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फील्ड नॉलेज से अनजान कृषि के छात्र! सिंधिया विश्वविद्यालय में शिक्षकों का टोटा, 1200 बच्चों पर 50 टीचर

ग्वालियर के राजमाता विजयाराजे सिंधिया विश्वविद्यालय में स्थायी शिक्षकों की कमी से अधर में भविष्य, 24 फीसदी स्टाफ के भरोसे यूनिवर्सिटी. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.

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फील्ड नॉलेज से अनजान कृषि के छात्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 13, 2026 at 8:49 PM IST

6 Min Read
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ग्वालियर: मध्य प्रदेश के राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय से संबद्ध कृषि महाविद्यालयों के छात्रों की पढ़ाई बीते कई वर्षों से प्रभावित हो रही है. इसकी वजह सुविधाओं का नहीं बल्कि शिक्षकों का अभाव है. क्योंकि विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेज और कृषि केंद्रों में प्रोफेसर और रिसर्चर्स की खासी कमी है. यहां प्रस्तावित पदों के मुकाबले 75 फीसदी पद खाली पड़े हैं, जिसका खामियाजा कृषि छात्रों को भुगतना पड़ रहा है.

छात्रों की पढ़ाई हो रही प्रभावित
किसी भी छात्र के लिए एक शिक्षक उसकी शिक्षा और भविष्य को दिशा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका निभाता है. लेकिन मध्य प्रदेश के राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों का भविष्य अनचाहे अंधकार में अटका हुआ है. वजह है शिक्षकों की कमी, विश्वविद्यालय कृषि महाविद्यालयों में इस कमी को पूरा करने के लिए गेस्ट फैकल्टी रख कर काम चला रही है और इससे छात्रों की पढ़ाई सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है.

सिंधिया विश्वविद्यालय में स्थायी शिक्षकों की कमी से अधर में भविष्य (ETV Bharat)

फील्ड नॉलेज निल, खुद से करना पड़ रही रिकवरी
ग्वालियर स्थित शासकीय कृषि महाविद्यालय में बीएससी (कृषि) तृतीय वर्ष के छात्र हर्षित पटेल कहते हैं कि, "कॉलेज में एक छात्र के तौर पर शिक्षकों की कमी खलती है. क्योंकि शिक्षकों के ना होने से कई बार कॉलेज में कक्षाएं नहीं लग पाती, कई विषयों के शिक्षक नहीं हैं तो कॉलेज में छात्रों को उन विषयों में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है. उन विषयों की पढ़ाई भी ख़ुद से ही करनी पड़ती है."

हर्षित कहते हैं कि, ''कृषि महाविद्यालय में प्रैक्टिकल यानि फील्ड नॉलेज पूरी तरह शून्य है. यहां फील्ड नॉलेज के नाम पर कुछ नहीं बताया जाता. प्रैक्टिकल लिखित में यहीं दिखाए जाते हैं. अगर किस्मत अच्छी है तो एक या दो बार ही पहले सेमेस्टर में फील्ड विजिट का मौक़ा मिलेगा. इसके बाद कभी दोबारा फील्ड प्रैक्टिकल का मौका नहीं मिलता.

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टीचर न होने से छात्रों की पढ़ाई हो रही प्रभावित (ETV Bharat)

50 शिक्षकों के भरोसे 1200 छात्र
हर्षित कहते हैं कि, ''इसके पीछे प्रोफेसर्स की कमी और वर्क लोड बड़ी वजह है. इस पूरे कॉलेज में यूजी पीजी और पीएचडी मिलाकर लगभग 1200 छात्र अध्यनरत हैं. जबकि टीचर्स की संख्या अतिथि शिक्षको को मिला कर करीब 50 के आसपास है. छात्रों के लिए किताबी ज्ञान से ज़्यादा कृषि में खेत और फील्ड का अनुभव जरूरी होता है. जो कॉलेज में ना के बराबर मिल रहा है.''

महाविद्यालयों के खस्ता हालात
वर्तमान में हालात देखे जाए तो राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के कुल 5 शासकीय कृषि महाविद्यालय हैं. जो ग्वालियर, मंदसौर, खंडवा, इंदौर और सीहोर में स्थित हैं. इनमें डीन, प्राध्यापक, सह प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक के कुल 186 पद स्वीकृत हैं. लेकिन इन पांच कॉलेजों में तीन कॉलेजों में डीन के पद खाली हैं. प्राध्यापक तो एक भी नहीं है. सह प्राध्यापक के 33 में से सिर्फ 4 पद भरे हैं. वहीं, 146 सहायक प्राध्यापक में 96 पद रिक्त पड़े हैं, इनके अलावा ग़ैर-शैक्षणिक कार्यो के पदों की फेहरिस्त अलग है. अकेले शिक्षक ही नहीं विश्वविद्यालय कृषि वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की कमी से भी जूझ रहा है.

gwalior University Faculty SHORTAGE
एक हजार से ज़्यादा पद खाली, अभी 35 पर भर्ती प्रक्रिया शुरू (ETV Bharat)

कुलगुरु ने स्वीकारा शिक्षकों और वैज्ञानिकों की भारी कमी
छात्रों की यह परेशानी एक जायज समस्या है, क्योंकि इसका समाधान विश्वविद्यालय से होना है और खुद कृषि विश्वविद्यालय प्रबंधन इस बात को स्वीकार कर रहा है. राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. अरविंद कुमार शुक्ला का कहना है कि, "निश्चित रूप से विश्वविद्यालय में स्थायी शिक्षकों की भारी कमी है, और इस बारे में प्रबंधन द्वारा लगातार तीन वर्षों से राज्य शासन से पत्राचार भी किया जा रहा है कि नियुक्ति की अनुमति मिले. जिस पर राज्य शासन के कृषि सचिव निशान्त वरवड़े द्वारा कहा गया है कि जिन पदों पर पूर्व से नियुक्तियां थी और वे खाली हुए है तो उन पर भर्ती के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है."

एक हजार से ज्यादा पद खाली, अभी 35 पर भर्ती प्रक्रिया शुरू
शिक्षा का स्तर बनाए रखने के लिए रिक्त पदों के बावजूद विश्वविद्यालय प्रबंधन ने कॉलेजों में 82 शिक्षक अनुबंध के तहत नियुक्त किए हुए हैं. जो छात्रों की पढ़ाई का जिम्मा संभाल रहे हैं. हालांकि स्टाफ की कमी सभी विभागों और महाविद्यालयों में है. कुलगुरु प्रो अरविंद शुक्ला कहते हैं कि, ''यूनिवर्सिटी में लगभग 76 फीसदी पद खाली है. लेकिन अब प्रक्रिया के तहत इन पदों को भरा जाना चाहिए, इसलिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. पहले फेज में शासन की अनुमति से रिक्त पड़े पदों में से 35 पद भरने के लिए विज्ञप्तियां जारी कर दी गई है. यह प्रक्रिया लगभग दी से तीन महीने में पूरी होगी, आगे भी जैसे जैसे शासन से अनुमति मिलेगी भर्तियाँ जारी की जायेंगी.''

RVSKVV 75 percent teacher vacant
50 शिक्षकों के भरोसे 1200 छात्र (ETV Bharat)

क्या कहता है मान्यता का नियम?
इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अनुसार कृषि महाविद्यालयों की मान्यता के नियम तय हैं. जिनमें मान्यता के लिए कॉलेज में प्रति 10 से 15 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होना चाहिए. लेकिन आरवीएसकेवीवी के वर्तमान हालात 25 से 30 छात्राओं पर एक शिक्षक के हैं. जिसका असर सीधे तौर पर शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ रहा है और शिक्षा की गुणवत्ता गिर रही है. वैकल्पिक अनुबंध आधारित शिक्षक पढ़ा तो रहे हैं लेकिन इन शिक्षकों के आने जाने और बदलने से भी छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती है. विश्वविद्यालय के कुल स्वीकृत पदों को संख्या शिक्षकों वैज्ञानिकों समेत 1169 है, इनमें से सिर्फ़ 280 पद भरे हैं जबकी 889 पद खाली पड़े हैं.

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