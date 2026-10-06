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ज्योतिषी के घर में लग रही रहस्यमयी आग! खौफ में तीन दिन से सड़क पर रह रहा परिवार

ग्वालियर: सिकंदर कंपू इलाके में एक परिवार पिछले तीन दिनों से खौफ में जी रहा है. नजर हटते ही घर में कहीं न कहीं आग लग जाती है. कथित तौर से यह रहस्यमय आग कभी अलमारी में तो कभी दरवाजे के पीछे, कभी जूतों तो कभी फर्नीचर में लग जाती है. वजह अब तक पता नहीं चली है लेकिन लगातार आग की घटना से परिवार परेशान है. हालात यह हैं कि घर खाली कर परिवार सड़क पर रहने को मजबूर है.

सिकंदर कंपू इलाके के कुम्हारों के पुरा में रहने वाले शंकर राव थोराठ एक ज्योतिषी हैं. हाल ही में रिटायर हुए और बेटे के पौधों की नर्सरी का व्यापार देखना शुरू किया. घर के सामने ही एक नर्सरी है. भरा पूरा परिवार है, सभी राजी खुशी रहते है. लेकिन इस परिवार की खुशियों को अचानक शनिवार को नजर लग गई.

खौफ में तीन दिन से सड़क पर रह रहा परिवार (ETV Bharat)

शंकर राव थोराठ का दावा है, "शनिवार दोपहर नर्सरी में रखे पौधों के प्लास्टिक पॉट्स में एक एक आग भड़क गई, धुंआ और दुर्गंध देखकर मैंने और बेटे जितेंद्र ने दौड़ कर आग पर काबू पाया. सोचा शायद किसी बदमाश ने जलती बीड़ी फेंक दी होगी, जिससे आग लग गई. पानी डाल कर इस पर काबू भी कर लिया गया. लेकिन लगभग एक घंटे बाद दोबारा आग लग गई. शनिवार रात देर तक यही सिलसिला चलता रहा, आसपड़ोस के लोग भी देख कर हैरान थे."

नर्सरी में आग लगने से हुई शुरुआत' (ETV Bharat)

'घर में चल रहा हनुमान चालीसा पाठ'

शंकर राव थोराठ ने बताया, "आग की घटना बार-बार होने पर पूरा परिवार डरा हुआ है. इसकी सूचना डायल 112 पर भी दी थी और फायरब्रिगेड भी आई थी लेकिन तब तक आग बुझ चुकी थी. उन्होंने अपने जीवन काल में ऐसा कभी नहीं देखा. उन्हें एक व्यक्ति ने हनुमान जी का पाठ करने की भी सलाह दी जिसको मानते हुए लगातार 50 घंटों से हनुमान चालीसा पाठ घर में बजाया जा रहा है." हालांकि उनका कहना है कि मंगलवार सुबह उनके यहां आखिरी बार आग लगी थी.

सिकंदर कंपू इलाके में रहता है परिवार (ETV Bharat)

'नुकसान से बचाने के लिए घर के बाहर रखा सामान'

रविवार को एक बार फिर ऐसी ही स्थिति बनी लेकिन अबकी बार रहस्यमय आग घर में प्रवेश कर गई. रविवार को घर के अलग अलग कमरों में, बेड में, दरवाजे के पीछे यहां तक कि, बंद लोहे की अलमारियों में भी आग लगी और उनमें रखे कपड़े जलकर खराब हो गए.

नुकसान से बचाने के लिए घर के बाहर रखा सामान (ETV Bharat)

घर के मुखिया शंकर राव ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया, "आग लगने के कारण पता नहीं चल रहा है, आग कभी भी लग रही है जब घर में नुकसान होना शुरू हुआ तो मजबूरी में कमरों का सामान निकाल कर सड़क पर रखना पड़ा. अब पूरा परिवार सामान की रखवाली और आग की घटनाओं पर लगातार निगरानी बनाए हुए है."