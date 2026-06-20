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ग्वालियर के हिमांशु श्रीलंका में बिखेरेंगे जलवा, बैडमिंटन में भारत के लिए गोल्ड जीतने का सपना

ग्वालियर के बैडमिंटन कोच हिमांशु चौधरी सीलोन मास्टर्स अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में लहरायेंगे भारत का परचम, 4 राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में ले चुके हैं हिस्सा.

GWALIOR BADMINTON COACH HIMANSHU
ग्वालियर के हिमांशु श्रीलंका में बिखेरेंगे जलवा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 8:27 PM IST

3 Min Read
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ग्वालियर: नगर निगम के एकलव्य खेल परिसर के कोच हिमांशु चौधरी जल्द ही श्रीलंका में आयोजित बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करते नजर आयेंगे. वे कोलंबो में आयोजित 5 दिवसीय सीलोन मास्टर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे.

कोलंबो में आयोजित चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे हिमांशु

भारत में खिलाड़ियों और खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है. यही वजह है की ग्वालियर के टैलेंटेड खिलाड़ी लगातार अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भारत का परचम लहरा रहे हैं. जल्द ही शहर के एक और खिलाड़ी श्रीलंका में भारत का डंका बजाने को तैयार है. ये खिलाड़ी हैं हिमांशु चौधरी, जो पहली बार किसी अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में बैडमिंटन खेल की अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे.

हिमांशु सीलोन मास्टर्स अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में लहरायेंगे परचम (ETV Bharat)

ग्वालियर नगर निगम की एकलव्य अकादमी में कोच हैं हिमांशु

मूल रूप से हिमांशु चौधरी ग्वालियर नगर निगम के एकलव्य खेल परिसर में बैडमिंटन कोच हैं. इसके साथ ही वे खुद भी एक खिलाड़ी हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भारत की और से खेलते हैं. वे आने वाले सोमवार को ग्वालियर से दिल्ली और दिल्ली से कोलंबो रवाना होने वाले हैं, जहां वे 25 से 29 जून तक आयोजित होने वाले सीलोन मास्टर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप में भारत के 2 अन्य खिलाड़ियों के साथ पहली बार कोर्ट में उतरेंगे.

हिमाचल और महाराष्ट्र के खिलाड़ियों के साथ खेलेंगे

हिमांशु इस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 35+ आयु वर्ग के 3 इवेंट में हिस्सा लेंगे. जिनमे वे मेन्स सिंगल खेलेंगे. इसके बाद मेन्स डबल्स कैटेगरी में हिमाचल के भूपिन शर्मा और मिक्स्ड डबल्स कैटेगरी में महाराष्ट्र के तेजस्वी के साथ कोर्ट में विरोधियों का मुकाबला करेंगे.

Badminton player Himanshu Chaudhary
बैडमिंटन में भारत के लिए गोल्ड जीतने का सपना (ETV Bharat)

2004 में की थी बैडमिंटन की शुरुआत

ईटीवी भारत से बातचीत में हिमांशु चौधरी बताया कि "उन्होंने बैडमिंटन की शुरुआत 2004 में की थी. इस खेल से उन्हें आकर्षण हो गया था. जब भी वे बैडमिंटन कोर्ट के पास से गुजरते, उन्हें भी इससे जुड़ने की प्रेरणा मिलती." हिमांशु चौधरी ने जीवाजी विश्वविद्यालय से फिजिकल एजुकेशन में डिग्री की थी और तभी से इस खेल से जुड़ गए थे.

अब तक 4 नेशनल मेडल जीते, अब भारत के लिए गोल्ड लाने का सपना

हिमांशु चौधरी बताते हैं कि "मैं कई राज्य स्तरीय और 4 राष्ट्रीय स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया. नेशनल इवेंट्स में एक ब्रोंज, 2 सिल्वर और 1 गोल्ड मेडल हासिल किया है. अब चाहते हैं कि श्रीलंका में होने वाला सीलोन मास्टर्स इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में भी भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने का सपना है."

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