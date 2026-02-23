ETV Bharat / state

रिटायर्ड एयरफोर्स डॉक्टर से 2.5 करोड़ की ठगी, साइबर ठगओं ने 27 दिनों तक रखा डिजिटल अरेस्ट

ग्वालियर में 2 करोड़ 52 लाख की ठगी का चौंकाने वाला मामला, 90 वर्षीय रिटायर्ड एयरफोर्स डॉक्टर को 27 दिनों तक रखा डिजिटल अरेस्ट.

ग्वालियर में रिटायर्ड एयरफोर्स डॉक्टर को बदमाशों ने किया डिजिटल अरेस्ट (IANS)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 23, 2026 at 10:42 PM IST

ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में डिजिटल अरेस्ट कर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है. यहां साइबर ठगों ने 90 वर्षीय रिटायर्ड एयरफोर्स डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट का झांसा देकर उनसे करीब 2 करोड़ 52 लाख रुपए ठग लिए गए. ठगों ने खुद को दिल्ली सीबीआई अधिकारी बताकर फर्जी गिरफ्तारी वारंट दिखाया. बुजुर्ग होने की वजह से उन्हें डिजिटल अरेस्ट करने का दावा किया गया. डर के माहौल में उनसे कई खातों में रकम ट्रांसफर करवाई गई. बाद में बैंक मैनेजर को शक हुआ तो मामला उजागर हुआ. इस दौरान बुजुर्ग दंपत्ति को 27 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया.

ठगों ने हड़प ली जीवनभर की जमापूंजी

ग्वालियर के विंडसर हिल निवासी 90 वर्षीय बुजुर्ग नारायण महादेव टिकेकर एयरफोर्स के रिटायर्ड रेडियोलॉजिस्ट हैं, वह अपनी पत्नी के साथ रहते हैं. उनके बच्चे जॉब के सिलसिले में बाहर रहते हैं. इसी बात का फायदा साइबर ठगों ने उठाया और दंपति से करोड़ों की रकम ट्रांसफर करा ली. बुजुर्ग दंपति को अपने साथ हो रही ठगी का आभास तक नहीं हुआ. जब उन्हें इस बात का पता चला तब तक वे अपनी मेहनत की कमाई के 2 करोड़ 52 लाख 16 हजार रु ठगों को दे चुके थे.

साइबर थाने में शिकायत दर्ज (ETV Bharat)

28 जनवरी को फर्जी अधिकारियों ने किया था डिजिटल अरेस्ट

ग्वालियर एसपी धर्मवीर सिंह यादव ने बताया, "28 जनवरी को नारायण महादेव टिकेकर को एक कॉल आया था. ठगों ने खुद को दिल्ली सीबीआई का अधिकारी बताया. इस दौरान बदमाशों ने पीड़ित को बताया कि उनके द्वारा दस्तावेजो से फ्रॉड किया गया है और इस मामले में उन्हें डिजिटली गिरफ्तार किया जा रहा है. आरोपियों ने यह भी कहा कि वह एक सीनियर सिटीजन है इसलिए उन्हें डिजिटल गिरफ्तार किया जा रहा है. इससे बुजुर्ग दंपत्ति में भय पैदा हो गया. इसके बाद व्हॉट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से पीड़ित से सारी जानकारी ले ली."

साइबर ठगों ने रिटायर्ड एयरफोर्स डॉक्टर को बनाया निशाना (ETV Bharat)

27 दिनों तक रखा डिजिटल अरेस्ट

बुजुर्ग दंपति से उनकी संपत्ति और बैंक खातों में मौजूद जमापूंजी की सारी जानकारी ले ली गई, जिसके बाद आरोपियों ने कहा कि अभी जो भी पैसा है वह उनको ट्रांसफर कर दें. कार्रवाई के बाद सारा पैसा वापस कर दिया जाएगा. बदमाशों के झांसे में आकर पीड़ित ने इस बात पर यकीन कर लिया और 28 जनवरी से लेकर 23 फरवरी 2026 तक 2 करोड़ 52 लाख 16 हजार रुपए ठगों को ट्रांसफर कर दिए. 27 दिनों के अंदर कई बार पीड़ित बैंक भी गए.

बैंक मैनेजर की मदद से हुआ ठगी का भंडाफोड़

बुजुर्ग ने पांच बार बैंक में जाकर जब इतनी बड़ी रकम निकाली और फिर उसे डिजिटली ट्रांसफर कराया तो बैंक कर्मियों को भी शक हुआ. जब उनसे पूछा गया कि आखिर इतना पैसा वे क्यों निकाल कर ट्रांसफर कर रहे हैं, इसपर शुरुआत में तओ उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने सारी बात बैंक वालों को बता दी. जिस पर बैंक मैनेजर ने उन्हें समझाया कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता ये साइबर ठगों का जाल है. उनके साथ साइबर ठगी हो गई है. तब जाकर बुजुर्ग नारायण महादेव टिकेकर को एहसास हुआ कि उनके साथ बड़ा फ्रॉड हुआ है.

साइबर थाने में शिकायत दर्ज

इस घटना के बाद पीड़ित बुजुर्ग सीधा एसपी ऑफिस पहुंचे और साइबर क्राइम थाने में जाकर मामले की शिकायत की. वहीं साइबर क्राइम पुलिस ने उनकी शिकायत पर अज्ञात ठगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. एसपी धर्मवीर सिंह यादव ने कहा, "फिलहाल बुजुर्ग की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है. अब जांच में ये पता चल सकेगा की ठगी की रकम किन-किन बैंक खातों में गई है और आरोपियों का किस प्रकार का नेटवर्क है. इसके लिए टीम भी लगा दी गई है. जल्द ही इसमें संलिप्त आरोपियों का पता लाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा." वहीं, इस मामले को ग्वालियर में साइबर ठगी का दूसरा सबसे बड़ा मामला बताया जा रहा है.

