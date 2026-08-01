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साधु संतों पर चढ़ावा चोरी के आरोपों पर हिंदू संगठनों में आक्रोश, ग्वालियर में राहुल गांधी का फूंका पुतला

ग्वालियर: संसद में विपक्ष द्वारा साधु संतों और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद ग्वालियर में बजरंग दल सड़क पर उतर आया है. बजरंग दल के कार्यकर्ता सैकड़ों की भीड़ में नदी गेट इलाके में पहुंचे और कांग्रेस कार्यालय से कुछ ही दूरी पर राहुल गांधी और पप्पू यादव का पुतला दहन कर अपनी नाराजगी दर्ज कराई है. साथ ही साधु संतों से तत्काल माफी मांगने की मांग की है.

ग्वालियर में शनिवार दोपहर हंगामेदार रही, दोपहर करीब 4 बजे बजरंग दल नदी गेट स्थित मोती तबेला मार्ग पर इकट्ठा हुआ. नई दिल्ली में संसद में साधु संतों और कथित चढ़ावा चोरी को लेकर विपक्ष के प्रदर्शन के बाद बजरंगदल कार्यकर्ता एक विशाल रैली के रूप में फूलबाग गुरुद्वारा पहुंचे. यहां से कुछ ही दूरी पर कांग्रेस कार्यालय है, चूंकि पूर्व निर्धारित प्रदर्शन के चलते सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने भी पहले से बेरिकेटिंग की हुई थी और भारी संख्या में बल तैनात था.

ग्वालियर में बजरंग दल ने राहुल गांधी का फूंका पुतला (ETV Bharat)

पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हुई झूमाझटकी

बजरंग दल के आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने बेरिकेटिंग तक पहुंचने की बहुत कोशिश की, लेकिन पुलिस के आगे सफल नहीं हो सके. वहीं इस दौरान पुलिस और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झूमाझटकी और धक्का मुक्की भी हुई. हालांकि इसके बाद बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने गुरुद्वारे के सामने ही राहुल गांधी और पप्पू यादव का पुतला दहन किया. विरोध प्रदर्शन के दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और पप्पू यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की.

विपक्ष को सद्बुद्धि के लिए सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ

कांग्रेस कार्यालय तक पहुंचने की योजना जब फेल हो गई तो पुतला दहन के बाद बजरंग दल ने सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और विपक्ष के लिए सद्बुद्धि की कामना की. बजरंग दल के विभाग संयोजक हरि सेंगर ने कहा, "राहुल गांधी और पप्पू यादव के कुत्सित प्रयासों से समूचे संत समाज का अपमान हुआ है और उन्हें तत्काल माफी मांगनी चाहिए. साथ ही चेतावनी दी है अगर दोनों विपक्षी नेताओं ने माफी नहीं मांगी तो वे उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे."