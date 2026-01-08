ETV Bharat / state

चंबल-अंचल में बर्फ जमाने वाली ठंड, 5वीं तक के बच्चों की छुट्टी, बाकी क्लास का बदला समय

कड़ाके की ठंड से पूरा ग्वालियर चंबल अंचल कांप रहा है. जहां गुरुवार को दतिया में न्यूनतम पारा 4.1 डिग्री सेल्सियस था. वहीं ग्वालियर में भी 7.1 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज हुआ था, लेकिन शुक्रवार को सुबह से घने कोहरे और तेज शीतलहर ने लोगों की हालत खराब कर दी. जिसके बाद जिला प्रशासन ने अगले दो दिनों तक स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है. जिससे इस हाड़ कपा देने वाली सर्दी में स्कूल जाने वाले नौनिहाल बीमार ना पड़ जाए.

ग्वालियर: मध्य प्रदेश में इस बार ठंड कहर बरपा रही है. जहां लगातार गिरते तापमान के चलते कई सर्दी से नौनिहालों को बचाने जिलों में स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई थी, वहीं ग्वालियर में गुरुवार कि ठंड और शीतलहर को देखते हुए एक बार फिर दो दिनों के लिए स्कूली छात्रों का अवकाश घोषित किया गया है.

ग्वालियर जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से आदेश जारी करते हुए आगामी 9 और 10 जनवरी को कक्षा 5वीं तक के सभी विद्यार्थियों के लिए अवकाश रहेगा. वहीं कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूलों में कक्षाओं का समय पतिवर्तित करते हुए सुबह 10:30 से दोपहर 3 बजे तक स्कूल संचालित करने के निर्देश दिए हैं. जिला शिक्षा अधिकारी का यह आदेश ग्वालियर के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल संस्थानों पर लागू रहेगा.

सर्दी के चलते कई पालकों ने गुरुवार को स्कूल नहीं भेजे बच्चे

इससे पहले 5 जनवरी से 7 जनवरी तक भी स्कूलों में 8वीं तक की कक्षाओं का अवकाश अत्यधिक ठंड के चलते घोषित किया गया था, लेकिन 8 जनवरी को स्कूल दोबारा शुरू हुए तो कड़कड़ाती ठंड ने बच्चों को परेशान कर दिया. सर्दी की वजह से कई पालकों ने गुरुवार को भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा. हालांकि इन स्थितियों को देखते हुए कलेक्टर ने ग्वालियर में दो दिन का अवकाश बढ़ा दिया है.

अभी और गिरेगा तापमान, बढ़ेगी ठंड

ग्वालियर के अलावा अंचल के दतिया जिले में भी 10 जनवरी तक 5वीं कक्षा तक के स्कूली छात्रों के अवकाश घोषित है. वहीं मौसम विभाग की माने तो आगामी सोमवार और मंगलवार को मौसम का पारा और भी गिर सकता है, ग्वालियर में इस दौरान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान दर्ज होने का अनुमान है.