जनसुनवाई में पहुंचे वायुसेना के अधिकारी, प्रेमजाल में फंस हनीट्रैप का हुए शिकार

फरियादी का कहना है कि आरोपी युवती ने बातचीत के दौरान उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया. 16 फरवरी 2025 को युवती से बातचीत में फरियादी ने उसे बताया उसकी मूल पदस्थापना बाघड़ोगरा में है. वह ग्वालियर में सिर्फ अटैच है. वहीं युवती ने बताया कि वह इवेंट ऑर्गनाइज का काम करती है. उसके बिजनेस में पैसा लगाने का ऑफर दिया. बदले में कुछ प्रॉफिट हिस्से के तौर पर देने की बात कही.

असल में यह कहानी फरवरी 2025 में शुरू होती है. फरियादी भारतीय वायुसेना लीडिंग एयर क्राफ्टमैन के रूप में काम करते हैं. फरवरी 2025 में ग्वालियर महाराजपुरा एयर फोर्स स्टेशन में वे अटैच थे, इसी दौरान qwack-qwack ऐप के जरिए उनकी पहचान पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की रहने वाली एक युवती से हुई. दोनों के बीच बातचीत होने लगी.

ग्वालियर: मंगलवार को जनसुनवाई में वायुसेना का एक अधिकारी अपनी शिकायत लेकर पहुंचा. वायु सेना के अधिकारी ने बताया वह हनीट्रैप का शिकार हुआ है. सोशल मीडिया के जरिए एक महिला के संपर्क में आए अधिकारी ने महाराजपुर थाना समेत ग्वालियर पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई के लिए आवेदन दिया है. जिसमें बताया है कि उससे हनीट्रैप के जरिए 14 लाख रुपए ठग लिया गए हैं.

प्रेमजाल में फंसा कर 3 लाख से ज्यादा कराए ट्रांसफर

अपनी बातों में उलझाने के बाद युवती ने अधिकारी से अपने बिजनेस में होली पर इवेंट ऑर्गनाइज करने की बात कही. साथ ही अधिकारी से पैसे लगाने की बात कही. 28 फरवरी 2025 को 24,000 रुपए ट्रांसफर कराए. इसके बाद 4 मार्च को 45 हजार, 5 मार्च को 1 लाख फरियादी ने युवती को भेजे. इसके बाद 6 मार्च को क्रेडिट कार्ड के जरिए 50,000 रुपए, 7 मार्च को 50 हजार और 8 मार्च को भी 50 हजार और आखिर में 11 मार्च 2025 को 40,000 रुपए अपने बैंक से युवती के बैंक अकाउंट में भेजे. इसके बाद होली के इवेंट के लिए उसने 13 मार्च को सिलीगुड़ी के प्लैनेट मॉल में रखे आयोजन में भी बुलाया.

कंपनी में पार्टनर बनाने के नाम पर लाखों ऐंठे

12 मार्च 2025 को फरियादी ग्वालियर से बाघड़ोगरा गया तो एयरपोर्ट पर युवती उसे लेने आई. इसके बाद दोनों ने कुछ समय साथ गुजारा, बाद में उसने बताया कि इवेंट्स के टिकट नहीं बिके हैं. कार्यक्रम फेल होने की वजह से सारा पैसा डूब गया है. लेकिन आरोपी युवती यहीं नहीं रुकी, उसने एक अच्छे होटल में ले जाकर फरियादी से शारीरिक संबंध भी बनाए. फिर एक बार बहलाना शुरू किया. उसने फरियादी को अपने बॉस के नाम पर सिक्योरिटी कंपनी खोलने की बात कही. उसे उसमें पार्टनर बनाने का झांसा दिया. इस बहाने 7 अप्रैल से लेकर 18 अगस्त तक 10 लाख रुपए से ज्यादा ऐंठ लिए और बताया कि उसे कंपनी में 20% पार्टनरशिप दी गई है.

प्रेमजाल में 14 लाख की ठगी का शिकार

इस बीच युवती कई बार फरियादी को अपने साथ होटल लेकर गई और उसके साथ संबंध बनाए. फरियादी अधिकारी उसके प्रेम जाल में फंसता जा रहा था. उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब अगस्त महीने में उसे कुछ शक हुआ और उसने हिसाब लगाया, कि वह कितने पैसे अभी तक दे चुका है. यहां तक की बैंक से लोन लेकर निकाला पैसा भी आरोपी युवतियों को दे चुका है. जब उसने अच्छे से खोजबीन की तो पता चला कि युवती के ऊपर धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं, तो उसने युवती से पैसे मांगे. इस पर वह तरह तरह के बहाने बनाने लगी. फरियादी समझ चुका था कि उससे 14 लाख रुपए ठग लिए गए हैं.

झूंठे केस में फंसाने की धमकी दे रही थी युवती

जब फरियादी ने आरोपी युवती को पुलिस का डर दिखाया तो उसने फरियादी अमित कुमार को दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाने की धमकी दी. जिसको लेकर फरियादी परेशान हो गया, हालांकि जब उसने इस बारे में अपने परिवार से बातचीत की तो उनकी समझाइश पर 4 नवंबर को जनसुनवाई में जाकर मामले की शिकायत की है. वहीं पुलिस अब पूरे मामले में जांच की बात कह रही है.