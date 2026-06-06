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भाई ने बहन के घर डाला था डाका, पत्नी को बंधक बनाकर की थी 50 लाख की लूट

बीते 5 जून को डबरा सिटी पुलिस थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी. जिसमें फरियादी मोनिका उर्फ रानू श्रीवास्तव नाम की महिला ने शिकायत की थी कि जब उसकी भाभी पिंकी घर में अकेली थी, तब दिन दहाड़े बाइक पर आए 2 बदमाश ऐसी सर्विसिंग के बहाने घर में घुस गए. जिसके बाद उन्होंने भाभी पिंकी के साथ मारपीट की और बंधक बनाया. इसके बाद घर से 50 लाख रुपये नकदी और सोने-चांदी के जेवरात लूटकर फरार हो गए.

ग्वालियर: डबरा थाना क्षेत्र में गुरुवार को हुई महिला के साथ 50 लाख की लूट का खुलासा शनिवार को पुलिस ने कर दिया है. मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी और लूट का सारा सामान भी बरामद कर लिया है. चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरी लूट का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि इस केस की फरियादी महिला की सगी भाभी ही निकली.

एफआईआर दर्ज होने के बाद से इस केस को सुलझाने के लिए जिले का पूरा पुलिस फोर्स जुट गया. ग्वालियर एसपी ने इस केस के लिए 10 हजार रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया था. ग्वालियर पुलिस कंट्रोल रूम में मीडिया के सामने मामले का खुलासा करते हुए एसपी धर्मवीर सिंह यादव ने बताया, "इस केस की कहानी पुलिस को शुरू से ही संदिग्ध लग रही थी. क्योंकि जब पुलिस ने घटना का शिकार हुई भाभी पिंकी से पूछताछ की, तो वह जिस तरह से अपनी कहानी बता रही थी, वह पुलिस के गले नहीं उतर रही थी."

50 लाख कीमत की सोने चांदी के लूट मामले में 4 गिरफ्तार (ETV Bharat)

3 महीने से बहन के घर रह रहे थे भाई-भाभी

पुलिस के मुताबिक डबरा की रहने वाली पिंकी जाटव जिस घर में रहती थी, वह घर उसकी ननद रानू उर्फ मोनिका श्रीवास्तव का था. रानू के भाई शुभम श्रीवास्तव और पिंकी ने लव मैरिज की थी और पिंकी के गर्भवती होने पर वह पिछले 3 महीने से रानू के घर में साथ रह रहे थे. गुरुवार को जब पिंकी घर में अकेली थी, उसी बीच घर में लूट की घटना हुई थी. मामले में पीड़ित पिंकी ने पुलिस को बताया कि लुटेरे सफेद रंग की शर्ट पहने थे और बाइक से आए थे.

पुलिस ने किया लूट का सामान बरामद (ETV Bharat)

केस को सुलझाने एसपी ने लगा दिया पूरा पुलिस फोर्स

एसपी धर्मवीर सिंह यादव ने बताया कि "केस को सुलझाने के लिए ग्वालियर के 2 एएसपी और 3 क्षेत्रों के एसडीओपी के साथ 10 थाना प्रभारी सक्रिय किए गए. एक पूरी टीम सीसीटीवी सर्विलांस पर लगी, जिन्हें फुटेज के आधार पर लुटेरों का सुराग लगा. इसके बाद एक टीम ने ग्वालियर और दतिया से लेकर शिवपुरी तक उस बाइक को ट्रैक किया. वहीं, साइबर सेल टीम की मदद से तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने एक आरोपी की पहचान कर ली, जो फरियादी महिला मोनिका का ही भाई शुभम श्रीवास्तव निकला."

50 लाख की लूट का खुलासा (ETV Bharat)

पूरी प्लानिंग के साथ दिया घटना को अंजाम

पुलिस ने जब उससे कड़ाई से पूछताछ की तो सारा सच सामने आ गया. शुभम ने बताया कि "ये पूरी लूट प्लानिंग के साथ की गई थी. उसकी पत्नी पिंकी ने एक दिन मोनिका को अलमारी में जेवर और रुपये रखते हुये देख लिया था. ऐसे में आर्थिक तंगी मिटाने के लिए तभी से दोनों चोरी का प्लान बना रहे थे. इसके लिए शुभम ने पत्नी पिंकी के साथ मिलकर अपने दोस्त सोनू जाटव के साथ मोनिका के घर से पैसे व जेवर लूटने का प्लान बनाया.

गुरुवार को जब बहन मोनिका, भांजा और भांजी काम से बाहर गये थे, तभी प्लान के मुताबिक शुभम श्रीवास्तव और उसका दोस्त सोनू जाटव, मोनिका के घर पहुंच गये. पिंकी ने गेट खोल दिया और सामने लगे सीसीटीवी कैमरा में आने के लिए इन लोगों ने बातचीत का नाटक किया. उसके बाद घर के अंदर जाकर लोहे की रॉड से अलमारी तोड़ कर उसमें से ढाई लाख रुपये की नकदी और सोने के जेवर निकाल लिये. फिर पिंकी पर कोई शक न करे, इसलिये ड्रेसिंग टेबल का कांच तोड़ दिया और पिंकी के माथे पर कांच से ही थोड़ी सी खरोंच मार दी. इसके बाद उसके हाथ पैर बांध कर वहां से निकल गए.

लूट के बाद दोस्त के घर छिपाया माल

लूटी गई नगदी में से डेढ़ लाख रुपये रुपये सोनू जाटव को दे दिये और सभी जेवर एक बैग में रख कर ग्वालियर में जनकगंज में रहने वाले एक और दोस्त आसिफ खान के घर में रख दिये. लूट कबूलने के बाद पुलिस ने शुभम की निशानदेही पर सोनू जाटव को ग्वालियर से हिरासत में लिया. साथ ही मामले में चौथे आरोपी आसिफ खान को भी उसके घर से गिरफ्तार कर लूट का सारा जेवर बरामद कर लिया.

पुलिस ने किया लूट का सामान बरामद

पुलिस ने लूटे गए सामान में सोने के जेवरात 252.82 ग्राम जिनकी कीमत लगभग 42 लाख रूपये है, जिनमें 3 लॉकेट, 6 अंगूठी, 5 मंगल सूत्र, 2 हार, 1 ब्रास्लेट, 3 चेन, 2 बेसर, 3 नाक की लौंग, कान के टॉक्स, सुई धागा, 6 बृजवाला शामिल है. इसके अलावा चांदी के जेवरात 1.9 किग्रा जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 4 लाख है, जिनमे 1 करधौनी, 17 जोड़ी पायजेव, 90 नग बिछिया, 3 सिक्के, 2 ताबीज चौकोर, कड़ा एक जोड़ी, चूरा छोटे बड़े 10 नग, चांदी जैसी कतरन करीब 100 ग्राम और आरोपियों से पूरे ढाई लाख रुपये की नकदी जब्त की है.