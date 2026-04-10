ETV Bharat / state

जल्द बाबा अमरनाथ के दर्शन कर पाएंगे श्रद्धालु, आ गई रजिस्ट्रेशन की तारीख

ग्वालियर से हर साल बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं. इस साल भी 30 से 40 हजार भक्तों के बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है. लेकिन अब यात्रा के पंजीयन शुरू न होने से लोग इंतजार में थे, जो अब खत्म हो गया है. आने वाली 15 अप्रैल से अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, जो आगामी 20 मई तक चलेगा.

ग्वालियर: बाबा बर्फानी के दर्शन का रास्ता अब साफ हो गया है. जल्द ही अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन भी शुरू होने वाले है. इसकी तारीख आ चुकी है, लेकिन इस बार की यात्रा श्रद्धालुओं के लिए आसान नहीं होगी, क्योंकि अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने यात्रा को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है. इसमें हर यात्री को हेल्थ सर्टिफिकेट देना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही कई ऐसे नियम हैं, जिनका पालन श्रद्धालुओं को करना होगा.

ग्वालियर में पंजाब नेशनल बैंक में होंगे अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन (ETV Bharat)

ग्वालियर में पंजाब नेशनल बैंक में होगा रजिस्ट्रेशन

अमरनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करने की जिम्मेदारी देश भर के 554 बैंक शाखाओं को दी गई है. ग्वालियर में भी अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को शहर के नया बाजार स्थित पंजाब नेशनल बैंक में पंजीयन कराने पहुंचना होगा. यहां मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ आधार बेस्ड बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए रजिस्ट्रेशन होंगे. ये पंजीयन 15 अप्रैल से बैंक में ही शुरू हो जाएंगे.

रजिस्ट्रेशन के समय जमा करना होगा हेल्थ सर्टिफिकेट

अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को इस बार भी हेल्थ सर्टिफिकेट जमा करना होगा, जो शासकीय चिकित्सकों द्वारा ही बनाया जाएगा. इसके लिए भी देश भर में शासकीय चिकित्सक ऑथराइज किए गए हैं, जिनमें मध्य प्रदेश के 100 से ज्यादा शासकीय चिकित्सक नियुक्त किए हैं. ग्वालियर में जिला अस्पताल के डॉ. मुकेश सिंह तोमर और डॉ. नरेश लछवानी द्वारा ही ये हेल्थ सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे.

इस बार 16 बीमारियां और फैमिली हिस्ट्री भी बतानी होगी

ग्वालियर सीएमएचओ सचिन श्रीवास्तव ने बताया कि "इस बार यात्रियों को हेल्थ सर्टिफिकेट में भी कई पैमानों पर खरा उतरना होगा. श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र में कई जानकारियां मांगी गई है. यात्रा रजिस्ट्रेशन कराने वाले श्रद्धालु को सांस लेने में तकलीफ, डायबटीज, मिर्गी समेत 16 बीमारियों की जानकारी देनी होगी. इसके अलावा अगर कोई हार्ट अटैक से ग्रसित हो चुका हो, परिवार में किसी की अचानक मौत जैसी स्थिति बनी हो, तो उसकी जानकारी भी देनी होगी. इसके साथ ही अगर किसी बीमारी या समस्या का इलाज चल रहा है, तो उसके बारे में भी श्रद्धालु को बताना होगा. वहीं, 8 अप्रैल से पहले बनवाए गए हेल्थ सर्टिफिकेट, इस यात्रा पंजीयन के लिए मान्य नहीं होंगे."

यात्रा के लिए आयुसीमा निर्धारित, 150 रुपये लगेगा पंजीयन शुल्क

अमरनाथ यात्रा फिलहाल कब से शुरू होगी इसकी जानकारी अब तक स्पष्ट नहीं है. लेकिन इसका समापन 28 अगस्त को होगा. वहीं, यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को पंजीयन के लिए 150 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी. साथ ही गाइडलाइन के मुताबिक यात्रियों के लिए आयु सीमा भी निर्धारित कर दी गई. 13 वर्ष से अधिक और 70 वर्ष से कम आयु के लोग ही यात्रा कर सकेंगे. इनके अलावा प्रेगनेंट महिलायें जिनकी गर्भावस्था 6 सप्ताह से ज्यादा होगी, उन्हें भी अमरनाथ यात्रा के लिए अनुमति नहीं मिलेगी. वहीं, पंजीकरण के साथ यात्रियों को यात्रा के लिए पहलगाम या बालटाल मार्ग के लिए यात्रा परमिट भी जारी किए जाएंगे.