ETV Bharat / state

ग्वालियर में दीपावली पर कार्बाइड गन का कहर, अब तक 36 लोगों की आंखें जख्मी

दीपावली पर आतिशबाजी ने कई लोगों की रोशनी छीनी. सबसे ज्यादा कहर कार्बाइड गन ने बरपाया. कई बच्चे अस्पतालों में भर्ती.

Gwalior 36 injured Carbide gun
ग्वालियर में आतिशबाजी से कई बच्चों की आंखें जख्मी (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 24, 2025 at 5:39 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ग्वालियर : इस दीपावली पर आतिशबाजी ने मध्य प्रदेश के 300 से ज्यादा बच्चों को शिकार बनाया. बाज़ार में बिक रही बड़ा धमाका करने वाली कार्बाइड गन ने बच्चों को ज्यादा शिकार बनाया. इस गन के इस्तेमाल से कई बच्चे अपनी आंखें जख्मी कर चुके हैं. इसी क्रम में ग्वालियर के भी 3 दर्जन लोगों की भी आंखें जख्मी हुई हैं. इनका इलाज जिले के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है.

ग्वालियर में 36 लोगों की आंखें जख्मी

दीपावली पर पटाखे चलाने का जुनून भारी पड़ रहा है. हर साल दिवाली के समय पटाखों से कई लोग घायल होते हैं, लेकिन इस दिवाली एक देशी धमाके ने मध्य प्रदेश में कहर बरपाया है. देशी जुगाड़ कर बिना बारूद के बनाए गए ये पटाखे अब 300 से ज़्यादा लोगों की आंखों को चोट पहुंचा चुके हैं. घायलों में ज्यादातर बच्चे हैं, जिनकी आंखों की रोशनी पर सीधा असर पड़ा है. ग्वालियर में भी 36 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं.

ग्वालियर में दीपावली पर कार्बाइड गन का कहर, 36 लोग जख्मी (ETV BHARAT)

दिवाली के पटाखों का शिकार हुए लोग

ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल समूह में भी कार्बाइड गन और पोटास गन से घायल मरीजों के पहुचने का सिलसिला जारी है. शुक्रवार तक अस्पताल में पटाखों से 16 मरीज भर्ती हुए. गोलपहाड़िया इलाके में रहने वाला ओम जाटव भी कैल्शियम कार्बाइड गन से घायल हुआ है, उसकी एक आंख पूरी तरह सफेद हो चुकी है. आंख से धुंधला दिख रहा है.

कार्बाइड गन ने छीनी बच्चे की आंखों की रोशनी

ईटीवी भारत से बातचीत में 16 साल के ओम ने बताया "वह बाज़ार से कार्बाइड गन ख़रीद कर लाया था. बुधवार को जब वह अपनी गन चलाने की कोशिश कर रहा था तो उसमे लगा लाइटर चल नहीं रहा था, इसी बीच जब उसने गन में देखने की कोशिश की कि क्या समस्या है तो अचानक लाइटर दब गया और धमाके उसके चेहरे पर हो गया. जिसमे उसकी दायीं आंख बुरी तरह घायल हो गई और आंख की कॉर्निया पूरी तरह सफेद हो गई. इसके बाद घरवाले उसे जयारोग्य अस्पताल लाए जहां उसका इलाज चल रहा है. उसे दिखायी तो दे रहा लेकिन पूरी तरह धुंधला."

Gwalior 36 injured Carbide gun
दिवाली पर पटाखों का शिकार हुए लोग (ETV BHARAT)

पड़ोसियों को देख शौक में लाया था धमाके वाली बंदूक

ओम की मां मालती जाटव ने भी बताया "आस पड़ोस में कई बच्चे दिवाली पर ऐसी बंदूक लेकर आए थे. उन्हें देखकर ही उनका बेटा ओम भी एक ख़रीद ले आया. वह घर के बाहर ही इसे चला रहा था. तभी धमाका हुआ और उसकी आंख पर सफेदी छा गई. डॉक्टरों को दिखाया है लेकिन अभी कोई कुछ नहीं कह रहा की, आँख बच पाएगी या नहीं."

अस्पतालों में घायलों के पहुंचने का सिलसिला जारी

ओम की तरह ही बहोड़ापुर इलाके में रहने वाले लोकेंद्र भी कार्बाइड गन चलाते समय झुलस गए. दिवाली के अगले दिन वे बच्चों के साथ घर के बाहर कार्बाइड गन से धमाके कर रहे थे. इसी बीच अचानक गन में ब्लास्ट हो गया जिसकी वजह से उनकी आंखें, चेहरा और सीना बुरी तरह झुलस गया. हालांकि वे इलाज ले कर अपने घर चले गए. ओम और लोकेंद्र की तरह ही ग्वालियर के करीब 36 मरीज सामने आ चुके हैं. इनमें 8 जयारोग्य अस्पताल, 6 मरीज जिला अस्पताल और बाकी निजी अस्पतालों में भर्ती हैं.

16 में से 8 मरीज कार्बाइड गन से झुलसे

जयारोग्य अस्पताल के नेत्र चिकित्सा विभाग के नेत्र विशेषज्ञ और विभागाध्यक्ष डॉ. डीके शाक्य ने बताया "इस साल दिवाली पर पटाखों से घायल होने वाले 16 मरीज जयारोग्य अस्पताल में आए हैं. इनमें 8 मरीज कार्बाइड गन की वजह से घायल हुए. जिनका इलाज किया जा रहा है. इन मरीजों में एक मरीज ऐसा भी था, जिसकी आंख धमाके की वजह से पूरी तरह फट गई थी. ऐसे में उसका रोशनी आने की कोई उम्मीद नहीं है."

क्या लौटेगी आंखो की रोशनी?

डॉ. शाक्य का कहना है "जब धमाका होता है तब आंखों में धूल, कंकड़ या गन पाउडर या पोटास जाने से कॉर्निया बर्न हो जाता है. ये चोट की इंटेंसिटी पर निर्भर करेगा कि उनका इलाज किया जा सकता है या नहीं. क्योंकि जब चोट कम होती है, तो कॉर्निया रिप्लेसमेंट ऑपरेशन के ज़रिए सफेद हुए कॉर्निया को हटाया जाता है लेकिन आंख में ज़्यादा चोट आने ओर रोशनी वापस आने की उम्मीद ज़्यादा नहीं बचती है."

घटनाओं के बाद प्रशासन ने की सख्ती

इन घटनाओं के बाद प्रदेश में कार्बाइड और पॉटस गन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. वहीं ग्वालियर में चेकिंग अभियान चलाकर इन गन को बेचने और बनाने वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है. अब तक ऐसे दो लोगों को पकड़ा भी जा चुका है.

TAGGED:

GWALIOR CARBIDE GUN KA KAHAR
MOHAN YADAV ACTION CARBIDE GUNS
300 CHILD EYE DAMAGE CARBIDE GUN
MP GOVT BANNED CARBIDE GUNS
GWALIOR 36 INJURED CARBIDE GUN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मोहन सरकार कोदो कुटकी पर देगी बंपर बोनस, फटाफट पूरा करें ये जरूरी काम

पति ने पत्नी पर लगाया बेटे के धर्म परिवर्तन का आरोप, दंपत्ति का तलाक को लेकर चल रहा केस

तेज रफ्तार बोलेरो ने फिल्मी अंदाज में 3 बार मारी पलटी, वीडियो देख दंग रह गये लोग

मध्य प्रदेश के 5 जिलों के शासकीय अस्पतालों में होंगी भर्तियां, 800 नए बेड भी बढ़ेंगे

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.