अमित शाह की सुरक्षा में छावनी बनेगा ग्वालियर, अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट में होंगे शामिल
ग्वालियर में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर सख्त पहरा, अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट में शामिल होंगे मोहन यादव और अमित शाह.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 23, 2025 at 9:43 PM IST|
Updated : December 23, 2025 at 10:53 PM IST
ग्वालियर: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री मोहन यादव 25 दिसंबर को आयोजित होने वाले अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट में शामिल होंगे, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन अपनी कमर कस चुका है. एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल और शहर भर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए कई टीम जुटी हुई है. अमित शाह इस कार्यक्रम के दौरान ग्वालियर में लगभग 3 घंटे तक रहेंगे, ऐसे में ग्वालियर के चप्पे-चप्पे पर पुलिस का कड़ा पहरा रहेगा.
20 ज्यादा पार्किंग बनाई
ईटीवी भारत से बातचीत में एएसपी अनु बेनीवाल ने बताया, "कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही हैं. इस कार्यक्रम में आने वाले लोगों के लिए 20 से ज्यादा पार्किंग स्थल बनाए जा रहे हैं. क्योंकि ग्वालियर के अलावा आसपास के जिलों से भारी भीड़ आने की उम्मीद है. जिसमें भिंड, मुरैना, दतिया और शिवपुरी शामिल है. जिसकी वजह से बसों के अलावा 4 पहिया और दुपहिया वाहन भी भारी संख्या में रहेंगे. ये अनुमान लगाया गया है कि करीब 1000 बसें ग्वालियर की ही 4 विधानसभाओं से ही आने की उम्मीद है."
सुरक्षा में आर्म्ड फोर्सेज भी होंगी तैनात
एएसपी अनु बेनीवाल के मुताबिक रूट व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान है. इस कार्यक्रम के लिए मेन रूट एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल मेला ग्राउंड तक जितने भी चौराहे और तिराहे हैं. सभी जगह हथियारबंद सुरक्षाकर्मी तैनात किए जा रहे हैं. इसके साथ साथ पूरे ग्वालियर में होटल्स में आने वाले गेस्ट, रोड पर बाहरी वाहनों की भी चेकिंग जारी है. साथ ही पुलिस मुख्य मार्ग एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक प्रतिष्ठानों और घरों में रहने वाले किरायेदारों की भी जानकारी जुटा रही है.
बाहर से भी बुलाया गया सुरक्षाबल
चूंकि कार्यक्रम बड़ा है और इसमें शामिल होने वाले ज्यादातर लोग वीवीआईपी हैं. ऐसे में खासतौर पर केंद्रीय गृह मंत्री की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ग्वालियर के अलावा आसपास के अन्य जिलों से और भोपाल से भी पुलिस बल बुलाया गया है, जो सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगे. सुरक्षा के लिए करीब 4 से 5 हजार सुरक्षाकर्मी तैनात किए जा रहे हैं.
लोगों को परेशानी से बचाने तैयार कर रहे ट्रैफिक प्लान
जब शहर के बीचों बीच इतना बड़ा कार्यक्रम होगा तो यातायात व्यवस्था भी एक बड़ी चुनौती होगी. जिसको लेकर एएसपी बेनीवाल का कहना था, "इसके लिए विस्तृत चर्चा हो चुकी है. इसका प्लान तैयार हो गया है. कार्यक्रम से पहले ही पूरा ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया जाएगा. जिसमें पूरी जानकारी होगी कि कौन से रूट्स बंद रहेंगे और किन रूटों डाइवर्ट किया गया है. इससे आम जनमानस को कम से कम परेशानी होगी."