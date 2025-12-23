ETV Bharat / state

अमित शाह की सुरक्षा में छावनी बनेगा ग्वालियर, अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट में होंगे शामिल

ग्वालियर: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री मोहन यादव 25 दिसंबर को आयोजित होने वाले अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट में शामिल होंगे, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन अपनी कमर कस चुका है. एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल और शहर भर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए कई टीम जुटी हुई है. अमित शाह इस कार्यक्रम के दौरान ग्वालियर में लगभग 3 घंटे तक रहेंगे, ऐसे में ग्वालियर के चप्पे-चप्पे पर पुलिस का कड़ा पहरा रहेगा.

20 ज्यादा पार्किंग बनाई

ईटीवी भारत से बातचीत में एएसपी अनु बेनीवाल ने बताया, "कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही हैं. इस कार्यक्रम में आने वाले लोगों के लिए 20 से ज्यादा पार्किंग स्थल बनाए जा रहे हैं. क्योंकि ग्वालियर के अलावा आसपास के जिलों से भारी भीड़ आने की उम्मीद है. जिसमें भिंड, मुरैना, दतिया और शिवपुरी शामिल है. जिसकी वजह से बसों के अलावा 4 पहिया और दुपहिया वाहन भी भारी संख्या में रहेंगे. ये अनुमान लगाया गया है कि करीब 1000 बसें ग्वालियर की ही 4 विधानसभाओं से ही आने की उम्मीद है."

सुरक्षा में आर्म्ड फोर्सेज भी होंगी तैनात

एएसपी अनु बेनीवाल के मुताबिक रूट व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान है. इस कार्यक्रम के लिए मेन रूट एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल मेला ग्राउंड तक जितने भी चौराहे और तिराहे हैं. सभी जगह हथियारबंद सुरक्षाकर्मी तैनात किए जा रहे हैं. इसके साथ साथ पूरे ग्वालियर में होटल्स में आने वाले गेस्ट, रोड पर बाहरी वाहनों की भी चेकिंग जारी है. साथ ही पुलिस मुख्य मार्ग एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक प्रतिष्ठानों और घरों में रहने वाले किरायेदारों की भी जानकारी जुटा रही है.