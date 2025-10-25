ग्वालियर एयरपोर्ट का आया विंटर शेड्यूल, फ्लाइट की बदली टाइमिंग, जानें न्यू टाइमिंग
ग्वालियर एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट का बदला टाइम, विंटर शेड्युल हुआ जारी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 25, 2025 at 10:21 PM IST
ग्वालियर: शहर में नए एयरपोर्ट बनने के बाद इस क्षेत्र में हवाई सुविधाओं का विस्तार हुआ है. ग्वालियर से बेंगलुरु, मुंबई दिल्ली जैसे बड़े शहरों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स उपलब्ध हैं. अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बड़ा अपडेट देते हुए ग्वालियर के लिए फ्लाइट्स का विंटर शेड्यूल जारी कर दिया है, लेकिन इसके साथ-साथ एक बड़ी उम्मीद को झटका लगा है.
विंटर शेड्यूल में बदला फ्लाइट्स का समय
ग्वालियर में हर दिन दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु 3 शहरों के लिए हवाई कनेक्टिविटी है और इन फ्लाइट्स का समय अब बदल गया है. भारतीय एयरपोर्ट अथॉरिटी ने फ्लाइट्स का विंटर शेड्यूल जारी किया है, जिसमें ग्वालियर से तीनों शहरों की फ्लाइट्स का समय बदला है. इन फ्लाइट्स के वर्तमान समय से अब लगभग 40 मिनट से 3 घंटे तक का बदलाव हुआ है, जो रविवार से लागू हो जाएगा.
ये रहेगा फ्लाइट का विंटर शेड्यूल
वर्तमान में ग्वालियर से प्रतिदिन बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई की फ्लाइट्स उपलब्ध है, लेकिन बदले हुए समय की जानकारी यात्रियों को होना भी जरूरी है. ग्वालियर दिल्ली का सफर करने वाले यात्रियों के लिए अब तक फ्लाइट ग्वालियर दोपहर 12:10 पर पहुंचती थी और दोपहर 12:45 पर रवाना होती थी, जबकि विंटर शेड्यूल के हिसाब से अब फ्लाइट ग्वालियर दोपहर 3:25 पर पहुंचेगी और 4:10 पर रवाना होगी.
वहीं, मुंबई के लिए पुराना आगमन दोपहर 2 बजे था और प्रस्थान 2:30 बजे पर था, लेकिन अब मुंबई की फ्लाइट का नया समय ग्वालियर पहुंचने का दोपहर 1:40 और ये फ्लाइट मुंबई के लिए 2:15 पर रवाना होगी. बेंगलुरु के लिए भी ग्वालियर में नया शेड्यूल जारी हुआ है, अब बेंगलुरु की फ्लाइट दोपहर 1:50 की जगह 3:55 पर आएगी और 2:20 बजे की जगह 4:25 पर रवाना होगी.
पुणे के लिए अभी नहीं मिली फ्लाइट
फ्लाइट्स के समय बदले जाने के बाद सर्दियों में यात्रियों के लिए सुविधा होगी, तो वहीं इसके उलट 2 फ्लाइट्स को लेकर जगी उम्मीदों को झटका लगा है, क्योंकि अकासा एयरलाइंस की ग्वालियर और अहमदाबाद की फ्लाइट लंबे समय से बंद है. माना जा रहा है कि यह फ्लाइट दिवाली से पहले शुरू हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका. वहीं, ग्वालियर पुणे के बीच नई फ्लाइट मिलने की भी उम्मीद लगाई जा रही थी, लेकिन यह प्रपोजल भी उड़ान नहीं भर सका और अब तक सिर्फ 3 शहरों के लिए ही फ्लाइट ग्वालियर एयरपोर्ट से उपलब्ध है.
- इंदौर से शारजाह डेली फ्लाइट, जम्मू, जोधपुर, उदयपुर और नासिक के लिए नया शेड्यूल देखें
- ग्वालियर से अहमदाबाद, पुणे के लिए शुरू होगी नई फ्लाइट, दिल्ली से रोजाना उड़ान
अहमदाबाद फ्लाइट की उड़ान पर संशय
ग्वालियर एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर लोकेश कुमार का कहना है कि "अहमदाबाद के लिए फ्लाइट को विंटर शेड्यूल में रखा तो गया है, लेकिन अहमदाबाद के लिए फ्लाइट चलेगी या नहीं इस बारे में अभी कहना मुश्किल है. बाकी मामूली बदलाव के साथ फ्लाइट्स का विंटर शेड्यूल जारी कर दिया गया है."