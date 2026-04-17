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ग्वालियर एयरपोर्ट पर हवाई सेवाओं का विस्तार, रोज मिलेगी दिल्ली और बेंगलुरु की फ्लाइट

ग्वालियर में नया एयरपोर्ट राजमाता विजया राजे सिंधिया टर्मिनल बनने के बाद उम्मीद थी कि ग्वालियर से हवाई यात्रियों की सुविधाओं में विस्तार होगा. लेकिन इसके उलट बीते 2 वर्षों में हैदराबाद, जम्मू, अहमदाबाद जैसे शहरों के लिए उड़ने वाली फ्लाइट्स बंद हो गईं. बीते दिनों इंडिगो क्राइसिस के बाद ग्वालियर से दिल्ली और मुंबई के लिए चलने वाली फ्लाइट भी सीमित कर दी गईं. जिससे यात्रियों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है. लेकिन अब हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है. ग्वालियर से 2 नई फ्लाइट्स शुरू होने जा रही हैं.

ग्वालियर: एक बार फिर हवाई सेवाओं का विस्तार होने वाला है. जल्द ही ग्वालियर एयरपोर्ट से 2 शहरों के लिए नई उड़ाने शुरू होने वाली हैं. ये जानकारी मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रदुम्न सिंह तोमर ने दी. उन्होंने बताया कि "जल्द ही दिल्ली और बेंगलुरु के लिए ग्वालियर से नई उड़ानें उपलब्ध होंगी."

दिल्ली और बेंगलुरु के लिए शुरू होंगी उड़ानें

मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि "ग्वालियर के राजमाता विजया राजे सिंधिया टर्मिनल से जल्द ही अकासा एयरलाइन्स की नई उड़ान सेवाएं शुरू होने जा रही हैं. यह हवाई सेवाएं देश के 2 प्रमुख महानगर दिल्ली और बेंगलुरु से ग्वालियर को सीधे जुड़ेंगी. जिनसे यात्रियों के साथ ही क्षेत्रीय विकास को भी नई गति मिलेगी."

3 दिन इंडिगो और 3 दिन अकासा की फ्लाइट भरेंगी उड़ान

वर्तमान में ग्वालियर से दिल्ली के लिए इंडिगो एयरलाइंस की उड़ान हफ्ते में 3 दिन- मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को है. लेकिन अकासा एयरलाइन की उड़ानें शुरू होने के बाद ग्वालियर से हफ्ते के 6 दिन फ्लाइट्स दिल्ली के लिए उपलब्ध होंगी. अकासा एयरलाइंस की फ्लाइट सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को होंगी. जब मंत्री से बंद हो चुकी जम्मू, अहमदाबाद और हैदराबाद की फ्लाइट के बारे में पूछा गया, तो उनका कहना था कि, वे उड़ाने भी जल्द शुरू होंगी.

ग्वालियर एयरपोर्ट से अकासा एयर की उड़ाने होंगी शुरू (ETV Bharat)

ग्वालियर की बिगड़ी हालत के लिए नगर सरकार को ठहराया जिम्मेदार

एयरपोर्ट के अलावा मंत्री तोमर ने ग्वालियर में विकास की हालत और नगर निगम की स्थिति पर भी नगर सरकार को घेरा. प्रद्युमन सिंह तोमर ने ग्वालियर के बिगड़े हालातों के लिए कांग्रेस की नगर सरकार को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा, "निश्चित रूप से लोगों को ग्वालियर शहर की सड़कों, ग्वालियर शहर की सीवर लाइन, ग्वालियर शहर की स्वच्छता पर शिकायतें हैं. उन शिकायतों के लिए ग्वालियर नगर निगम में कांग्रेस की परिषद है. इन समस्याओं पर काम करना परिषद का दायित्व है. लेकिन परिषद अपने दायित्वों को निर्वाह नहीं कर पा रही है. लेकिन हम आरोप प्रत्यारोप में विश्वास नहीं करते हैं. हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ग्वालियर में शीघ्र सड़कों के लिए 100 करोड़ से अधिक की राशि दे रही है, जिससे सड़कों के हालात बदलेंगे."

कैबिनेट मंत्री प्रदुम्न सिंह तोमर प्रेस कॉफ्रेंस (ETV Bharat)

एलिवेटेड रोड हादसे में लापरवाही पर होगी एफआईआर

ग्वालियर एलिवेटेड रोड हादसे पर भी मंत्री ने कहा कि "हादसे की जांच कराई जाएगी. इसके पीछे के कारणों का पता लगाया जाएगा." उन्होंने चर्चा के दौरान यह भी बताया कि "जिस कंपनी के पास एलिवेटेड रोड के लिए मशीनरी का ठेका है, जो क्रेन इस्तेमाल की जा रही थी, उनके खिलाफ जल्द एफआईआर होने वाली है."