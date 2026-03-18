अस्पताल में भर्ती मां को हताश नहीं होने देता शौर्य, कुछ इस तरह करता है मोटिवेट, इंटरनेट पर छाया
ग्वालियर में अस्पताल में भर्ती मां के लिए मोटिवेशनल बना 5 साल का बेटा, गाने और भजन सुनाकर करता है मोटीवेट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 18, 2026 at 6:40 PM IST
रिपोर्ट: पीयूष श्रीवास्तव
ग्वालियर: एक मां और उसके बच्चे के बीच प्यार की गहराई समझना आसान नहीं होता, लेकिन इस प्रेम को 5 साल का एक मासूम अपनी आवाज के जरिए बयां कर रहा है. मां गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है और बेटा शौर्य उनके लिए गीत गाकर उनकी हिम्मत टूटने नहीं दे रहा. ये तस्वीर है ग्वालियर के एक निजी अस्पताल की. जहां दो दिन पहले घर में एक हादसे की चपेट में आने से मां राधिका बुरी तरह झुलस गई थीं. उनका इलाज ग्वालियर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है.
किचन में कम करते समय बुरी तरह झुलस गईं थी राधिका
असल में ग्वालियर के न्यू सिटी सेंटर इलाके में सुशील कौशिक अपनी पत्नी राधिका और 5 साल के बेटे शौर्य के साथ रहते हैं. हंसते खेलते परिवार पर संकट तब टूटा, जब 15 मार्च रविवार की रात सुशील की पत्नी राधिका घर की रसोई में काम कर रही थी. उन्होंने खाना बनाने के बाद गर्म दूध का पतीला उठाया तो वह उनके हाथों से छूट गया और किचन स्लैब से टकराकर पलट गया. जिसकी वजह से खौलता हुआ, दूध उनके ऊपर आ गया और वे घुटनों से लेकर नीचे पैरों तक बुरी तरह झुलस गईं.
अस्पताल में रहकर मां की देखभाल और परीक्षा की तैयारी कर रहा मासूम
हादसे के तुरंत बाद उन्हें गंभीर स्थिति में ग्वालियर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. इस हालत में जहां उनका इलाज चल रहा है. वहीं पति सुशील और बेटा शौर्य भी उनकी देखरेख में लगे हुए हैं. सुशील कौशिक ने बताया कि, "उनका बेटा शौर्य अभी यूकेजी कक्षा में पढ़ रहा है और उसकी परीक्षाएं चल रही है. बुधवार को भी उसका GK का पेपर है. बच्चा अस्पताल में मां के पास रहकर ही परीक्षा की तैयारी कर रहा है और पेपर दे रहा है. परीक्षा के बाद भी वह मां की देखभाल में जुट जाता है.
मां का मनोबल टूटता देख, कहानियां और गीत सुनाता है शौर्य
सुशील कौशिक के मुताबिक इस गंभीर हालत में जब पत्नी बेतहाशा दर्द से जूझ रही है, तो उसका मनोबल भी टूटने लगता है, यह सोचकर आंखों में आंसू भर आते हैं कि छोटा सा बेटा जिसकी परीक्षा चल रही है, इस समय उसकी मां उसे मानसिक सपोर्ट नहीं दे पा रही है, लेकिन इसके उलट मासूम शौर्य उनके टूटते मनोबल को बढ़ाने का काम करता है. वह स्कूल से आने के बाद अपनी मां के पास रहता है. उन्हें कहानियां सुनाता है, उनके लिए भजन और गाने गाता है. मां के लिए गुनगुनाते उसके गाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी छाया हुआ है.
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पिता से पूछता है शौर्य- मम्मी घर कब चलेंगी
ऐसा नहीं है की मां को ऐसे देख कर बच्चे को हताशा नहीं होती, जरूर होती है. वह अपने पिता से पूछता भी है की मम्मी घर कब चलेंगी, तो पिता सुशील भी दो दिन में घर ले चलने की बात कह कर उसका हौसला बनाए रखते हैं. हालांकि अब शौर्य की मां राधिका की हालत पहले से बेहतर है और डॉक्टर्स भी 3-4 दिन ऑब्जरवेशन में रखने के बाद अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज करने की बात कह रहे हैं, लेकिन छोटा सा शौर्य अपनी परीक्षा और मां की तकलीफ के बीच अपनी आवाज और मोटिवेशन से समझदारी का अनोखा उदाहरण पेश कर रहा है."