू किया. ग्वालियर अपने घर से और यहां से दिल्ली होते हुए पहुंचे, पूर्णागिरि मंदिर टनकपुर, वहां से पिथौरागढ़, दार्चुला, गुंजी होते हुए आदि कैलाश के दर्शन किये. वाहन से लौटते समय ॐ पर्वत फिर बद्रीनाथ, ऋषिकेश और हरिद्वार से होते हुए वापस ग्वालियर लौटे.

GAURAV ROHIT ADI KAILASH JOURNEY
आदि कैलाश पर्वत (ETV Bharat)

अब मिग-ला पास है अगला डेस्टिनेशन

इस यात्रा के दौरान उन्होंने दो दिन होमस्टे में और छह दिन टेंट में रहकर असली नेचर और पहाड़ों की जिंदगी का अनुभव किया. रात की ठंडी हवाएं, पहाड़ों की शुद्ध हवा और तारों भरा आसमान इन सबने उन्हें प्रकृति के असली रूप से रूबरू कराया, लेकिन ये दोनों भाई अपने सफर को यहीं विराम नहीं देना चाहते हैं. इनका अगला टारगेट लद्दाख में 19400 फीट ऊंचाई पर स्थित मिग-ला पास. वे अपनी बाइक से अब इसे भी पास करना चाहते हैं. पहुंचे या ना पहुंचे ये तो नहीं जानते, लेकिन अब अगला डेस्टिनेशन अब जीवन का वही है.

Last Updated : November 7, 2025 at 8:39 PM IST

