लूटने में फेल हुए बदमाश तो ज्वैलरी शॉप में घुसे, ग्वालियर एसपी ने दौड़ा दी पूरी फोर्स

ग्वालियर में दो सराफा व्यापारियों से वारदात. शहर में दहशत फैली. ग्वालियर की पूरी फोर्स लुटेरों के पीछे लग गई.

Gwalior 2 criminals arrest
ग्वालियर में दो बदमाश पुलिस की गिरफ्त में (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 30, 2025 at 6:21 PM IST

3 Min Read
ग्वालियर : शहर में एक सराफा व्यापारी के साथ लूट का प्रयास और फिर एक ज्वैलरी शॉप में जेवरातों की चोरी मामले का पुलिस ने एक दिन बाद ही खुलासा कर दिया. पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों से चोरी का माल भी बरामद किया गया है. दोनों बदमाशों को पकड़ने के लिए एसपी ने पूरा अमला लगा दिया था.

लूट में फेल होने पर दुकान में चोरी

सराफा व्यापारी से लूट की कोशिश 28 अक्टूबर की रात को हुई. ग्वालियर के गोला के मंदिर थाना क्षेत्र में पटरी रोड पर सराफा व्यापारी से कार में आए दो बदमाशों ने कट्टा अड़ाकर लूट का प्रयास किया लेकिन व्यापारी की समझदारी से वे अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सके. व्यापारी ने इसकी जानकारी पुलिस को दी. पुलिस ने भी लुटेरों को ढूंढने का प्रयास किया लेकिन वे नहीं मिले. जब बदमाश लूट में फेल हुए तो एक ज्वैलर्स की दुकान को निशाना बनाया.

ग्वालियर एसपी धर्मवीर सिंह (ETV BHARAT)

ज्वैलरी शॉप से सोने और चांदी के गहने उड़ाए

बदमाशों ने आधी रात में ज्वैलरी शॉप का ताला तोड़कर 04 किलो चांदी और करीब डेढ़ लाख रुपये के सोने के जेवर चुरा लिए. अगले दिन सराफा व्याापारी ने महाराजपुरा थाना में घटना की शिकायत दर्ज करायी. एक दिन में दो घटनाओं से पुलिस के होश उड़ गए. ग्वालियर एसपी धर्मवीर सिंह ने बताया "मार्केट में इस तरह की घटना होना चिंता का विषय था. इसलिए हमने इसे एक चैलेंज की तरह लेते हुए दोनों घटनाओं को सॉल्व करने के लिए पूरे अमले को लगा दिया."

Gwalior 2 criminals arrest
ग्वालियर में ज्वैलर्स की दुकान से माल उड़ाने वाला गिरफ्त में (ETV BHARAT)
Gwalior 2 criminals arrest
ग्वालियर में चोरी के आरोप में बदमाश गिरफ्तार (ETV BHARAT)

दोनों बदमाशों से चोरी का सामान बरामद

बदमाशों को पकड़ने के लिए साइबर सेल, क्राइम ब्रांच, एडिशनल एसपी, एसडीओपी थानों की पुलिस को काम पर लगाया. सबके संयुक्त प्रयास से 24 घंटे के अंदर ही दो आरोपियों को हिरासत में लिया गया. एसपी धर्मवीर सिंह ने बताया "दोनों ही आरोपियों को पुलिस ने घेराबंदी कर ग्वालियर की सीमा के पास बने लक्ष्मणगढ़ ब्रिज के नीचे एक ग्रे कलर की कार में पकड़ा. बदमाशों ने दोनों वारदाते कबूल की हैं. दोनों आरोपी 20-22 साल के युवक हैं. एक का नाम भानु गुर्जर और दूसरे का भारत सिंह है. दोनों मुरैना जिले के रहने वाले हैं. पुलिस ने चोरी का सामान भी बरामद किया. अब उनकी रिमांड लेकर पूछताछ की जाएगी."

