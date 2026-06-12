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13 साल की उम्र में 425 रन की पारी खेलने वाले ग्वालियर के लाल को अंडर-19 की कमान

यशवर्धन सिंह चौहान को अंडर 19 क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया ( Source : Yashvardhan Chauhan parents )