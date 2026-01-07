ETV Bharat / state

गणेश मंदिर के नीचे दफन है बाजीराव पेशवा का हाथी, उल्टे स्वास्तिक से पूरी होती है मन्नत

भक्तों की आस्था का केंद्र है ग्वालियर का श्री सिद्धि विनायक मोटे गणपति मंदिर, उल्टा स्वास्तिक बनाने से पूरी होती है हर मनोकामना.

GWALIOR SHRI SIDDHI GANPATI TEMPLE
ग्वालियर का श्री सिद्धि विनायक मोटे गणपति मंदिर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 7, 2026 at 10:49 AM IST

|

Updated : January 7, 2026 at 12:13 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट: पीयूष श्रीवास्तव

ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित भगवान गणेश का एक प्राचीन मंदिर अपनी अनोखी मान्यता के चलते काफी प्रसिद्ध है. यहां दूर-दूर से श्रद्धालु भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने पहुचते हैं. यहां की मान्यता है कि, इस मंदिर पर मांगी गई मन्नत साल भर के अंदर पूरी हो जाती है. इस मंदिर पर हर साल सकट चतुर्थी के दिन मेले का भी आयोजन होता है. लेकिन इस मंदिर का इतिहास भी अपनी आप बड़ा महत्व रखता है. आइए जानते हैं ग्वालियर के श्री सिद्धि विनायक मोटे गणपति मंदिर के इतिहास और मान्यता के बारे में.

ढाई सौ साल से लग रहा भक्तों का मेला
ग्वालियर के लधेड़ी क्षेत्र में स्थित है श्री सिद्धि विनायक मोटे गणपति मंदिर. जहां विराजमान भगवान गणेश सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं. वैसे तो साल भर बुधवार के दिन इस मंदिर पर भक्त पहुंचते हैं लेकिन सकट चतुर्थी के दिन विशेष रूप से मेला भरता है और हज़ारों की संख्या में लोग यहां पहुचते हैं. इस साल 267वें मेले का आयोजन किया गया. पुलिस व्यवस्था के बीच श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश के दर्शन किए.

आस्था का केंद्र है ग्वालियर का मोटे गणपति मंदिर (ETV Bharat)

साल भर में पूरी होती है मन्नत
इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि, यहां जब कोई मन्नत मांगता है तो उसकी मन्नत एक साल में पूरी हो जाती है. इसके लिए भक्त मन्नत का उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं और जब मन्नत पूरी हो जाती है तब भक्त मंदिर पर पहुंचकर उस स्वास्तिक को सीधा कर देते हैं. ये परंपरा हर मन्नत मांगने वाला व्यक्ति निभाता है. यहां ज्यादातर मन्नत विवाह, नौकरी और संतान के लिए मांगी जाती है.

WISH FULFILLMENT SYMBOL SWASTIKA
उल्टे स्वास्तिक से पूरी होती है मन्नत (ETV Bharat)

बेटे के लिए बनाया उल्टा स्वास्तिक
मंदिर में ऐसी ही एक मन्नत मांगने ग्वालियर के हरिशंकरपुरम से आयी आराधना दुबे ने बताया, ''इस मंदिर की बहुत मान्यता है. उनके एक रिश्तेदार की बेटी बोल नहीं पाती थी लेकिन वे इस मंदिर में आए और मन्नत मांगी. कुछ समय बाद ही उनकी बेटी थोड़ा थोड़ा बोलने लगी. ये भगवान का चमत्कार ही है जिसने ऐसा कर दिखाया और उन्हें देख कर ही वे इस मंदिर में आई हैं. उन्होंने भी अपने बेटे के लिए मन्नत का उल्टा स्वास्तिक बनाया है, क्योंकि उनके बेटे को भी बोलने में तकलीफ है और उन्हें उम्मीद है कि, उनकी मन्नत भी पूरी होगी.''

SAKAT CHAUTH 2026
ढाई सौ साल से लग रहा भक्तों का मेला (ETV Bharat)

पेशवा बाजी राव ने कराया था निर्माण
इस मान्यता के अलावा इस मंदिर का इतिहास भी महत्वपूर्ण पहलुओं से जुड़ा है. मंदिर में सेवा कर रहे पुजारी की 10 वीं पीढ़ी के पंडित अरुण चतुर्वेदी बताते हैं कि "यह पेशवाकालीन 267 साल पुराना मंदिर है. और इस मंदिर का निर्माण खुद उस समय पेशवा ने कराया था, जब मुगलों से युद्ध हुआ था तब पेशवा बाजीराव ग्वालियर के इसी क्षेत्र में रहे थे और यहीं उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था." इसके इतिहास का एक और रोचक बिंदु उन्होंने बताया कि इसी मंदिर के नीचे पेशवा बाजीराव का हाथी भी दफन है जो युद्ध के दौरान उनकी जान बचाते हुए मारा गया था."

GWALIOR BAJIRAO PESHWA ELEPHANT
गणेश मंदिर से भक्तों की है अटूट विश्वास (ETV Bharat)

भगवान का आभार करने 267 साल से लग रहा मेला
इस मंदिर के महत्व के बारे भी मंदिर के पुजारी पंडित अरुण चतुर्वेदी ने बताया कि, "संकट चतुर्थी के दिन जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर आता है वह साल भर के अंदर पूरी होती है. और हर साल यह मेला भगवान का आभार करने के लिए लगाया जाता है. और भगवान के दर्शन के साथ भक्त गणेश जी को तिल के लड्डू और गुड़ तिली अर्पित कर आभार व्यक्त करते हैं."

GWALIOR BAJIRAO PESHWA ELEPHANT
दूर-दूर से दर्शन के लिए आते हैं भक्त (ETV Bharat)

मन्नत की प्रवृति के अनुसार बनाया जाता है स्वास्तिक
मंदिर के पिछले भाग में बने अलग अलग तरह के स्वास्तिक लोगों की मन्नते बताते हैं. हर मन्नत के लिए अलग तरह का स्वास्तिक होता है. जिसके बारे में पंडित अरुण चतुर्वेदी ने बताया, "यदि कोई मन्नत लेकर आए तो उसे उल्टा स्वास्तिक बनाना होता है. मन्नत पूरी होने पर स्वास्तिक को सीधा करने आना पड़ता है. जब कोई मांगलिक कार्य यानी विवाह की मन्नत लेकर आता है तो उसे हल्दी से स्वास्तिक बनाना होता है. संतान प्राप्ति के लिए रोली से स्वास्तिक बनाना होता है और यदि कोई अपने व्यवसाय या नौकरी की मन्नत लेकर आता है तब गाय के गोबर से स्वास्तिक बनाया जाता है. क्योंकि मान्यता है कि, गाय के गोबर में 8 ऐश्वर्य के साथ मां लक्ष्मी भी वास करती है. इसलिए अलग अलग तरह के स्वास्तिक बनाये जाते हैं."

Last Updated : January 7, 2026 at 12:13 PM IST

TAGGED:

SAKAT CHAUTH 2026
WISH FULFILLMENT SYMBOL SWASTIKA
GWALIOR BAJIRAO PESHWA ELEPHANT
UNDERGROUND SECRETS TEMPLE
GWALIOR SHRI SIDDHI GANPATI TEMPLE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.