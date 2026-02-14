ETV Bharat / state

ग्वालियर में 95 साल के बुजुर्ग ने दी जान, सुसाइड नोट में बड़ी बहू पर लगाए प्रताड़ना के आरोप

घरेलू कलह से तंग आकर ग्वालियर में 95 साल के बुजुर्ग ने दी जान. आत्महत्या से पहले लिखे पत्र में बड़ी बहू को बताया जिम्मेदार.

GWALIOR 95 YEAR OLD MAN DEATH
ग्वालियर में 95 साल के बुजुर्ग ने की खुदकुशी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 14, 2026 at 3:50 PM IST

ग्वालियर: थाटीपुर थाना क्षेत्र में एक 95 साल के बुजुर्ग ने आत्महत्या कर ली. बुजुर्ग अपने ही परिवार की प्रताड़ना से तंग आ चुका था. जोर के धमाके की आवाज सुनकर परिजन बुजुर्ग के पास पहुंचे लेकिन तब तक उनकी जान जा चुकी थी. घटनास्थल से पुलिस को मिले सुसाइड नोट में बुजुर्ग ने बड़ी बहू पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं. मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

95 साल के बुजुर्ग ने की आत्महत्या

घटना ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र के पीएनटी कॉलोनी इलाके की है. बताया जा रहा है कि शुक्रवार देर रात 95 वर्षीय रामाधार गुप्ता अपने कमरे थे. घर के अन्य सदस्य भी सोने की तैयारी में थे, तभी तेज धमाके की आवाज आई. जिसे सुनकर परिजन बुजुर्ग के कमरे में भागे तो देखा की रामाधार गुप्ता कुर्सी पर खून से लथपथ पड़े थे. पास ही उनकी लाइसेंसी 315 बोर की रायफल पड़ी थी. परिजनों की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची.

ग्वालियर में 95 साल के बुजुर्ग ने दी जान (ETV Bharat)

'पत्र को भेजा रहा जांच के लिए'

इस घटना के बाद थाटीपुर पुलिस को सूचित किया गया. जिसके बाद मौके पर पुलिस ने छानबीन शुरू की तो उनके पास एक सुसाइड नोट भी मिला है. थाटीपुर सीएसपी अतुल कुमार सोनी ने बताया कि "बुजुर्ग के पास जो सुसाइड नोट मिला है उसमें उन्होंने बड़ी बहू सुनीता गुप्ता पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं." हालांकि सीएसपी का कहना है कि "मौके से मिले सुसाइड नोट को हेंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास भेजा जा रहा है."

बुजुर्ग ने पत्र में बड़ी बहू पर लगाए आरोप

बुजुर्ग के शव के पास से मिले सुसाइड नोट में लिखा है कि, "मैं रामाधार अपनी परेशानी से तंग आकर यह कदम उठा रहा हूं, मेरी बड़ी बहू सुनीता मुझे परेशान करती है. अब मुझसे यह परेशानी सहन नहीं रही है और मैं आत्महत्या सुनीता के कारण कर रहा हूं. मेरी हत्या की जिम्मेदार सुनीता है. बहुत सहा लेकिन अब मुझसे ये सहन नहीं रहा है क्योंकि मेरी उम्र अब 95 साल हो चुकी है. मैंने सुनीता से कई बार कहा कि मेरी उम्र अब मरने लायक है अब हम कहा जाएंगे. मेरी मौत का मामला सुनीता पर जरूर दर्ज करें. मेरी छोटी बहू मेरा ख्याल रखती थी."

फोरेंसिक जांच भी करा रही पुलिस

बता दें की अब पुलिस इस मामले में मिले साक्ष्यों के साथ फोरेंसिक जांच भी करवा रही है. सीएसपी अतुल सोनी का कहना है कि "मामले में आगे जो भी तथ्य सामने आयेंगे, उस आधार पर आगे उन्हें जांच विवेचना में शामिल किया जाएगा."

