19 लोगों का संकल्प, न VIP न चंदा, रोज 20 रु जोड़कर हर साल करवाते हैं गरीब बेटियों की शादियां

18 वर्ष पहले 9 लोगों से हुई थी संकल्प की शुरुआत ईटीवी भारत से बातचीत में डॉ. अरविंद मित्तल बताते हैं कि, ''इस सब की शुरुआत आज से 18 साल पहले हुई थी. उनके मित्र महेश खंडेलवाल के घर उस वक्त एक मेड काम करती थी. उसके बेटी की शादी तय हो गई थी लेकिन पति शराबी था और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी. परेशानी उसने महेश खंडेलवाल और उनकी पत्नी को बतायी कि, शादी तय हो गई है और शादी के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं. इस बात का जिक्र खंडेलवाल ने अपने दोस्तों से किया. तो सभी 9 लोगों ने सहयोग का आश्वासन दिया और फिर आपस में चंदा इकट्ठा कर उसकी शादी संपन्न करायी थी.''

भव्य स्तर पर आयोजित होता है विवाह सम्मेलन ग्वालियर के डीडी नगर में रहने वाले डॉ. अरविंद मित्तल, घनश्याम गुप्ता, अभिषेक खंडेलवाल समेत करीब 19 लोगों ने एक ग्रुप बनाया. जिसका नाम रखा 'आदर्श विकास समिति'. इस समिति ने ना कोई अध्यक्ष है ना कोषाध्यक्ष, सभी सदस्य हैं और यह समिति बीते 18 सालों में 30 अति गरीब परिवारों की बेटियों की शादी करवा चुकी है. ये शादियां भी खानापूर्ति वाली नहीं बल्कि, शहर के बड़े बड़े मैरिज गार्डन्स में आयोजित होती हैं. जहां विवाह की रस्मों से लेकर बड़े भोज तक आयोजित होते हैं और धूमधाम से विवाह संपन्न होता है. इसकी पूरी ज़िम्मेदारी यही लोग उठाते हैं.

गरीब बेटियों की शादी कराने का अनोखा संकल्प आज के इस महंगाई के दौर में विवाह समारोह में होने वाले खर्च उठाना हर किसी के बस की बात नहीं रही. ऐसे में कई गरीब परिवार हैं जिनके लिए शादी तय करने के बाद उसका खर्च पहाड़ से कम नहीं होता. लेकिन ग्वालियर के डीडी नगर में रहने वाले करीब डेढ़ दर्जन लोग ऐसे गरीब परिवारों की मदद को आगे आ रहे हैं. बेटियों की शादी कराने की जिम्मेदारी उठा रहे हैं. जिसके लिए वे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते बल्कि ये लोग अपनी दैनिक कमाई से बहुत छोटी रकम महज 20 रुपये हर दिन जमा करते हैं. और जब वह रकम एक साथ जुड़ती है तो हर साल दो बेटियों का घर बस जाता है.

ग्वालियर: अगर हम आपको कहें कि, महज 20 रुपये की बचत ने 30 से ज़्यादा गरीब बेटियों का घर बसा दिया, तो शायद आप भी हैरान होंगे. लेकिन ये काम ग्वालियर के कुछ लोग मिल कर कर रहे हैं. जो अपनी मेहनत की कमाई से साल भर हर दिन बीस रुपये निकाल कर गरीब बेटियों की शादी के लिए रखते हैं और इसी बचत से ये लोग हर साल दो बेटियों की धूम-धाम से शादी कराते हैं.

अब तक 30 गरीब बेटियों के बसाए घर

डॉ. अरविंद मित्तल ने बताया कि, ''उस शादी को करवाने के बाद सभी में एक अलग उत्साह भर गया. सभी ने निर्णय लिया कि, वे सभी मिलकर हर साल दो लड़कियों की शादी करायेंगे. तब से ही वे हर वर्ष दो बेटियों की शादी मिलकर धूमधाम से और भव्य तरीके से करते हैं.'' हालांकि कोरोना काल में प्रशासन की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए दो साल शादियां नहीं करायी, लेकिन उसके बाद से फिर विवाह संपन्न कराये और अब तक 30 बेटियों की शादी ये लोग कर चुके हैं. इस साल भी 26 जनवरी को दो बेटियों का विवाह समारोह भव्य तरीके से आयोजित किया था.

हर सदस्य दैनिक कमाई से हर दिन जोड़ता है 20 रुपये

अब सवाल आता है कि, आखिर इसके लिए फंड कैसे इकट्ठा करते हैं. तो डॉ. अरविंद मित्तल ने बताया कि, ''इस ग्रुप में शुरुआत में 9 लोग थे लेकिन समय के साथ नए लोग जुड़े और आज 19 सदस्य हैं. इसे शुरू करने वाले महेश खंडेलवाल तो अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनका बेटा अभिषेक उनकी जगह जुड़ा है. सभी अलग वर्ग और जाति से हैं. कोई डॉक्टर है कोई दुकानदार कोई व्यवसायी है कोई शिक्षक. ये काम किसी पर बोझा ना पड़े इसलिए एक छोटा सा अमाउंट तय किया था.

हर कोई साल भर अपने दैनिक कमाई से 20 रुपये निकाल कर इस काम के लिए हर दिन अलग करता है. जब साल पूरा होता है तो हर किसी के पास 7200 रुपये इकट्ठा होते हैं. जब 19 सदस्यों की रकम साथ में जुड़ती है तो विवाह के योग्य सम्मानजनक राशि इकट्ठा हो जाती है. इसी राशि से विवाह संपन्न कराए जाते हैं, हालांकि अगर कोई कमी पेशी लगती है तो उसका इंतज़ाम भी आपस में ही कर लेते हैं.''

गरीब और जरूरतमंद परिवार की मदद को आते हैं आगे

अब जब शादी करवा रहे हैं वह भी मुफ्त में तो इन बेटियों का चुनाव कैसे होता है, जिनकी शादी कराने पर सहमति बने. इस बात की जानकारी भी डॉ. मित्तल ने दी. उन्होंने बताया कि, ''जैसे हमने पूर्व में जो शादियां करायी हैं उन बेटियों के रिश्तेदार, या शादी में आए हुए लोग या अगर किसी जरूरतमंद को हमारे बारे में जानकारी लगती है तो वो हमारे पास आवेदन देकर जाते हैं. इसके बाद इस समिति के सदस्य अपने स्तर पर जानकारी जुटाते हैं कि कोई फ्रॉड तो नहीं है या शादी में मिलने वाले सामान के लिए दोबारा शादी तो नहीं कर रहा. क्या वाक़ई उनकी स्थिति ऐसी है कि उनकी मदद करनी चाहिए. जैसे कई पहलुओं पर विचार किया जाता है, इसके बाद दो परिवारों का चयन किया जाता है. अब तक तीस बेटियों की शादी ये समिति करा चुकी है. वे कभी किसी विवाह ले लिए परिवार ढूंढने नहीं गए लोग उनके पास आ जाते हैं.''

कोई गलत फायदा ना उठाये इसलिए पहले करते हैं पड़ताल

इस समिति के एक और सदस्य घनश्याम गुप्ता बताते हैं कि, ''गरीब बेटियों के विवाह में योगदान सहयोग करना बहुत सुख देता है, लेकिन लोग इसका गलत फायदा ना उठाये इसके लिए काफी सतर्कता बरती जाती है. वे लोग पहले जब किसी गरीब बेटी की शादी का फॉर्म आता था तो उसे वेरीफाई करने जाते थे. कई बार ग्रामीण इलाकों में भी गए, उनके बारे में जानकारी जुटाते थे कि जो परिवार खुद को गरीब बता रहा वह वाकई गरीब है भी या नहीं, या बेटी की शादी कहीं कम उम्र में तो नहीं कर रहे.''

बिना महूर्त विवाह, कम खर्च, भव्य समारोह

एक ही मंडप में शादी होती है और विवाह के लिये एक तारीख निश्चित की जाती है. लेकिन ये तारीख किसी विशेष महूर्त के दिन नहीं की जाती. यानी बिना सहालग (विशेष समय) की तारीख में ही विवाह समारोह आयोजित होता है. इसके पीछे भी बड़ी वजह है क्योंकि सहालग या महूर्त वाले दिन मैरिज गार्डन, केटरर, टेंट वाले, बैंड बाजे सभी व्यस्त और महंगे होते हैं. लेकिन जब महूर्त नहीं होता ये सब फ्री होते हैं और नेक काम के लिए काफी किफायती दामों पर बुकिंग हो जाती है. जिसकी वजह से कम लागत में भव्य शादी समारोह आयोजित होता है. इसके अलावा जो लोग इस शादी में शामिल होते हैं वे भी कुछ ना कुछ दान इस विवाह के लिए देकर जाते हैं. जिससे शादी का खर्च सीमित रहता है और समारोह देखने लायक.

शादी में नवदंपति को भेंट करते हैं गृहस्थी का सामान

आपको जानकर हैरानी होगी कि, ये चंद समाजसेवी लोग इन बेटियों को केवल रस्म अदायगी के लिए विदा नहीं करते हैं, बल्कि उनकी नई गृहस्थी के लिए जरूरी हर साजो सामान जैसे अलमारी, कूलर, पलंग, गद्दे से लेकर गैस चूल्हा, मिक्सर, दीवार घड़ी और यहां तक कि चांदी की पायल और नाक की लौंग तक सम्मान के साथ नवदंपती को भेंट करते हैं. जिससे वे अपनी गृहस्थी अच्छे से शुरू कर सकें.