ग्वालियर से शुरू हुई थी सिख दिवाली, गुरु गोबिंद और 52 राजाओं की कैद से आजादी की कहानी

जहांगीर ने ग्वालियर किले में गुरुगोबिंद को किया था कैद कहा जाता है कि जब गुरु गोबिंद साहेब को जहांगीर ने ग्वालियर किले में कैद किया, तब वहां देशभर के 52 राजा भी थे जो ग्वालियर के कैदखाने में बंदी थे. जब गुरु गोबिंद सिंह कैदखाने में पहुंचे तो उन्होंने 52 राजाओं को उनकी शक्तियों का एहसास दिलाते हुए हिम्मत बांधी थी. गुरु गोबिंद सिंह के तेज का प्रभाव कुछ ऐसा हुआ कि करीब दो अप्रैल तीन महीने बाद उन्हें कैद में रखने के चलते जहांगीर बीमार पड़ गया. उसकी तबियत इस कदर बिगड़ी की मौत सामने दिखाई देने लगी.

सिख समुदाय में मनाया जाने वाला दाता बंदी छोड़ दिवस या कहें प्रकाश पर्व का नाता ग्वालियर से है. कहा जाता है कि ग्वालियर के किले पर मुगल शहंशाह जहांगीर ने सिख समुदाय के छठवें गुरु गोबिंद साहेब जी को कैद किया था. इसके बाद गुरु गोबिंद साहेब ने ना सिर्फ खुद को बल्कि उन्होंने अपने साथ 52 राजाओं को भी जहांगीर की कैद से मुक्त करा लिया था.

ग्वालियर: देश दुनिया के लोग जानते हैं कि हर साल दिवाली का पर्व न सिर्फ सनातन धर्म में बल्कि सिख समुदाय में भी अहम माना जाता है. क्योंकि इसी दिन सिख समुदाय में दिवाली की शुरुआत हुई थी, ये दिवाली 'प्रकाश पर्व' के रूप में हर साल दीपावली के मौके पर मनाया जाता है. इस साल भी देश-दुनिया से लोग ग्वालियर किले पर स्थित गुरुद्वारा दाताबंदी छोड़ पर मत्था टेकने पहुंचे.

जहांगीर के सामने गुरु गोबिंद साहिब ने रखी थी शर्त

जब जहांगीर ने अपनी जिंदगी डूबते देखी तो एक पीर को बुलाया. उन सूफी पीर ने जहांगीर को बताया कि, ''जब तक गुरु गोबिंद सिंह को कैद से मुक्त नहीं करेगे तब तक उसकी हालात नहीं सुधरेगी. इसके बाद जहांगीर ने अपने सैनिकों को गुरु गोबिंद साहेब को रिहा करने का आदेश दिया. लेकिन उन्होंने अकेले बाहर आने से मना कर दिया और शर्त रखी के जब तक जहांगीर अपनी कैद से उन 52 हिंदू राजाओं को मुक्त नहीं करेगा वे कैद से बाहर नहीं आएंगे.

कैद से 52 राजाओं को कराया था आजाद

अपनी जिंदगी और अपने अहम के बीच की लड़ाई को जहांगीर ने अपनी चतुराई से लड़ने का फैसला किया. जहांगीर ने भी एक शर्त रख दी, उसने कहा कि सिर्फ वही राजा जेल से बाहर निकलेंगे जो गुरु गोबिंद सिंह के कपड़े पकड़े होंगे. इसके बाद गुरु गोबिंद सिंह ने एक अनोखा वस्त्र सिलवाया जिसमें कपड़े की 52 कलिया लगी थीं. हर एक राजा ने वह कलियां पकड़ी और गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ रिहा हो गए. उनकी रिहाई को ही दाता बंदी छोड़ दिवस और प्रकाश पर्व के रूप में मनाया गया. तब से अब हर साल दीपावली के दिन सिख दिवाली की शुरुआत हुई.

इस साल जब देश दुनिया के लोग दीपावली मना रहे हैं तब देश विदेश से लाखों की संख्या में सिख समुदाय के लोग ग्वालियर पहुंच रहे हैं. ग्वालियर के गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ पर सिख समुदाय द्वारा प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है. पिछले दो दिनों से भारत के साथ ही अलग-अलग देशों से सिख समुदाय से जुड़े लोग ग्वालियर गुरुद्वारे पर पहुंच रहे हैं.

प्रकाश पर्व पर भव्य आयोजन

ग्वालियर किले पर स्थित गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ के जनसंपर्क अधिकारी सुख सिंह ने बताया कि, ''हर साल की तरह इस साल भी दो दिन पहले से ही सिख समुदाय के लोगों का आना जाना लगा हुआ है. लोग यहां मत्था टेकने पहुंच रहे हैं. मंगलवार को प्रकाश पर्व के मौके पर एक भव्य आयोजन भी हुआ है. जिसमें भजन कीर्तन के साथ ही देश भर के बड़े नाम भी यहां माथा टेकने पहुंचे थे.

कई बड़ी हस्तियां भी हुईं शामिल

सुख सिंह के मुताबिक, इस बार मुख्य ग्रंथी बाबा अजीत सिंह जी के साथ कथावाचक गुरु जयंत सिंह रहे. इनके साथ ही बाबा सेवा सिंह जी, बाबा लक्खा सिंह जी, बाबा पर दीपसिंह जी, सेवादार गुरसेवक सिंह जी, मत्था टेकने सुखबीर सिंह सुक्खा जी, हुज़ूरी गुरु कलविंदर सिंह जी समेत कई लोग यहां पहुंचे थे. इस बार के आयोजन में फ्रांस समेत कई देशों से भी सिख लोग कार्यक्रम में शामिल हुए हैं.