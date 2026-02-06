ETV Bharat / state

ग्वालियर एडवोकेट सुसाइड केस, आरोपी मंगेतर SI की जमानत याचिका खारिज

रिश्ते में धोखे के बाद की थी ग्वालियर के वकील मृत्युंजय चौहान ने आत्महत्या, आरोपी मंगेतर की धोखेबाजी से आहत था प्रेमी.

GWALIOR ADVOCATE SUICIDE CASE
मृतक एडवोकेट मृत्युंजय चौहान (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 6, 2026 at 4:21 PM IST

3 Min Read
ग्वालियर : एडवोकेट मृत्युंजय चौहान की आत्महत्या के मामले में आरोपी सब इंस्पेक्टर प्रीति जादौन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. वकील ने मंगेतर प्रीति से धोखा मिलने के बाद पिछले महीने अपने ही घर में सुसाइड लिया था. वहीं, इस मामले में आरोपी मृतक की मंगेतर सब इंस्पेक्टर प्रीति की जमानत हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है.

गोला के मंदिर थाने में दर्ज हुआ था मामला

हाईकोर्ट के वकील मृत्युंजय के सुसाइड केस में मुरैना में पदस्थ उनकी मंगेतर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. मामले में आरोपी एसआई और आरक्षक अराफत खान के खिलाफ गोले का मंदिर थाना ग्वालियर में मामला दर्ज किया गया था, इसके बाद से ही एसआई और आरक्षक फरार चल रहे हैं.

Gwalior Advocate Suicide Case
हाईकोर्ट की ग्वालियर बैंच ने खारिज की जमानत याचिका (Etv Bharat)

हाईकोर्ट ने नहीं मानी जमानत की दलील

हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत ने के लिए आरोपी एसआई प्रीति की ओर से हाईकोर्ट की ग्वालियर बैंच में याचिका लगी थी. जिस पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने जमानत देने से साफ इनकार कर दिया है. सरकारी वकील मोहित शिवहरे के मुताबिक, "आरोपी एसआई के वकील ने कोर्ट के समक्ष दलील दी थी कि, उनके पक्षकार को झूंठे केस फंसाया गया है. वकील मृत्युंजय प्रीति जादौन के मुरैना स्थित सरकारी क्वार्टर में जबरन घुसा था, जिसे लेकर एक एफआईआर उसके खिलाफ मुरैना में भी दर्ज की गई थी. ऐसे में सिर्फ रिश्ते में तनाव का हवाला देकर आत्महत्या के लिए उकसावा आधार नहीं हो सकता. लेकिन न्यायालय ने इस बात को अस्वीकार कर दिया"

आरोपी एसआई प्रीति के खिलाफ पर्याप्त सबूत

सरकारी वकील के अनुसार "आरोपी और मृतक दोनों के बीच करीबी रिश्ते थे, मोबाइल टावर से लोकेशन, कॉल डिटेल, वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग और अन्य सबूत और बयान इस बात की पुष्टि करते हैं कि उसने किन परिस्थियों में ये आत्मघाती कदम उठाया है. दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए आरोपी प्रीति की जमानत याचिका खारिज कर दी है."

यह भी पढ़ें-

आरक्षक के साथ मंगेतर के संबंध की मिली थी जानकरी, इसलिए किया सुसाइड

बीते 14 दिसंबर की रात ग्वालियर हाईकोर्ट के वकील मृत्यंजय सिंह ने अपने ही किराए के मकान में सुसाइड कर लिया था. उनकी मां ने आरोप लगाया था कि, उसने ये कदम मुरैना के सिविल लाइन थाने में पदस्थ प्रेमिका और मंगेतर प्रीति जादौन की धोखेबाजी से आहत हो कर उठाया था. मृतक ने आत्महत्या से पहले अपनी मां को बताया था कि, मंगेतर एसआई को उसने एक आरक्षक के साथ पकड़ा था. आरक्षक और वकील दोनों के बीच हाथपाई भी हुई थी लेकिन प्रेमिका के धोखे से वह टूट गया था.

संपादक की पसंद

