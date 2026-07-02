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मैं रोड पर सुंदर लड़कों को नहीं देखूंगा, युवक की महादेव को अनोखी पर्ची, खुला मंदिर का खजाना

असल में गुरुवार को ग्वालियर के प्रसिद्ध मंदिर अचलेश्वर महादेव के दान पेटियों को बैंक और कलेक्ट्रेट के अधिकारियों के सामने मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने खोला. हजारों सिक्के और नोट इन दान पेटियों में मिले, लेकिन इनके साथ ही कई भक्तों की अलग-अलग चिट्ठियां भी मिली हैं.

ग्वालियर: अचलेश्वर महादेव का खजाना खुला तो दान के नोट और सिक्कों के बीच कुछ ऐसी मन्नतें भी मिली, जिन्हें पढ़कर हर कोई हैरान है. किसी ने परिवार की सलामती तो किसी भक्त ने री-नीट परीक्षा में पास कराने की जिम्मेदारी भोलेनाथ को सौंपी है. एक चिट्ठी तो ऐसी है, जिसमें एक भक्त ने अमीर बनने के लिए अनौखा त्याग किया है.

अचलेश्वर महादेव मंदिर की एक दान पेटी से एक छात्र की मन्नत चिट्ठी भी निकली, जो शायद उसने री-नीट परीक्षा से पहले डाली थी. इस चिट्ठी में छात्र ने 21 जून को हुए री-नीट एग्जाम में अच्छे परफॉरमेंस और बेहतर रिजल्ट की मन्नत मांगी है. छात्र मध्य प्रदेश के किसी अच्छे सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला चाहता है. उसने अपनी ये इच्छा चिट्ठी के ज़रिए अचलनाथ से जाहिर की है.

नीट एग्जाम को लेकर भक्त की मनोकामना (ETV Bharat)

अमीर बनने अचलेश्वर महादेव से भक्त ने किए वादे

एक अन्य पर्ची ने तो सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. यह पर्ची लिखने वाला जल्द अमीर बनने की चाहत रखता है और उसने पर्ची में भोलेनाथ से कुछ वादे भी किए हैं. लिखा है की,"मैं भूमिया बाबा की कसम खाता हूं कि, आज के बाद कभी ना खुद से बात करूंगा और ना ही फिजूल में दिन में सपने देखूंगा (जैसे ही अहसास होगा बंद कर दूंगा और फिर परमानेंट दिन में सपने देखना छोड़ दूंगा), शिव जी की कसम किसी को बिना जुबान दिए कुछ भी नहीं कहूंगा, सीरियस कमिटेमेंट नहीं करूंगा, जब तक 1 लाख रुपए महीना नहीं कमाने लगता, किसी के घर नहीं जाऊंगा."

इसके बाद पर्ची में एक और हैरान करने वाली बात लिखी थी. उसमें लिखा था, "मैं बहुत जल्द 2-3 साल में अमीर हो जाऊंगा और हमेशा खुश रहूंगा. मैं रोड पे सुंदर लड़कों को कभी नहीं देखूंगा, कितने भी सुंदर हो."

भक्त की भगवान को अनोखी पर्ची (ETV Bharat)

रिटायर्ड बैंक अधिकारियों ने की दान राशि की गणना

ऐसी ही कई पर्चियों को दान पेटियों से मिलने वाले दान की काउंटिंग करने वाले 20 रिटायर्ड बैंक कर्मचारी और पोस्ट ऑफिस ने निकाला और अलग किया. कुछ पर्चियों में परिवार के स्वास्थ्य तो कुछ में आर्थिक हालातों को ठीक करने की गुजारिश अचलनाथ से की गई थी. इसके अलावा गुरुवार को खोली गई दान पेटियों में लगभग 5 लाख 52 हजार 580 रुपए के सिक्के और नोट निकले हैं. इनके साथ ही कुछ चांदी के नाग-नागिन के जोड़े और कुछ पुराने सिक्के भी मिले हैं.