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13 साल की उम्र में 425 रन की पारी खेलने वाले ग्वालियर के लाल को अंडर-19 की कमान

ग्वालियर के यशवर्धन सिंह चौहान को अंडर 19 क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया. श्रीलंका के साथ होने वाली सीरीज में दिखाएंगे कमाल.

Yashvardhan Chauhan caption u19
यशवर्धन सिंह चौहान को अंडर 19 क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया (Source : Yashvardhan Chauhan parents)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 12:58 PM IST

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ग्वालियर : चंबल डिविजनल का प्रतिनिधित्व करने वाले यशवर्धन सिंह चौहान को अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है. वह ग्वालियर के सिंधिया स्कूल के छात्र हैं. पिछले कुछ सालों के बेहतरीन रिकॉर्ड की वजह से उन पर बीसीसीआई ने भरोसा जताया है. जुलाई में अंडर 19 की क्रिकेट सीरीज श्रीलंका में आयोजित होगी. श्रीलंका में वनडे और टेस्ट मैच में कप्तानी करते दिखेंगे ग्वालियर के यशवर्धन सिंह चौहान. उनके साथ टीम में मुरैना के क्रिकेटर मनल चौहान को भी शामिल किया गया है.

सिलेक्शन के बाद पिता के पास आया फ़ोन

ईटीवी भारत से फ़ोन पर बातचीत में यशवर्धन सिंह चौहान ने बताया "ये उनके लिए बहुत बड़ा मौक़ा है. उन्हें नहीं पता था कि उनका सिलेक्शन हो गया है. गुरुवार दोपहर को पापा के पास कॉल आया था. लेकिन उन्होंने सीधे कुछ नहीं बताया. वे पास आये और भरी आंखों से गले लग गए. मुझे समझा नहीं आया लेकिन फिर उन्होंने ये खुशखबरी दी. ऐसा लग रहा था मानो मेरा नहीं बल्कि उनका सिलेक्शन हुआ हो."

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राहुल द्रविड़ के साथ ग्वालियर के यशवर्धन सिंह चौहान (Source : Yashvardhan Chauhan parents)

शानदार प्रदर्शन से जीता सिलेक्टर्स का भरोसा

यशवर्धन सिंह चौहान ने इसी वर्ष कूच बिहार ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने इस सीरीज में 8 मैचों में 57 विकेट चटकाए. यशवर्धन ने सीरिज में 42.31 की औसत से 550 रन भी बनाए थे. इसमें एक शतक और 2 अर्धशतक भी शामिल हैं. उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया. अंडर 15 टीम में भी यशवर्धन चौहान ने अपने खेल का कम जलवा नहीं दिखाया. 2023 में वे चंबल डिवीजन से अंडर 15 टीम का हिस्सा थे, तब 13 साल के यशवर्धन ने इंदौर के ख़िलाफ़ 391 रन बनाये थे. अंडर 15 टीम में रहते वे 39 चौकों और 6 छक्कों की बदोलत तिहरा शतक भी जड़ चुके हैं. ये खिलाड़ी 425 रन की पारी भी खेल चुका है.

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अपने पैरेंट्स के साथ यशवर्धन सिंह चौहान (Source : Yashvardhan Chauhan parents)

पिता ने संघर्षों के बावजूद बेटे को आगे बढ़ाया

यशवर्धन सिंह चौहान के परिवार ने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया. पिता अनामि चौहान ने कई व्यवसाय किये लेकिन आर्थिक तंगी ने परिवार की काफ़ी परीक्षा ली है. पहले यशवर्धन के पिता का प्रॉपर्टी का कारोबार था लेकिन वह फेल हो गया और काम बंद करना पड़ा था. अब उनका परिवार आटा व्यवसाय से जुड़ा है. यशवर्धन के पिता ने हर हालात में अपने बेटे को आगे बढ़ाने और मोटीवेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी.

30 जून को श्रीलंका रवाना होगी भारतीय टीम

श्रीलंका के लिए भारतीय टीम 30 जून को रवाना होगी लेकिन इससे पहले 23 जून से टीम का प्रशिक्षण शिविर होगा. श्रीलंका में पहले 3 वनडे मुकाबले हम्बनटोटा में खेले जाएंगे. पहला मैच 4 जुलाई, दूसरा 6 जुलाई और तीसरा मैच 9 जुलाई को खेला जाएगा. इसके साथ ही पहली मल्टी-डे मुकाबला 13-16 जुलाई तक गाले में खेला जाएगा. जबकि दूसरा मल्टी-डे मुकाबला 20-23 जुलाई तक कोलंबो में खेला जाएगा.

वनडे के लिए अंडर-19 टीम

यशवर्धन सिंह चौहान (कप्तान), लक्ष्य रायचंदानी (उप-कप्तान), सागर विर्क, विनीत वीके, अर्जुन राजपूत, कुशाग्र ओझा, रजत बघेल (विकेटकीपिंग), अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपिंग), अनमोलजीत सिंह, वुतकुरी यशवीर गौड़, रोहित अनिल यादव, शविन वी, काव्या परेश पटेल, मोहित उलवा, ईशान सूद.

टेस्ट मैच के लिए के लिए अंडर-19 टीम

यशवर्धन सिंह चौहान (कप्तान), लक्ष्य रायचंदानी (उप-कप्तान), सागर विर्क, पटेल कुश, मनाल चौहान, कुशाग्र ओझा, मानव कृष्णा (विकेटकीपिंग), आर्यन संदेश सकपाल (विकेटकीपिंग), हेमचुदेशन जे, बीके किशोर, रोहित अनिल यादव, काव्या परेश पटेल, प्रियांशु सिंह, प्रणव राघवेंद्र, चिगुरुपति वेंकट.

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