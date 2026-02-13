ETV Bharat / state

इंसाफ या मौत! 9 साल के बच्चे ने खून से लिखा लेटर, सिंधिया के सामने फूटा दर्द

ग्वालियर में खून से लिखा पत्र केंद्रीय मंत्री सिंधिया को सौंपकर मासूम की गुहार, न्याय दिला दो या इच्छामृत्यु, डॉक्टर की गलती ने छीना बचपन.

gwalior boy letter to scindia
9 साल के बच्चे ने सिंधिया को खून से लिखा लेटर सौंपा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 13, 2026 at 11:12 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ग्वालियर: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुरुवार को एक दिवसीय ग्वालियर अंचल के दौरे पर रहे. वे ग्वालियर के साथ साथ शिवपुरी में एक कार्यक्रम में शामिल हुए. ग्वालियर आगमन पर जहां उनके समर्थकों ने स्वागत किया वहीं एक पिता के साथ आए 9 साल के मासूम ने उन्हें अपने खून से लिखा पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई. ये बच्चा एक डॉक्टर की वजह से ऐसी अनजान बीमारी से जूझ रहा है जो उसे धीरे-धीरे मौत की तरफ ले जा रही है.

सिंधिया को दिया खून से लिखा पत्र
असल में ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जब अपने काफिले के साथ रवाना होने वाले थे, उसी दौरान उनके पास 9 साल का यशवर्धन अपने पिता मोनू के साथ उनके पास पहुंचा और एक पत्र जो उसने अपने खून से लिखा था केंद्रीय मंत्री सिंधिया को सौंपा. इस पत्र में बच्चे ने न्याय या इच्छामृत्यु की इजाजत की मांग की थी.

सिंधिया के सामने फूटा बच्चे का दर्द (ETV Bharat)

डॉक्टर की दवाओं का रिएक्शन, कार्रवाई नहीं
बच्चे के पिता मोनू राठौर ने बताया कि, ''उसके बेटे को बालों की समस्या थी, उसके बाल झड़ रहे थे. जिसका उसने एक प्राइवेट डॉक्टर से इलाज कराया था. लेकिन समस्या दूर होने की बजाय और बढ़ गई और उसका मासूम बच्चा दवाओं के रिएक्शन से अनजान बीमारी से ग्रसित हो गया. लंबे इलाज के बावजूद उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है. लेकिन उस डॉक्टर पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई. जबकि वह कई बार मुख्यमंत्री से लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों तक को इस संबंध में शिकायत कर चुका है, लेकिन आज तक सीएमएचओ द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई.''

gwalior boy letter to scindia
बच्चे ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया को सौंपा पत्र (ETV Bharat)

राष्ट्रपति को भी भेजा खून से लिखा पत्र
मोनू ने बताया कि, ''इस तरह की स्थिति को देखते हुए उसके बेटे ने अपने खून से राष्ट्रपति द्रौपती मुर्मू, मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखा है. एयरपोर्ट पर सिंधिया को दे भी दिया. वहीं राष्ट्रपति को भी खून से लिखा इच्छामृत्यु की मांग का पत्र पोस्ट ऑफिस द्वारा भेजा है. जल्द ही मुख्यमंत्री को भी देंगे.''

MP boy face medicine side effect
अपने पिता के साथ यशवर्धन (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री से भी की थी शिकायत
नौ साल का मासूम यशवर्धन कहता है कि, ''उसके पिता ने बालों की समस्या पर उसका इलाज डॉ. कुलदीप सक्सेना से कराया था. लेकिन उनकी दवाओं के साइड इफेक्ट्स की वजह से उसकी हालत गंभीर होती का रही है. लेकिन उस डॉक्टर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. मुख्यमंत्री तक से शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई इसलिए उसने यह पत्र लिख कर न्याय की गुहार लगायी है.''

केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने दिया आश्वासन
ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मीडिया ने चर्चा का प्रयास किया. लेकिन वह कई कार्यक्रमों की व्यस्तता और शिवपुरी जाने की बात कह एयरपोर्ट से रवाना हो गए. साथ ही उस मासूम को न्याय दिलाने का आश्वासन दे गए.

TAGGED:

GWALIOR BLOOD LETTER TO SCINDIA
MP BOY FACE MEDICINE SIDE EFFECT
EUTHANASIA REQUEST TO SCINDIA
GWALIOR DOCTOR DRUG REACTION
GWALIOR BOY LETTER TO SCINDIA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.