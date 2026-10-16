ETV Bharat / state

गुस्साई एक्स गर्लफ्रेंड ने युवक के चेहरे को छील डाला, थाने पहुंचा लहूलुहान युवक, आरोपी महिला गिरफ्तार

पूर्व प्रेमिका पर जानलेवा हमले का आरोप, इनसेट में घायल ( Etv Bharat )

ग्वालियर : कंपू इलाके से एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है. यहां एक युवती ने अपने पूर्व प्रेमी से विवाद के बाद धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया और उसके चहरे पर कई वार करते हुए उसके चेहरे को छील दिया. पूर्व प्रेमिका के हमले से घायल युवक लहूलुहान हालत में खुद पुलिस के पास पहुंचा और आपबीती सुनाई. पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, साथ ही उसकी शिकायत के आधार पर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है.

पूर्व प्रेमिका पर जानलेवा हमले का आरोप