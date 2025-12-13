ETV Bharat / state

ठंड से जंग का इलाज, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला में गायों के लिए तैयार हो रहे सेहत वाले लड्डू

ग्वालियर की आदर्श गौशाला में गौमाता को सर्दी से बचाने के लिए खास इंतजाम, अवारा गायों के लिए तैयार हो रहे क्विंटलों सेहत वाले लड्डू.

GWALIOR LADDOOS FOR COWS
गौशाला में तैयार किए जा रहे गायों के लिए लड्डू (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 13, 2025 at 10:53 AM IST

|

Updated : December 13, 2025 at 11:52 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट: पीयूष श्रीवास्तव

ग्वालियर: सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, मौसम सर्द है. ऐसे में इंसान तो दुशाला ओढ़ लेता है गर्म कपड़े पहन लेता है. लेकिन उन बेजुबानों का क्या जो सड़कों पर बेसहारा घूमते हैं. जिनके लिए ना तो अब तक अलाव की व्यवस्था है और ना ही ठंड से बचने का तरीका. ऐसी ही आवारा गौवंश को सर्दी से बचाने का बीड़ा उठा लिया है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला ने. यहां गायों के लिए प्रतिदिन एक क्विंटल विशेष लड्डू प्रसाद तैयार कराये जा रहे हैं. जो उन्हें सेहतमंद रखने के साथ ही सर्द रातों में गर्म भी रखेगा.

गौशाला में तैयार किए जा रहे गायों के लिए लड्डू
ग्वालियर के लाल टिपारा स्थित आदर्श गौशाला हमेशा ही कुछ नवाचार करती रहती है, कभी यहां गोबर से गुलाल बनाया जाता है तो कभी गौवंश के साथ विवाह महोत्सव मनाया जाता है. लेकिन मूल उद्देश्य हमेशा ही गौसेवा रहता है. ये गौशाला आज संतों की देखरेख में संचालित होती है. यही वजह है कि, आज यह गौशाला आत्म निर्भर है और गौसेवा में हर दिन नए प्रयास यहां देखने को मिलते हैं. इसी क्रम में अब आदर्श गौशाला के भंडार गृह में तैयार हो रहे हर दिन विशेष तरह के लड्डू, ये लड्डू आम लोगों के खाने के लिए नहीं बल्कि गौमाता जो बाहर सड़कों पर हैं, उनके प्रसाद के लिए तैयार कराए जा रहे हैं. जिससे उन्हें ठंड से बचाया जा सके.

आदर्श गौशाला में गौमाता को सर्दी से बचाने के लिए खास इंतजाम (ETV Bharat)

इन खास चीजों से बनाये जा रहे हैं लड्डू
ये लड्डू शहर में बेसहारा घूम रही गायों को खिलाए जा रहे हैं. जिससे सर्द मौसम में भी उनकी सेहत ना बिगड़े. लेकिन आखिर इन लड्डू में ऐसा क्या विशेष है जो गायों को सर्दी से बचा लेगा? ये बात आपके मन में भी आ रही होगी. तो आपको बता दें कि, ये विशेष तरह का लड्डू प्रसाद गुड बाजरा, अजवाइन और मैथीदाना से तैयार किया जाता है. ये सभी चीजे गर्म तासीर की हैं ऐसे में सर्द मौसम में ये गायों को अंदर से गर्म रखते हैं.

LADDOOS COWS PROTECT FROM WINTER
गायों के लिए तैयार हो रहे सेहत वाले लड्डू (ETV Bharat)

सड़कों पर आवारा गौवंश की भरमार
ना सिर्फ गौशाला में पहुंचने वाले लोग बल्कि इन लड्डुओं का वितरण मंदिरों और टोलियों के द्वारा भी आवारा गौवंश को खिलाने के लिए कराया जा रहा है. ईटीवी भारत से बात करते हुए कृष्णायन गौसेवा समिति के संत और गौशाला के संरक्षक संत ऋषभ देव आनंद ने कहा कि, ''वर्तमान के समय में जिस तरह ठंड बढ़ रही है और सड़कों पर अब भी सैकड़ों की संख्या में गौवंश हैं जिसके लिए कोई व्यवस्थापन नहीं है. सरकार प्रशासन इस मौसम में रेन बसेरों की व्यवस्था तो करती है लेकिन फिर भी ज्यादातर गौमाता निराश्रित और मारी मारी फिरती हैं.''

GWALIOR ADARSH GAUSHALA GAUSEVA
ठंड में आवारा गौवंश की रखवाली बनी प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला (ETV Bharat)

गौसेवक और मंदिरों में श्रद्धालुओं की मदद से की जा रही सेवा
संत ऋषभ देव आनंद कहते हैं कि, ''गौमाता को कुछ विशेष सेवायें नहीं चाहिए उन्हें तो भोजन पानी गुड़, अजवाइन जैसी चीजे मिल जाए तो उन्हें संतुष्टि का अहसास होता है. उसी भाव से गौसेवा के लिए ये प्रयास किया है. हर दिन गौशाला में गुड़ बाजरा अजवाइन और मैथी मिला कर लड्डू तैयार कराए जा रहे हैं. ये लड्डू प्रसादी शहर में मौजूद गौसेवकों की करीब आधा दर्जन टोलियां हैं जो कुछ खुद निराश्रित गौवंश को ये लड्डू खिलाती हैं और कुछ टोलियां मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं को बांटते हैं. जिन्हें बताया जाता है कि, ये लड्डू वे जहां भी रास्ते में गौमाता मिले उन्हें प्रार्थना करते हुए खिला दें.''

LADDOOS COWS PROTECT FROM WINTER
SPECIAL LADDOO (ETV Bharat)

'लोग खुद घर पर बनाये और आसपास की गायों को खिलायें'
संत महाराज का कहना है कि, ''आज लोग इस तरह से लड्डू लेकर गौमाता को खिला रहे हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा होगा की, ये लड्डू लोग घर में बनाकर तैयार करें और उनके आसपास जहां भी निराश्रित गौमाता दिखे उन्हें खिलाकर सेवा करें. इस तरह यह गौसेवा की एक अच्छी पहल है. क्योंकि गौसेवा तो हो ही रही है और लोग यहां गौशाला और मंदिरों में आकर सीख भी रहे हैं. लोग मंदिरों में भी गौसेवा प्रकल्पों को और सीख सकें इसके लिए यह उसके लिए भी एक है."

GWALIOR LADDOOS FOR COWS
हर दिन गौशाला और चिड़ियाघर में तैयार हो रहे दो क्विंटल लड्डू (ETV Bharat)

हर दिन गौशाला और चिड़ियाघर में तैयार हो रहे दो क्विंटल लड्डू
अब सवाल आता है कि, हर दिन कितने लड्डू बनाये जाते हैं तो इसका जवाब भी संत ऋषभ देव अनन्द ने ही दिया. उन्होंने बताया कि, ''गौमाता के लिए हर दिन लगभग एक क्विंटल लड्डू प्रसादी गौशाला के भंडार गृह में तैयार करायी जाती है. इसके साथ एक क्विंटल लड्डू ग्वालियर के चिड़ियाघर में भी तैयार कराया जाता है. इनके अलावा कई छोटे छोटे मंदिर भी इस कार्य की प्रेरणा से सेवा में लगे हुए हैं.''

Last Updated : December 13, 2025 at 11:52 AM IST

TAGGED:

GWALIOR ADARSH GAUSHALA GAUSEVA
ARRANGEMENT FOR SAVE COWS
LADDOOS COWS PROTECT FROM WINTER
GWALIOR NEWS
GWALIOR LADDOOS FOR COWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.