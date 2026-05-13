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पोस्टमैन निकला फिटनेस किंग, 15 लाख लाइक्स मिलते ही इंडियन एश्टन हॉल से मिलने मुरैना पहुंचे रियल एश्टन हॉल

सात समंदर पार भारत के पोस्टमैन से मिलने मुरैना पहुंचे अमेरिकन फिटनेस इंफ्लुएंसर 'एश्टन हॉल', अपने कंटेंट से भारत खींच लाया चंबल का छोरा.

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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 9:10 AM IST

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Updated : May 13, 2026 at 9:58 AM IST

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ग्वालियर: सोशल मीडिया का पॉवर कितना है ये नजारा आपको चंबल में दिखायी देगा. भारतीय डाक विभाग में काम करने वाला एक लड़का जो हर दिन घर में छत पर रखी खाट से फिटनेस वीडियो बनाता है और उसके कांटेंट से अमरीका के सेलिब्रिटी फिटनेस इन्फ्लुएंसर एश्टन हॉल तक इतने प्रभावित हुए कि उससे मिलने मुरैना तक पहुंच गए. ये चंबल का छोरा है योगेन्द्र कुशवाहा जो सोशल मीडिया के लिए हर दिन अपने फिटनेस रूटीन के शॉर्ट वीडियो बनाता है.

देसी अंदाज में एश्टन हॉल की तरह वीडियो बनाता है योगेन्द्र
मुरैना के योगेंद्र की कहानी बताती है कि, कैसे एक गांव का लड़का देसी अंदाज में अपनी दिनचर्या की शुरुआत करता है और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है. और उसका ये अंदाज लोगों को भी उतना हो पसंद आता है. जौरा क्षेत्र के रहने वाले योगेन्द्र कुशवाहा अमेरिकन फिटनेस इन्फ्लुएंसर एश्टन हॉल के करोड़ों फैन्स में एक है. पिछले डेढ़ महीने से उनकी तरह ही अपना कंटेंट सोशल मीडिया पर बना रहे हैं. उनके कंटेंट धीरे-धीरे सोशल मीडिया पर छाने लगा और फेसबुक इंस्टाग्राम पर लाखों और करोड़ों में व्यूज मिलने लगे.

इंडियन एश्टन हॉल से मिलने मुरैना पहुंचे रियल एश्टन हॉल (ETV Bharat)

कैलारस में पोस्टमैन है योगेन्द्र
मूलरूप से जौरा के रहने वाले योगेन्द्र कुशवाह कैलारस में भारतीय डाक विभाग में पोस्टमैन हैं और वहीं किराए के घर में रहते हैं. पिता किसान हैं जो गांव में रहकर खेती करते हैं. योगेन्द्र अपने काम के साथ निजी जिंदगी में सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर भी हैं. लेकिन उनकी जिंदगी में ट्विस्ट तब आया जब हाल ही में उनके वीडियो पर ख़ुद अमेरिकन इन्फ्लुएंसर एश्टन हॉल ने कमेंट कर दिया.

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मुरैना पहुंचे रियल एश्टन हॉल (ETV Bharat)

इंडियन एश्टन को दिया रियल एश्टन हॉल ने चैलेंज
एश्टन हॉल ने करीब एक महीने पहले उनके एक वीडियो पर कमेंट कर लिखा कि, अगर वीडियो पर 5 लाख लाइक आते हैं तो वे ख़ुद भारत आकर उनके साथ अपना रूटीन वीडियो बनायेंगे. इतना ही नहीं जैसे ही वीडियो पर लाइक 5 लाख के ऊपर गए उन्होंने दोबारा एक कमेंट किया और लिखा की, मई के पहले हफ़्ते में हम मिलेंगे और अगर इस बीच 15 लाख लाइक आते हैं तो वे योगेंद्र को एक नई कार भी गिफ्ट करेंगे. और ये टारगेट भी इस इंडियन एस्टन हॉल ने पूरा कर दिया.

Postman YOGENDRA FITNESS VIDEO
एश्टन हॉल की तरह फिटनेस वीडियो बनाता है योगेंद्र (ETV Bharat)
YOGENDRA INDIAN ASHTON HALL
देसी अंदाज में एश्टन हॉल की तरह वीडियो बनाता है योगेन्द्र (ETV Bharat)

वादा पूरा करने ग्वालियर पहुंचे, घर गए एस्टन हॉल
जैसा की, अमेरिकन फिटनेस इन्फ्लुएंसर ने वादा किया था. सोमवार रात एश्टन हॉल अमेरिका से ग्वालियर पहुंचे, वे एयरपोर्ट से सीधा ताज ऊषा किरण पैलेस होटल में रुके. रात वाहन बिताने के बात मंगलवार सुबह योगेंद्र से उन्होंने होटल में मुलाक़ात की और उसनके साथ सीधा योगेन्द्र के साथ उनके घर जौरा पहुचे. जहां उन्हें देखने लोगों की भीड़ लग गई. रास्ते में उन्होंने योगेंद्र के साथ वीडियो भो शूट किया जिसमें वे कह रहे हैं कि, वे सिर्फ योगेंद्र से मिलने भारत आए हैं. इस दौरान वह योगेंद्र की तारीफ करते भी नजर आ रहे हैं.

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अमेरिकन फिटनेस इंफ्लुएंसर हैं एश्टन हॉल (Ashton Hall Instagram Account)

योगेंद्र के साथ वापस होटल में समय बिता रहे एश्टन हॉल
देर शाम एस्टन हॉल और योगेंद्र ने ग्वालियर वापसी की लेकिन मीडिया से दूरी बनाये रखी. ईटीवी भारत ने जब योगेंद्र से संपर्क का प्रयास किया तो उनके भाई ने कॉल तो उठाया लेकिन एश्टन हॉल के साथ व्यस्त होने की बात कह फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया. बहरहाल योगेंद्र कुशवाह की यह कहानी किसी प्रेरणा से कम नहीं है. जो कहती है कि मेहनत अगर दिल से करो फिर वह चाहे किसी भी क्षेत्र में हो सफलता आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा ही देती है.

Last Updated : May 13, 2026 at 9:58 AM IST

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