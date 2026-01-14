ग्वालियर की सुंदरता के अपने दुश्मन, वॉल पेंटिंग से छिपाई अश्लीलता तो पेंटिंग पर कर दी पी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 14, 2026 at 12:31 PM IST|
Updated : January 14, 2026 at 12:48 PM IST
ग्वालियर : शहर की सुंदरता के दुश्मन अब शहर के ही लोग बन गए हैं. ग्वालियर में असामाजिक तत्वों द्वारा नगर की सुंदरता को लगातार क्षति पहुंचाई जा रही है. कुछ दिन पहले ग्वालियर के सिंधिया महल के पास बनी दीवार पर योग क्रियाओं की पेंटिंग को असामाजिक तत्वों ने अश्लील चित्र बनाकर बिगाड़ दिया था. इसके बाद नगर निगम की पहल पर शहर के कला प्रेमियों ने इस दीवार को सुंदर पेंटिंग्स से दोबारा सजाया लेकिन एक युवक ने ताजा बनाई पेंटिंग पर जाकर पेशाब कर दी, जिसका वीडियो भी सर्कुलेट हुआ है.
हाल ही में शहर के युवाओं ने की थी वॉल पेंटिंग
ग्वालियर के नदी गेट इलाके में मुख्यमार्ग की दीवार पर सौंदर्यीकरण किया गया था. इसके लिए यहां योगासन की पेंटिंग्स बनाई गई थीं लेकिन असामाजिक तत्वों ने इन्हें बुरी तरह से बिगाड़ कर अश्लील बना दिया था. जब स्थानीय लोगों की इस पर नजर गई तो रातों-रात इन्हें सुधारने का काम किया गया. लेकिन ऐसा दोबारा होने की आशंका पर शहर के युवा कलाकार आगे आए और एक साथ मिलकर इस पूरी दीवार की कायापलट कर दी थी. युवाओं ने नगर निगम की देखरेख में नए सिरे से यहां सुंदर पेंटिंग तैयार कर दी थीं.
वॉल पेंटिंग पर पेशाब करते वीडियो आया सामने
अभी दीवार पर सुंदर पेंटिंग्स को एक हफ्ता भी नहीं हुआ था और असामाजिक तत्वों ने फिर अपनी हरकतें शुरू कर दीं. इस बार स्कूटर पर आया एक युवक पेंटिंग वाली दीवार पर पेशाब करता मोबाइल में कैद हुआ. उस रास्ते से गुजर रहे किसी व्यक्ति ने उसकी हरकत मोबाइल कैमरे में कैद कर ली और अब ये वीडियो नगर निगम के हाथ लग गया है.
नगर निगम ने की आरोपी की पहचान
इस मामले की जानकारी ग्वालियर नगर निगम को लगी तो निगम ने इसे बेहद गंभीरता से लिया और यूरिन करने वाले व्यक्ति की खोज शुरू की. बाइक के आरटीओ रजिस्ट्रेशन नंबर के मुताबिक स्कूटर ग्वालियर आरटीओ में ही पंजीकृत है और यूरिन करने वाले व्यक्ति का नाम रवि बताया जा रहा है.
वॉल पेंटिंग पर यूरिन करने वाले पर होगी कार्रवाई
मामले को लेकर ग्वालियर नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय ने कहा, '' रविवार को महल के पास बड़े स्तर पर वॉल पेंटिंग की गई थी लेकिन आज जानकारी सामने आई है कि वहां खड़े होकर किसी व्यक्ति ने पेशाब किया है. स्मार्ट सिटी के माध्यम से उस व्यक्ति के वाहन का नंबर भी मिला है. उसे अब चिन्हित कर संबंधित जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी.''
निगमायुक्त की शहरवासियों से अपील
नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय ने ग्वालियर वासियों से अपील करते हुए कहा, "अपने शहर को साफ सुंदर रखने में सहयोग करें, शहर के किसी भी पब्लिक स्पॉट पर थूकने, कचरा फैलाने या यूरीनेशन जैसे कृत्यों से बचें अन्यथा दंडात्मक कर्तवाई की जाएगी."