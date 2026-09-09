हे महादेव मैं आखिरी बार पियूंगा, दान पेटी से निकली अजब-गजब मन्नतें, गिनती करने वाले हैरान
दान राशि काउंट कर रहे थे रिटायर्ड बैंक अधिकारी तभी पेटियों से निकली मन्नत वालीं अजीब पर्चियां, ग्वालियर से पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 9, 2026 at 10:29 AM IST
ग्वालियर : मंगलवार को ग्वालियर के अचलेश्वर महादेव मंदिर की दान पेटियां खुली तो पूरे महीने के चढ़ावे के साथ भक्तों की अजब-गजब चिट्ठियां भी निकलीं. किसी ने अपने स्वास्थ्य की कामना की तो किसी ने अपने परिजन के लिए मन्नत मांगी. इसी बीच एक भक्त की ऐसी चिट्ठी गिनती करने वाले कर्मचारियों को मिली कि वे हैरान रह गए. इसमें एक भक्त ने महादेव से कहा था कि महादेव आज मैं आखिरी बार पियूंगा, फिर छोड़ दूंगा.
दान राशि काउंट कर रहे थे रिटायर्ड बैंक अधिकारी
अचलेश्वर महादेव मंदिर में महीने भर में इकट्ठा हुआ दान मंगलवार को दानपेटियों से निकला गया, मंदिर प्रबन्धन समिति की ओर से इकट्ठा हुए 20 रिटायर्ड बैंककर्मियों के सामने दान पेटियां खोली गईं. इसके बाद दान राशि की गणना शुरू हुई. इस गणना में इस बार 8 लाख 30 हजार 690 रु की दान राशि दानपात्रों से निकली. जो पिछले महीने निकली 6 लाख 79 हजार 740 रु की दान राशि के मुकाबले 1 लाख 50 हजार 950 रु ज्यादा रही. इसके अलावा कुछ चांदी के नाग नागिन के जोड़े, कुछ पुराने सिक्के और मन्नतों की पर्चियां भी थी जिनमें से कुछ पर्चियां काफी दिलचस्प मिलीं.
'काम बना तो वादा है आखिरी बार करूंगा ड्रिंक'
दान पेटी से निकली ये पर्ची काफी दिलचस्प थी. इसमें एक भक्त ने काम पूरे होने की मन्नत मांगी थी. उसने लिखा, " महादेव मैं अर्जी लगा रहा हूं, मैं जो काम करना चाहता हूं और जो बहुत दिनों से सोच रहा हूं वो काम मेरा जल्द शुरू हो जाए और अच्छे से चले. ऐसा होता है महादेव तो मैं अभी बस लास्ट बार पियूंगा. उसके बाद हमेशा के लिए ड्रिंक करना छोड़ दूंगा. ये मेरा आपसे वादा है."
कक्षा तीन की छात्रा ने मांगी मन्नत
दान पेटियों से मिली एक पर्ची काफी खास रही. ये पर्ची एक तीसरी कक्षा की छात्रा की थी, जिसने अपना नाम तनवी लिखा था. उसने अपनी स्कूल की कॉपी में से सादे पेपर पर पर्ची बनाकर लिखा, "प्लीज गॉड मुझे टेस्ट में पास कर देना प्लीज. सब्जेक्ट- हिंदी जीके और ईवीएस" अपने आराध्य से एक छोटी सी भक्त की ये मन्नत सबके लिए उसकी आस्था जाहिर कर रही है.
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अलग-अलग भक्तों की अलग-अलग अर्जियां
इनके अलावा कुछ अन्य पर्चियां भी थीं, जिनमें किसी पर्ची में भक्त ने अपनी तबियत ठीक होने की अर्जी लगाई थी तो किसी भक्त ने अपने पति के रोजगार को लेकर. एक पर्ची में भक्त ने अपने भाई के बारे में पूछा था, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसे पता करना था कि, उसका भाई किस योनी में है. या वह उसका बेटे के रूप में इस दुनियां में आ चुका है.