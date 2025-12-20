ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला में मृत गायों का ढेर! वीडियो देख दौड़ी-दौड़ी पहुंचीं कलेक्टर

ग्वालियर की आदर्श गौशाला में गायों की हुई मौत, मृत पड़े मवेशियों का वीडियो हुआ था जारी, सूचना मिलने पर जायजा लेने गौशाला पहुंची कलेक्टर.

Published : December 20, 2025 at 4:43 PM IST

Updated : December 20, 2025 at 4:53 PM IST

ग्वालियर: मध्य प्रदेश में अपनी अलग पहचान रखने वाली प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला आदर्श गौशाला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी हुआ था. जिसमें एक दर्जन से ज्यादा गौवंश मृत अवस्था में पड़े हुई थे. इस वीडियो के सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा गया. आनन-फानन में जिला कलेक्टर और नगर निगम का अमला मौके पर निरीक्षण और जानकारी लेने पहुंचा. हालांकि अब पूरे मामले पर गौशाला प्रबंधन और प्रशासन गोल मोल जवाब देने में जुटे हैं.

हालातों की स्थिति जानने के लिए ईटीवी भारत ने भी गौशाला का रूख किया, तो पाया की जिस जगह मृत गायों को वीडियो में दिखाया गया था, वह एक दम साफ सुथरी पड़ी थी. लेकिन बीमारू गायों के इलाज के लिए बनाए गए बाड़े में गौवंश की स्थिति दयनीय नजर आ रही थी. गौशाला प्रबंधन के मुताबिक, इसी बाड़े में घायल और बीमार गौवंश का इलाज किया जाता है.

मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला में मृत गायों का ढेर! (ETV Bharat)

असल में ये पूरा मामला तब तूल पकड़ा जब हजीरा क्षेत्र के रहने वाले डॉ. आशुतोष नाम के शख्स ने पशुपालन विभाग को एक शिकायती आवेदन दिया. इस आवेदन में शिकायतकर्ता डॉ. आशुतोष आर्य ने बताया था कि, ''उनके द्वारा बीते 11 दिसंबर को एक घायल आवारा गाय आदर्श गौशाला प्रबंधन के पास भेजी थी. जिसके पैर में चोट थी उन्होंने उसका इलाज कराया था. लेकिन कुछ पुराने घाव बाकी थे इसलिए उपचार के लिए उन्होंने गौशाला प्रबंधन को यह गाय सौंप दी थी. लेकिन अचानक चार दिन पहले उन्हें वह गाय गौशाला में मृत मिली. इसके बारे में पूछने पर गौशाला प्रबंधन ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया.

कलेक्टर ने किया गौशाला का निरीक्षण (ETV Bharat)

शिकायतकर्ता को इस बात पर यकीन था कि इस पूरे मामले में प्रबंधन ने लापरवाही बरती है. अन्य गोवंश के साथ भी इसी तरह की स्थिति बनी हुई है. उन्होंने अपने आवेदन में इस बात का भी जिक्र किया कि गौशाला में और भी ऐसी गाय हैं जो मृत अवस्था में छोड़ दी गई हैं.

इस आवेदन के बाद एक वीडियो जिसमें मृत गाय पड़ी हुईं थी, सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो गया. इस घटना की जानकारी मिलने पर ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान ने भी शनिवार सुबह नगर निगम की टीम और पशुपालन विभाग के अमले के साथ पहुंचकर आदर्श गौशाला का निरीक्षण किया और जिस जगह मृत गाय वीडियो में दिखाई गई थी उसके साथ बीमारू गौवंश के बाड़े के हालात भी देखें.

गायों के पोस्टमार्टम को लेकर लिखा पत्र (ETV Bharat)

इस पूरे मामले को लेकर जब गौशाला प्रबंधन से बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया. वहीं मौके पर मौजूद रहे पशु चिकित्सक डॉक्टर उपेन्द्र यादव का कहना था कि, ''इसमें लापरवाही जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि गौशाला में हजार से ज़्यादा गौवंश की देख रेख होती है, इसमें काफी संख्या में देसी गाय भी होती हैं. जो गाय कमजोर होती हैं, बीमार होती हैं या एक्सीडेंट में घायल होने के बाद यहां आती हैं. उनका इलाज यहां होता है, उन्हें पूरी तरह ठीक करने का प्रयास किया जाता है. उन्हीं में से कुछ गौवंश ठीक हो जाते हैं तो कुछ सर्वाइव नहीं कर पाते हैं.''

वहीं जब उनसे एक साथ इतने सारे गोवंश मृत अवस्था में पड़े होने के वीडियो के संबंध में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि, ''यह तो सिर्फ नजरिये वाली बात है. जो भी मृत मवेशी हैं उन्हें एक ही जगह रखा जाता है, बाद में उन्हें वहां से उठाया जाता है. ऐसा तो नहीं होता कि बीमार गायों को हेल्दी एनिमल के बीच छोड़ दिया जाएगा. इनके लिए एक निश्चित जगह गौशाला में बनी हुई है.''

प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला है आदर्श गौशाला (ETV Bharat)

इधर नगर निगम के उपायुक्त मुनीश सिंह सिकरवार से जब ETV भारत के संवाददाता ने बात की तो उनका कहना था कि, ''गोवंश के संबंध में जानकारी मिली थी, जिसको लेकर ग्वालियर कलेक्टर ने आज गौशाला का निरीक्षण किया है. गौशाला के अंदर बीमार गायों का एक सेक्शन है, जहां नगर निगम द्वारा शहर के आवारा बीमार या घायल गायों को इलाज के लिए लाया जाता है. इनमें से कुछ जिन की स्थिति बहुत दयनीय होती है या टर्मिनल बीमारी वाली होती है उनकी मृत्यु भी हो जाती है.

ऐसी स्थिति में नगर निगम के द्वारा प्रतिदिन नियमानुसार उन्हें गाड़ी से ले जाकर दफनाया जाता है. जिसके लिए बकायदा टेंडर किया गया है, यह एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है.'' उनका कहना था कि, ''जो गाय मरणासन्न होती है जिन्हें बचाया नहीं जा सकता, जब तक उन गायों की सांस नहीं थमती तब तक उन्हें वहीं रखा जाता है. जब वाहन से उनके प्राण निकलते हैं तब उन्हें उठाके दफनाने की कार्रवाई की जाती है.''

