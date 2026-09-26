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मध्य प्रदेश को मिलेगा पहला साइलेंट केबल ब्रिज, घड़ियाल, कछुओं तक नहीं पहुंचेगा वाहनों का शोर

ग्वालियर और आगरा के बीच 88 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस वे पर बनेगा मध्य प्रदेश का पहला साइलेंट केबल ब्रिज. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.

MP SILENT CABLE BRIDGE
मध्य प्रदेश को मिलेगा पहला साइलेंट केबल ब्रिज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 10:22 PM IST

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ग्वालियर: आगरा से ग्वालियर के बीच बन रहा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का एक खास हिस्सा मध्य प्रदेश की बड़ी उपलब्धि बनने जा रहा है. यह एक्सप्रेसवे तीन राज्यों को जोड़ेगा और चंबल नदी से गुजरेगा. चंबल नदी पर बनने जा रहा है एक 6 लेन केबल ब्रिज जो खास तकनीक से लैस होगा. जिसका फायदा चंबल नदी में रहने वाले घड़ियालों और अन्य जीवों को होगा.

ये ब्रिज एक साइलेंट केबल ब्रिज होगा यानि इससे गुजरने वाले वाहनों का शोर नदी के जलीय जीवों तक नहीं पहुंच कर उन्हें परेशान नहीं कर पाएगा. ये मध्य प्रदेश का पहला 6 लेन साइलेंट केबल ब्रिज होगा जो मुरैना में बनेगा.

ग्वालियर और आगरा के बीच बन रहा 88 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे

देश भर में एक्सप्रेसवे का जाल तेजी से बढ़ रहा है. हाई स्पीड हाईवे जिनसे कम समय में ज्यादा दूरी तय की जा सकती है. इसी कड़ी में ग्वालियर और आगरा के बीच भी एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण जारी है. इस नए एक्सप्रेस वे से आगरा और ग्वालियर के बीच सड़कमार्ग की दूरी भी करीब 32 किलोमीटर कम हो जाएगी. 88 किलोमीटर लंबा यह नया ग्रीनफील्ड कॉरिडोर उत्तर प्रदेश राजस्थान होते जोते हुए मध्य प्रदेश को जोड़ेगा.

GWALIOR AGRA EXPRESSWAY
ग्वालियर और आगरा के बीच बन रहा 88 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे (ETV Bharat)

सिक्स लेन एक्सप्रेस वे पर बनेगा साइलेंट ब्रिज

ग्वालियर आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनने वाले सिक्स लेन हाईवे पर 8 बड़े पुल बनेंगे. इनके अलावा 32 छोटे पुल और एक रेल ओवर ब्रिज (आरओबी) और 192 छोटी पुलिया बनेंगी. साथ ही 6 फ्लाई ओवर का भी निर्माण इस प्रोजेक्ट में होगा. लेकिन इस प्रोजेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण और खास हिस्सा साइलेंट केबल स्टेड ब्रिज होगा.

'मध्य प्रदेश का पहला साइलेंट ब्रिज'

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ग्वालियर के टेक्निकल मैनेजर प्रशांत मीणा के अनुसार, "ये एक ऐसा ब्रिज होने वाला है जो सिक्स लेन होगा. इसमें ऐसे नॉइस बैरियर्स लगे होंगे जो वाहनों और इंजन की तेज आवाजों को ऐब्सोर्व कर लेंगे. ऐसे में वे आवाजें चंबल सेंचुरी और नदी के आसपास जलीय और अन्य जीव जंतुओं तक नहीं पहुचेंगी और माहौल शांत रहेगा. ऐसा एक ब्रिज पूर्व में राजस्थान के कोटा में भी बना हुआ है लेकिन मध्य प्रदेश के लिए यह पहला पुल होगा. इस पुल का निर्माण कार्य बारिश के बाद जल्द शुरू किया जाएगा."

मुड़ाईं के बसैया के पास चंबल नदी पर बनेगा

ग्वालियर आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे 4613 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया जा रहा है, जो पूरी तरह सिक्स लेन होगा. बात करें साइलेंट केबल स्टेड ब्रिज की तो यह पुल मुरैना के बसैया गांव के पास बनेगा, जो इसके आसपास के सीमावर्ती गांवों को जोडे़गा. राजस्थान के धौलपुर जिले के सीमावर्ती राजाखेड़ा और उसके आसपास के गांव को भी जोड़ेगा.

इस तरह का होगा पुल का स्ट्रक्चर

इस केबल स्टेड साइलेंट ब्रिज की पूरी लंबाई 1600 मीटर होगी, जिसमें पुल के दोनों ओर 500-500 मीटर का एलिवेटेड पहुंच मार्ग होगा. मुख्य पुल का ढांचा 600 मीटर का होगा. यह ब्रिज स्ट्रक्चर भी तीन हिस्सों में होगा, जिसमें किनारों के स्लैब 150 मीटर के होंगे. मुख्य स्लैब यानी केंद्र का हिस्सा 300 मीटर का होगा. इस ब्रिज के लिए नदी में कोई पिलर नहीं बनाया जाएगा जिससे नदी और कंबल सेंचुरी के जीव जंतुओं पर असर हो. यह पूरा ब्रिज नदी के किनारों पर बनाये जाने वाले पिलर के सहारे टिकेगा.

ब्रिज से कैसे शांत रहेगा माहौल?

यह साइलेंट ब्रिज होगा जिसका मतलब है इससे गुजरने वाले वाहनों की आवाज आसपास नहीं पहुंचेगी. इसके लिए पूरे पूल के ढांचे पर एक विशेष बैरियर तैयार किया जाएगा, जिसमें पुल के निचले हिस्से पर एक मीटर ऊंचा क्रैश बैरियर लगाया जाएगा और उसके ऊपर 2 मीटर ऊंचा नॉइस ऐब्सोर्विंग बैरियर शीट लगाई जाएंगी. जिससे आवाज नीच नदी तक नहीं पहुंच पाए.

इसे ऐसे समझे, कि जब इस पुल से वाहन गुजरेंगे तो उनके इंजन और टायरों की आवाज या वाहनों के गुजरने पर पैदा होने वाला वाइब्रेशन पुल के दोनों और लगी साउंड अब्जोर्बिंग बैरियर शीट्स से टकरा कर या तो अब्सोर्ब हो जाएगी या ऊपर की ओर निकल जाएगी. इससे आवाज या वाइब्रेशन पुल के नीचे नदी तक या आसपास के बीहड़ों तक नहीं पहुंचेगी और माहौल शांत बना रहेगा.

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