गुस्साई एक्स गर्लफ्रेंड ने युवक के चेहरे को छील डाला, थाने पहुंचा लहूलुहान युवक, आरोपी महिला गिरफ्तार
गुस्साई एक्स गर्लफ्रेंड ने युवक के चेहरे को छील डाला, थाने पहुंचा लहूलुहान युवक, आरोपी महिला गिरफ्तार. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 9:10 AM IST|
Updated : October 16, 2026 at 9:28 AM IST
ग्वालियर : कंपू इलाके से एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है. यहां एक युवती ने अपने पूर्व प्रेमी से विवाद के बाद धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया और उसके चहरे पर कई वार करते हुए उसके चेहरे को छील दिया. पूर्व प्रेमिका के हमले से घायल युवक लहूलुहान हालत में खुद पुलिस के पास पहुंचा और आपबीती सुनाई. पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, साथ ही उसकी शिकायत के आधार पर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है.
पूर्व प्रेमिका पर जानलेवा हमले का आरोप
असल में घटना कंपू थाना क्षेत्र के ललितपुर कॉलोनी की है, यहां धर्मेंद्र प्रजापति नाम का युवक किराए के मकान में रहता है. युवक ने पुलिस से शिकायत में बताया कि, उसकी पूर्व प्रेमिका प्रीति प्रजापति ने उससे मिलने के लिए फोन किया था. जब उसने मना किया तो वह उसके किराए के कमरे पर आ गई. आने के बाद वह करीब एक घंटे तक वहीं रही. इसके बाद उसने अचकनाक चाकू उठाया और उसके चेहरे पर कई वार कर दिए.
लहुलाहन हालत में पुलिस के पास पहुचा युवक
अचानक हमले से लहूलुहान और घायल युवक ने मदद के लिए आवाज लगाई तो पीड़ित का मकान मालिक तुरंत आवाज सुनकर कमरे में पहुंचा और उसे महिला से बचाया. इसके बाद घायल हालत में ही युवक कंपू पुलिस थाना पहुचा और मामले की शिकायत की.
महिला ने शादीशुदा जिंदगी खराब करने का लगाया आरोप
मामले में आरोपी महिला के मुताबिक कुछ साल पहले उसके पति की मौत के बाद वह युवक के संपर्क में आई थी. लेकिन धर्मेंद्र की आपराधिक प्रवृत्ति के चलते परिजन ने महिला की दूसरी शादी एक अन्य युवक से कर दी, लेकिन उसके बाद से युवक उसे लगातार परेशान कर रहा है. उसकी शादीशुदा जिंदगी में झगड़े करवाता है. इसी को लेकर वह उसे समझाने आई थी जिस पर विवाद हो गया था.
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पुलिस ने आरोपी महिला को किया गिरफ्तार
मामले को लेकर सीएसपी हेड क्वार्टर रोबिन जैन ने बताया, '' घटना की शिकायत लेकर आए फरियादी का मेडिकल कराया गया है, जिसकी रिपोर्ट में सामने आए तथ्यों के आधार पर महिला के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है. साथ ही आरोपी महिला को भी हिरासत में ले लिया गया है. फिलहाल मामले में जांच जारी है.''