ETV Bharat / state

किचन वेस्ट और फसलों के ठूंठ से बनेगी रसोई गैस, कृषि वैज्ञानिकों का अनोखा प्लान

किचिन वेस्ट और फसलों के ठूंठ से ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय बनाएगा नेचुरल गैस, पहले इंदौर और फिर ग्वालियर में लगेगा प्लांट. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.

GWALIOR UNIVERSITY NATURAL GAS
किचन वेस्ट और फसलों के ठूंठ से बनेगी रसोई गैस (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 8:53 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ग्वालियर: राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय जल्द ही रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में कदम रखने वाला है. ये रिन्यूएबल इनर्जी बायोगैस के रूप में मिलेगी. जिसका उपयोग घरेलू रसोई गैस में किया जाएगा. ये पूरी तरह बायो रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर तैयार की जाएगी. इस बायोगैस प्रोजेक्ट के लिए विश्विद्यालय इंदौर और ग्वालियर में प्लांट्स भी बनाएगा. यह प्रयोग मध्य प्रदेश में संभवतः पहली बार होगा, जब बायो गैस के लिए गोबर गैस के अतिरिक्त एक नए तरह की गैस मिलेगी. जिसे खेतों में फसलों के बाद बचने वाले ठूठ या नरवाई, किचन वेस्ट और गोबर का उपयोग कर तैयार किया जाएगा. जिस पर विश्विद्यालय के वैज्ञानिक शोध भी करेंगे.

एक कंपनी से एमओयू, पैसा भी लगाएगी, प्रॉफिट भी बांटेगी

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय इस प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू का चुका है. इसके लिए एक कंपनी सावित्री रिन्यूएबल एनर्जी के साथ विश्वविद्यालय प्रबंधन ने एमओयू किया गया. ये कंपनी ना सिर्फ एमओयू के तहत नॉलेज शेयरिंग करेगी, बल्कि इस प्रोजेक्ट में पैसा भी लगाएगी. इसके आधार पर उनके साथ प्रॉफिट शेयरिंग का प्रावधान भी रखा गया है.

विश्वविद्यालय के कुलगुरु ने दी जानकारी (ETV Bharat)

गोबर, कीचेन वेस्ट और फसल अवशेषों से बायोगैस पर रिसर्च

ग्वालियर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कुलगुरु प्रो. अरविंद कुमार शुक्ला कहते हैं कि, "विश्वविद्यालय बायो रिसोर्स इस तहत बायोगैस प्रोजेक्ट के पर काम करने वाला है, क्योंकि पहले गोबर के जरिए गोबर गैस बनती थी. जिसके लिए गोबर का प्रयोग किया जाता था, लेकिन विश्विद्यालय के बायोगैस प्रोजेक्ट में क्रॉप रेसीड्यू (फसल काटने के बाद बचने वाले अवशेष जैसे ठूठ या नरवाई) इनके साथ किचन से निकले वाला वेस्ट जैसे चायपत्ती, फल सब्जियों के अवशेष छिलके और अन्य किचन वेस्ट और उनके साथ गोबर तीनों को मिलाकर नई रिसर्च की जाएगी कि, इन तीनों कंबाइन कर किस तरह की बायोगैस बन सकती है? उसका कितना उत्पादन होगा और उसे कैसे घरों तक उपयोग के लिए ले जाया जा सकता है?

CROP STUBBLE PRODUCE NATURAL GAS
क्या है यूनिवर्सिटी का बायोगैस प्रोजेक्ट (ETV Bharat Info)

इंदौर में काम शुरू, ग्वालियर में भी जल्द बनेगा बायोगैस टैंक

कुलगुरु शुक्ला कहते हैं कि, इस प्रोजेक्ट शोध पर काम शुरू कर दिया गया है. इसके तहत इंदौर में पहला संयंत्र स्थापित किया जा रहा है. इसमें बायो गैस का एक टैंक बनकर तैयार हो चुका है. इसके अलावा डिकंपोजीशन का बाहरी टैंक भी तैयार किया जा रहा है. जल्द वह भी बनकर तैयार हो जाएगा. इसके बाद घरों तक गैस ले जाने के लिए पाइपलाइन भी डाली जाना बाकी है. इधर ग्वालियर में भी जल्द इस पर काम शुरू होने वाला है. परियोजना बनाई जा चुकी है, जल्द ही टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से इस पर काम शुरू हो जाएगा.

CROP STUBBLE PRODUCE NATURAL GAS
फसल अवशेषों से बायोगैस पर रिसर्च (ETV Bharat)

मॉडल के रूप में तैयार होगी बायोगैस, घरों में पकेगा भोजन

कृषि विश्विद्यालय शुरुआत में इस नए तरह की बायोगैस के लिए विश्वविद्यालय परिसर में बचने वाले बायोरिसोर्स का उपयोग करेगी. जैसे यूनिवर्सिटी परिसर में बने आवासों और कैंटीन से किचन वेस्ट, यूनिवर्सिटी फील्ड से क्रॉप रेसिड्यू और यहां से गोबर इकट्ठा कर गैस बनाने पर काम किया जाएगा. एक बार जब बायो गैस तैयार हो जाएगी, तो विश्विद्यालय परिसर की किचन और घरों में ही इसकी सप्लाई पाइपलाइन के माध्यम से की जाएगी. कुलगुरु का कहना है की, यूनिवर्सिटी इसे रिसर्च और मॉडल के रूप में तैयार कर रहा है.

GWALIOR AGRICULTURAL UNIVERSITY
बायो रिसोर्स आधारित बायोगैस का फायेद (ETV Bharat Info)

भविष्य की क्या प्लानिंग?

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय इस प्रोजेक्ट पर दूरगामी सोच के साथ काम कर रहा है. शुरुआत में यूनिवर्सिटी ऐसे अलग अलग बायो गैस मॉडल तैयार करेगी जो 50 घन मिटी के होंगे. अगर ये सफल हुए तो आगे इन्हें निजी कंपनियों को बेचा जाएगा जो इनका व्यवसायीकरण कर सकती हैं जिसके लिए सरकार की और से भी उन्हें मदद मिलेगी.

प्रोजेक्ट को पूरा होने में कितना लगेगा समय?

इस कृषि विश्विद्यालय प्रबंधन के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में 6 से 8 महीने लग सकते हैं. इंदौर में बन रहा बायोगैस प्लांट लगभग 6 महीने में बनकर तैयार होने के बाद चालू हालत में होगा लेकिन ग्वालियर में प्लांट तैयार होने में 8 महीने का कम से कम समय लग सकता है. जिसके लिए तेज़ी से दोनों ही स्थानों पर काम किया जा रहा है.

GWALIOR AGRICULTURAL UNIVERSITY
कृषि विश्वविद्यालय बनाएगा नेचुरल गैस (ETV Bharat)

प्रदेश पहला अनोखा बायोगैस प्लांट!

कुलगुरु प्रो. अरविंद कुमार शुक्ला कहते हैं की, ये प्लांट अब तक मध्य प्रदेश में लगाये गए किसी भी बायोगैस प्लांट से अनोखा और अलग होगा जिसमे किचन वेस्ट, फ़सल अवशेष, गोबर और गौमूत्र का एक साथ इस्तेमाल होने वाला है. इस पर शोध कार्य भी होगा, जिसमें नए कॉम्बिनेशन से नेचुरल गैस (बायोगैस) तैयार होगी.

TAGGED:

GWALIOR AGRICULTURAL UNIVERSITY
NATURAL GAS BY KITCHEN WASTE
CROP STUBBLE PRODUCE NATURAL GAS
MADHYA PRADESH BIOGAS PLANT
GWALIOR UNIVERSITY NATURAL GAS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.